Íránci hrozí, že přes Jemen zablokují další průliv

26.03.2026 7:45 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Íránci se otevřeně vysmáli americkému patnáctibodovému plánu na ukončení války na Blízkém východě. Ale celá skutečnost je poněkud složitější. Podle agentury Reuters Írán americké návrhy studuje. Ministr zahraničí Abbás Aráqčí vystoupil s prohlášením, ve kterém lidem popsal, co to z íránského pohledu přesně znamená. K jednáním se vyjádřili i Izraelci. Mají jednu zásadní podmínku.

Íránci hrozí, že přes Jemen zablokují další průliv
Ozbrojené síly USA a Izraele v poslední únorový den zahájily útok na Írán a udeřily na nejvyšší špičky islamistického režimu. Zemřel mimo jiné duchovní vůdce země Alí Chámeneí. Od jeho úmrtí Američané a Izraelci usmrtili řadu dalších představitelů režimu.

Možná i proto se Írán veřejně vysmál patnáctibodovému americkému plánu na cestu k míru. Ale ve skutečnosti Írán americké návrhy studuje. Ve státní televizi k tomu řekl pár slov íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí.

„Skutečnost, že jsou posílány zprávy a my reagujeme varováními nebo vyjadřujeme svá stanoviska, se nenazývá vyjednáváním ani dialogem. Je to výměna zpráv,“ řekl ve státní vysílací síti Islámské republiky Írán.

„Ve svých zprávách předložili myšlenky, které byly předány nejvyšším představitelům, a v případě potřeby jimi bude oznámeno stanovisko,“ řekl Aráqčí. Anglicky mluvícím čtenářům jeho slova zprostředkovala agentura Reuters.

Írán dále zprostředkovatelům sdělil, že Libanon musí být zahrnut do jakékoli dohody o příměří s USA a Izraelem, uvedlo šest regionálních zdrojů obeznámených s postojem Íránu. Americký prezident Donald Trump ve středu večer na akci ve Washingtonu uvedl, že íránští vůdci „mimochodem jednají a moc chtějí uzavřít dohodu, ale bojí se to říct, protože se bojí, že je zabijí jejich vlastní lidé. Bojí se také, že je zabijeme my“.

Trumpův patnáctibodový návrh, zaslaný prostřednictvím Pákistánu, požaduje odstranění íránských zásob vysoce obohaceného uranu, zastavení obohacování, omezení jeho programu balistických raket a zastavení financování regionálních spojenců, uvádějí tři zdroje z izraelské vlády obeznámené s plánem.

Zdroje, od kterých získala informace americká zpravodajská stanice CNN, popisují jednání o možném míru jednoduchými slovy. „Maximum, které je Írán ochoten poskytnout, nesplňuje minimum, které USA požadují,“ uvedl zdroj.

Ceny ropy klesly poté, co se objevily zprávy, že Washington zaslal Íránu návrh mírového plánu. Investoři doufají v ukončení války, která narušila globální dodávky energie a hrozí, že podnítí inflaci.

Bílý dům odmítl zveřejnit podrobnosti svého návrhu a pohrozil eskalací úderů. „Pokud nepochopí, že byli vojensky poraženi a že zůstanou pod tlakem, prezident Trump zajistí, aby byli zasaženi silněji než kdykoli předtím,“ řekla novinářům tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 16132 lidí
Admirál Brad Cooper, náčelník Centrálního velitelství amerických sil na Blízkém východě, ve videobriefingu uvedl, že USA zasáhly přes 10 000 cílů v Íránu a jsou na cestě omezit schopnost Íránu promítat sílu mimo své hranice.

Cooper uvedl, že 92 % největších íránských námořních plavidel bylo zničeno a že míra odpalování dronů a raket klesla o více než 90 %.

Pentagon mezitím plánuje vyslat do Perského zálivu tisíce výsadkářů, aby dal Trumpovi více možností zrealizovat pozemní útok, sdělily zdroje agentuře Reuters.

Izraelci se však obávají, že Američané bez součinnosti s vládou židovského státu učiní v jednáních s Íránem ústupky, které obyvatelům židovského státu vyhovovat nebudou. Izrael si také přeje, aby jakákoli dohoda zachovala jeho možnost provádět preventivní údery, uvedl jeden ze zdrojů obeznámený se situací.

Agentura Tasním, kterou kontrolují Íránské revoluční gardy, upozornila, že Írán může obrátky války roztočit podstatně rychleji a začít válčit i v Rudém moři, konkrétně u Jemenu.

„Jemenské hnutí Ansarulláh je připraveno převzít kontrolu nad strategickým průlivem Bab al-Mandab v rámci opatření sil odporu, jejichž cílem je dále potrestat nepřátele,“ citovala agentura Tasním informovaný zdroj.

„Pokud bude chtít nepřítel podniknout kroky na souši na íránských ostrovech nebo kdekoli jinde v našich zemích, nebo mu ztížit situaci námořními pohyby v Perském zálivu a Ománském moři, otevřeme další překvapivé fronty, takže jeho akce nejenže nebude pro nepřítele přínosem, ale zdvojnásobí to jeho náklady na vedení války.“

