Irsko chce dát Ukrajincům peníze, aby se vrátili domů

Podle ministra chce vláda ukončit situaci, kdy přibližně 16 tisíc Ukrajinců, kteří přišli do Irska na začátku ruské invaze v plném rozsahu, zůstává od svého příjezdu ubytováno státem.
„To je přesně to, co chceme skutečně ukončit. Chceme ukončit stav, kdy těch 16 tisíc lidí, kteří přišli hned na začátku, je od svého příjezdu fakticky ubytováno státem. Od toho chceme ustoupit, protože to neposkytuje žádná jiná země EU,“ uvedl Brophy.
Vláda podle něj chce v příštích 12 měsících dokončit časový plán, podle něhož budou současné smlouvy ukončeny.
Současně irské úřady pracují na programu návratové podpory, který má časově souviset s ukončením systému dočasné ochrany. Ukrajincům by měl nabídnout finanční pomoc při návratu do vlasti.
Podle dostupných informací mohou lidé získat částku od 2 500 eur na jednotlivce až po 10 000 eur na rodinu, pokud se rozhodnou vrátit do země původu, uvedl list The Times. 10 000 eur je v přepočtu téměř čtvrtmilionu korun.
Na dotaz ohledně výše podpory Brophy uvedl, že nabídka má být stejně štědrá, jako byla pomoc Ukrajincům při jejich příchodu do Irska.
„Dává smysl mít velkorysou odpověď, která lidem umožní návrat, úměrnou velkorysosti, s jakou jsme jim původně umožnili přijít k nám,“ řekl ministr.
Vysoce postavení vládní představitelé zároveň diskutují o zásadních změnách irského systému pomoci Ukrajincům. Jednou z variant je ukončení režimu dočasné ochrany, případně zavedení alternativního modelu, který by ponechal podporu pouze lidem z nejvíce válkou postižených oblastí Ukrajiny.
Změny se mají dotknout i Irů, kteří Ukrajince ubytovávají ve svých domech. Od července 2022 do letošního března bylo téměř 28 tisícům hostitelů vyplaceno více než 438 milionů eur za ubytování asi 64 tisíc ukrajinských uprchlíků.
Příspěvek původně činil 400 eur měsíčně, následně byl zvýšen na 800 eur, nyní je 600 eur a vláda jej chce znovu snížit na 400 eur. V další fázi se počítá s jeho úplným zrušením.
„Je velmi důležité, abychom v příštích měsících dosáhli dvou věcí: snížení příspěvku na ubytování zpět na 400 eur, poté jeho ukončení, a zároveň odstranění ubytování přímo poskytovaného státem,“ uvedl Brophy.
Argument daňových poplatníků
Ministr zároveň zdůraznil, že celý systém je financován z veřejných peněz. „Jsou to peníze daňových poplatníků, které to financují. Chci vidět odpovídající hodnotu za vynaložené prostředky. Pokud se komunita nebo jednotlivec dokáže uživit sám, nevidím důvod, proč bychom my jako daňoví poplatníci měli dál vyplácet miliony a miliony. V jiných evropských zemích se to neděje,“ prohlásil.
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.