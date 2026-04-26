Islám, moderní tvář země, promluvil britský premiér

Ve středu 1. července otevře německá Univerzita v Münsteru první fakultu islámské teologie v Evropě. Podle rektora Johannese Wesselse půjde o historický krok, který má zajistit vzdělávání imámů a učitelů náboženství přímo na státní univerzitě. Muslimské komunity v Německu založení fakulty uvítaly s nadšením a označily je za významný milník integrace. Zakládající děkan Mouhanad Khorchide uvedl, že fakulta přinese větší autonomii výzkumu a výuky islámu v evropském kontextu.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
„Je to znamení uznání pro muslimy, protože s nimi nyní probíhá dialog v akademickém kontextu,“ řekl rektor Wessels.
Univerzita hostí od roku 2011 Centrum pro islámskou teologii v rámci Filologické fakulty a vzdělává pedagogy vyučující náboženství. Nová instituce bude mít možnost udělovat vlastní doktorské tituly a nezávisle jmenovat zkušební komise. Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko zaplatí osm profesorů, kteří budou vyučovat dějiny islámu, etiku a filozofii.
Fakulta islámské teologie by měla být otevřena už 1. července, ovšem akademický život plně začne v zimním semestru 2026/27, jakmile budou jmenovány všechny komise. Akademici islámských studií budou sdílet společnou knihovnu a kantýnu s pracovníky z jiných fakult náboženských studií univerzity, jako je katolická a protestantská teologie.
Velká Británie: Místo obohacení přišly násilné trestné činy
Britský premiér Keir Starmer v parlamentu prohlásil: „Muslimové jsou tváří moderní Británie. Jsou úspěšným příkladem integrace.“ Ocenil přínos muslimské komunity v oblastech jako zdravotnictví, školství a média. Zdůraznil, že Británie je „komunitou komunit“, kde muslimové stojí v čele země. Prohlášení vyvolalo bouřlivé reakce – zatímco část veřejnosti ho vítá jako gesto tolerance, kritici ho označují za nebezpečné popírání reálných problémů s integrací.
Kritika masové migrace a multikulturalismu se v posledních měsících výrazně zostřuje kvůli opakovaným případům násilí. Nejnovější šokující incident se odehrál v Brightonu. Tři žadatelé o azyl – Ibrahim Alshafe (25), Abdulla Ahmadi (26) a Karin Al-Danasurt (20) – na pláži brutálně znásilnili 33letou Britku. Podle soudu opilou ženu odtáhli za plážovou chatku, opakovaně ji znásilňovali, své počínání si natáčeli, na oběť navíc plivali.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Jen několik hodin po činu se vrátili do svého státem financovaného migračního hotelu a uspořádali si grilovačku, při níž se smáli a žertovali. Video z grilování bylo předloženo porotě jako důkaz. Soud pachatele uznal vinnými z hromadného znásilnění.
Incident vyvolal vlnu hněvu napříč Británií. Mnoho občanů otevřeně říká, že jim s migranty dochází trpělivost. Protesty před migračními hotely, rostoucí počet násilných trestných činů spojených s azylanty a pocit, že vláda upřednostňuje přistěhovalce před vlastními občany, vedou k tomu, že se otázka migrace stává celospolečenským a značně výbušným tématem.
Podle kritiků ukazují takové případy selhání multikulturního modelu, který slibuje obohacení, ale v praxi přináší existenci paralelní společnosti, kulturní střety a bezpečnostní rizika. Zda evropské elity dokážou na tuto kritiku reagovat, nebo budou pokračovat v politice otevřených dveří, zůstává otevřenou otázkou, která může rozhodnout o budoucnosti kontinentu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku