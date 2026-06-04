Richterová (Piráti): Zdislava Pokorná neustoupila od zásad poctivé a nezávislé žurnalistiky

Děkuji. Já bych se ráda připojila k návrhu, který byl právě přednesen, k návrhu na státní vyznamenání investigativní novinářky Zdislavy Pokorné, a to proto, že je to navrženo na medaili Za zásluhy a ona svou prací významně přispěla k odhalování různých vlastně zákulisních mocenských skupin. A může to znít tvrdě, když to tady takhle řeknu, ale to, že rozkrývá vliv na fungování státu, je prostě ve veřejném zájmu. Je ve veřejném zájmu, aby se o těch věcech vědělo. A na základě odhalení Zdislavy Pokorné nezřídka začalo i policejní vyšetřování velkých kauz.
Ona za tu svou práci nečelila pouze velkým profesním výzvám, ale musela snášet, a to je třeba za mě obrovský důvod, proč Zdislavu Pokornou nominovat, musela snášet výhrůžky smrtí, nátlak, pokusy o zastrašování. Já si myslím, že bychom to měli jako země ocenit. Ona kvůli své práci... (Předsedající zvoní zvonečkem, protože v sále je velký hluk.) Zdislava Pokorná kvůli své práci riskuje často mnohem víc, než si mnozí umí představit. A nemusíte s ní souhlasit. Ale tohle si myslím, že je vhodné ocenit.
A navíc mně přijde důležité i zmínit, že nebyla vpuštěna na některé oficiální tiskové konference. I to je potvrzení toho, že dělá práci, která mnohým není příjemná, ale dít by se to nemělo. Ona prostě neustoupila od zásad poctivé a nezávislé žurnalistiky, i když je to jak osobně náročné, tak to pak samozřejmě přináší nekomfortní situace pro politiky. A to je právě správně.
Ty nejvýraznější výstupy Zdislavy Pokorné jsou: podrobné zmapování vlivových skupin kolem Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře, kdy Martina Nejedlého sledovaly tajné služby, a to s ohledem na jeho napojení na Rusko, a proto tato novinářská práce vyžadovala značnou odvahu. Je možné, že to mnozí z vás ani nevíte, že tohle je také práce Zdislavy Pokorné.
Rozsah jejích poznatků byl tak rozsáhlý, tak cenný, že na jejich základě byla pak zpracovaná divadelní hra Zadním vchodem na Hrad. A sama novinářka tyto poznatky zpracovala do knihy nazvané Zemanovo finále. A víte, co je paradoxní? Mezi oficiálně nominovanými dnes právě Miloš Zeman je. My si myslíme, že naopak by nominovaná měla být ta, která odhalila neblahé a nechvalné dění kolem finále pana prezidenta Zemana.
Za tuto práci získala Zdislava Pokorná novinářskou cenu. A jeden z těch jejích novinářských titulků například zněl: „Rok jsme sledovali schůzky na Hradě. Nejedlý poprvé promluvil o vztazích s Kočkou, Tykačem či Plagou.“ Ano, není to příjemné, ale je to důležité. A paní novinářka Zdislava Pokorná, kterou vy si možná zde pamatujete kvůli odhalením okolo bitcoinové kauzy, se ale také velice důsledně věnuje kauzám spojeným s Pavlem Tykačem a jeho energetickým byznysem.
Ona zveřejnila desítky klíčových článků, které mapovaly impérium Pavla Tykače, podezřelé způsoby, kterými on prosazuje své zájmy, a okolnosti, za kterých společnosti Pavla Tykače hodlaly zaplatit státu a obcím po konci těžby uhlí mnohonásobně méně, než bylo dohodnuto. Takže ten titulek, který ona opět publikovala jako podrobný článek, investigaci: „Stát řekl, že obce na Mostecku mají nárok na miliardu. Tykač chce zaplatit jen zlomek.“
Dokonce na základě odhalení Zdislavy Pokorné rezignoval šéf Obvodního báňského úřadu v Mostě Miloš Matz, který o těchto prostředcích rozhodoval a nakonec začal čelit policejnímu vyšetřování. (Předsedající zvoní zvonečkem, protože v sále je velký hluk.)
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, domnívám se, že i její investigace týkající se ruského vlivu v Česku jsou ve výsostném veřejném zájmu. Když Zdislava Pokorná mapovala ruských oligarchů v Česku, kteří jsou vedeni na sankčních seznamech, a třeba podrobně zmapovala proruský web Voice of Europe, bylo to v zájmu nás všech. Ten web byl následně zařazen na sankční seznam.
A paní novinářka Zdislava Pokorná se také podílela na zpracování informací o běloruské novinářce a podnikatelce Natalii Sudliankové, která podle zveřejněných informací působila v Česku ve prospěch ruských vlivových struktur.
Já už nebudu dlouhá. Chtěla jsem ale, abyste věděli, o čem hlasujete, když budete hlasovat o Zdislavě Pokorné. Budete hlasovat o odvaze čelit ruskému vlivu v Česku, osobně, s vystavením svého obličeje, sebe jako fyzické osoby, o odvaze snášet výhrůžky, nátlak, pokusy o zastrašování a o odvaze postavit se mocným. Já myslím, že přesně takovýto krok, když by ho naše Sněmovna udělala a Zdislavu Pokornou nominovala, by ukázal velikost a odolnost naší demokracie.
Ti, kdo mají odvahu klást mocným nepříjemné otázky, ověřovat fakta a hájit třeba konkrétní regionální zájmy tím podrobným mapováním regionálních kauz, ukazovat lidem žijícím třeba na okraji republiky, že nejsou jedno, že nám na nich záleží.
To vše můžeme dneska ukázat hlasováním o nominaci Zdislavy Pokorné, kde já jsem osobně přesvědčená, že její práce dalece přesahuje běžné plnění novinářských povinností a že si zaslouží Medaili Za zásluhy. To je tedy jedna nominace a já se přihlásím pak na závěr ještě s druhou, která má odlišný charakter. To bude spíše odůvodnění. Po panu poslanci Pláteníkovi. Zvažte tedy prosím paní novinářku Zdislavu Pokornou.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
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