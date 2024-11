Íránský atentát na Trumpa zmařen. Zveřejněny podrobnosti

Ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo, že se podařilo zmařit atentát na nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Za atentátem měl stát Írán.

„Spojené státy v pátek obvinily Íránce v souvislosti s údajným spiknutím nařízeným íránskými elitními revolučními gardami s cílem zavraždit zvoleného prezidenta Donalda Trumpa,“ napsala agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo spravedlnosti USA.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei kontroval, že toto tvrzení je „odpudivým“ spiknutím Izraele a íránské opozice žijící mimo vlast s cílem „zkomplikovat záležitosti mezi Amerikou a Íránem“.

V diskusích prý mimo jiné padlo, že k atentátu může dojít i po prezidentských volbách. Íránci podle FBI věřili, že Trump volby prohraje a až je prohraje, už nebude tak přísně střežen, takže bude snazší atentát zrealizovat.

„Díky tvrdé práci FBI byly jejich smrtící plány zmařeny. Jsme odhodláni využít všechny zdroje FBI k ochraně našich občanů před Íránem nebo před jinými protivníky, kteří se zaměřují na Američany,“ oznámil šéf FBI Christopher Wray. Na slova šéfa FBI upozornil server německého deníku Bild.

Generální prokurátor Merrick B. Garland upozornil, že na světě neexistuje moc aktérů, kteří by byli pro občany USA potenciálně větší hrozbou, než je Írán a jeho složky. Írán se dlouho chtěl pomstít Trumpovi za zabití generála Kásema Solejmáního, k čemuž došlo v lednu 2020.

Server Politico před časem upozornil, že Trump žádal o vyšší ochranu již během kampaně. Právě kvůli hrozbám z íránské strany.

„Je to mimořádně vážné," řekl Matt Olsen, náměstek generálního prokurátora ministerstva spravedlnosti pro národní bezpečnost. „Írán dal velmi jasně najevo, že je odhodlán usilovat o odvetu proti bývalým představitelům v souvislosti s úderem na Solejmáního.“

Sean Savett, mluvčí Rady pro národní bezpečnost, uvedl, že Bidenova administrativa považuje íránské hrozby za „záležitost národní a vnitřní bezpečnosti nejvyšší priority“. Savett také řekl, že Írán bude čelit „vážným následkům“, pokud zaútočí na jakékoli občany USA, včetně těch, kteří sloužili vládě.

„Spojené státy by to považovaly za válečný akt,“ řekl demokratický kongresman Jim Himes, člen Sněmovny reprezentantů. „Nevím, jak bychom na to reagovali, ale pro íránský režim by to nebyl příjemný den.“

