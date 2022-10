Infantilita pana ministra, hrozil se Havlíček nad Rakušanovým Putinem. Ani Skopeček moc nevěděl, co říct

reklama

Skopeček hned na úvod zmínil, že ještě z doby, kdy pracoval pro prezidenta Klause, si pamatuje, že druhý český prezident byl při udělování vyznamenání střídmější než současný prezident Miloš Zeman. „Pan prezident Klaus uděloval vyznamenání především žijícím osobnostem a snažili jsme se ten počet vyznamenaných držet kolem dvaceti,“ podotkl Skopeček.

S průběhem slavnostního večera je spokojen. „Za mě to bylo důstojné,“ pravil. Jisté politování vyslovil nad tím, že prezident nepozval na Hrad všechny ústavní činitele.

„Pan prezident mohl mít o něco více nadhledu a mohl pozvat všechny ústavní činitele. Na druhé straně odmítnutí účasti považuji za akt hysterie a za výmluvu, že lidé budou zrovna někde jinde, za akt přezíravosti,“ poznamenal Havlíček.

Skopeček dal poté najevo, že nemá jasný názor na to, zda by Miloš Zeman měl od obou komor Parlamentu ČR dostat státní vyznamenání za práci, kterou odvedl. Podle Skopečka je toto třeba hodnotit s odstupem času.

Havlíček tady se Skopečkem souhlasil. „Jeho roli posoudí historie,“ zmínil Havlíček.

„Nechme si čas a třeba po roce budeme politickou éru Miloše Zeman posuzovat nějak,“ poznamenal Skopeček. „Jak Miloš Zeman, tak např. Petr Pithart odvedli kus práce. To jim nelze upřít.“

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

Za prezidentem Zemanem dnes odpoledne dorazí předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Ono to vyplynulo tak nějak logicky, oni se neviděli delší dobu,“ poznamenal Havlíček.

Skopeček prohlásil, že šéf hnutí ANO „nakonec bude na prezidenta kandidovat, protože mu nic jiného nezbývá“. „On do toho půjde, protože mu nic jiného nezbývá. V té opozici mu to moc nejde, protože on do Sněmovny moc nechodí, tak si myslím, že mu nic jiného nezbývá, aby byl vidět v tom veřejném prostoru, třeba i s ohledem na nějaký jiný typ voleb,“ poznamenal.

Posteskl si, že každá přímá volba s sebou nese vytahování špíny na různé kandidáty. Už kvůli tomu dal Skopeček najevo, že byl zastáncem nepřímé volby prezidenta parlamentem.

Havlíček tady oponoval, že přímou volbu považuje za lepší. S ostrou kampaní musí podle Havlíčka počítat každý.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec

Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela téma demonstrací 28. října na Václavském náměstí v Praze a na Zelném trhu v Brně.

Skopeček konstatoval, že je velmi liberální v tom, že lidé mohou protestovat proti čemukoliv. „Mám i pochopení pro lidi, kteří mají obavy a mají pocit, že se pro ně nedělá dost. Ale myslím si, že si mohli vybrat jiný den, protože 28. října, v den státního svátku, si máme připomínat spíše to, co nás spojuje,“ zdůraznil Skopeček.

„S lidmi, kteří mají obavy z dnešní situace, s těmi je potřeba mluvit. A třeba jim vysvětlit i to, že co nabízejí ti lidé na tom pódiu, jsou lidé, kteří by mohli vést Česko do slepé cesty. Někam, kam jsme se už po roce 1989 nechtěli vracet,“ pokračoval.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR

„Ale nálepkovat lidi, že to jsou proruští švábové, to je znak určité přezíravosti, určitého elitářství, což se poslední dobou stává znakem současné koalice,“ ozval se Havlíček.

Pánové se shodli na tom, že každý, kdo chce, má mít právo demonstrovat. Shodli se i na tom, že mohli demonstrovat jindy než zrovna 28. října, protože v tento den je třeba hledat něco, co nás spojuje.

Moderátorka zmínila i instalaci umístěnou na budově ministerstva vnitra, kde mezi vlajkou českou a vlajkou ukrajinskou umístěna podobizna ruského prezidenta Vladimira Putina ve vaku na mrtvoly.

„Já bych něco takového neinstaloval... protože my v té praktické i symbolické rovině Ukrajině pomáháme velmi. To je podle mě důležitější, než nějaký obraz na ministerstvu vnitra,“ pravil Skopeček.

Havlíček byl ostřejší.

„Z mého pohledu je to projev určité infantility pana ministra vnitra. Já rozumím tomu, že někdo může cítit zlost, může cítit i nenávist, ale myslím si, že vrcholní politici musí držet své emoce na uzdě. Tohle se mi zdá, že už je to za hranou. Patří to podle mě na sociální sítě, ale ne na veřejnou budovu. Na sociálních sítích se nad tím mohou lidé povznášet, nebo to kritizovat, ale na veřejnou budovu to nepatří,“ pravil místopředseda hnutí ANO.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády

„Možná jde o odklonění od problémů, které pan ministr (Rakušan) musí v poslední době řešit,“ doplnil po chvíli Havlíček.

Řeč přišla i na tzv. windfall tax, daň z mimořádných zisků, která nakonec vstoupí v účinnost až v roce 2023, a nikoli už pro rok 2022, jak to požadovali Piráti.

Skopeček uvítal, že vláda nebude jednat retroaktivně a že daň nastaví až od roku 2023. „Je tu ústavní hledisko a pro mě je tu i ekonomické hledisko, protože (zavedení daně už v roce 2022) by poškozovalo obraz Česka jako daňově stabilního a přátelského prostředí,“ upozornil Skopeček.

Po chvíli přidal ještě jedno varování. „Představa, že si vezmeme z té firmy vše, co generuje, tak pak se budeme dívat na to, že ta společnost třeba nemá peníze na to, aby budovala jaderné bloky, které budeme v budoucnu potřebovat. Udělejme to tak, aby ty firmy měly možnost provádět další investice v energetické oblasti,“ upozornil Skopeček s tím, že nechce „dostat na kolena ani bankovní, ani energetický sektor“. „Ten zdravý bankovní systém nám dnes závisí i na západě. Bankovní systém dobře zafungoval už v době covidu,“ upozorňoval dál Skopeček.

Poukázal také na to, že ještě před pár lety byly haněny uhelné elektrárny, ale dnes je situace jiná. „Dneska jsme rádi, že tu zůstali nějací investoři, kteří do uhelných elektráren investovali,“ pravil Skopeček.

Havlíček prohlásil, že se mělo tlačit na banky, aby dobrovolně investovaly do investičního fondu, který připravila ještě vláda Andreje Babiše. A na energetické firmy se mělo tlačit tím, že se napevno stanoví cena tepla na rok či na dva. Toto se opravdu podle Havlíčka mělo udělat.

