Islám, moderní tvář země, promluvil britský premiér

26.04.2026 15:37 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Němci zakládají první evropskou fakultu islámské teologie a britský premiér Keir Starmer si pochvaluje, že muslimové jsou tváří moderní země. V Británii však sílí kritické hlasy. Lidem se nelíbí růst násilí ve veřejném prostoru. Tamní společnost pobouřilo hromadné znásilnění Britky muslimskými mladíky.

Popisek: Britský premiér Keir Starmer v parlamentu prohlásil: „Muslimové jsou tváří moderní Británie."

Ve středu 1. července otevře německá Univerzita v Münsteru první fakultu islámské teologie v Evropě. Podle rektora Johannese Wesselse půjde o historický krok, který má zajistit vzdělávání imámů a učitelů náboženství přímo na státní univerzitě. Muslimské komunity v Německu založení fakulty uvítaly s nadšením a označily je za významný milník integrace. Zakládající děkan Mouhanad Khorchide uvedl, že fakulta přinese větší autonomii výzkumu a výuky islámu v evropském kontextu. 

„Je to znamení uznání pro muslimy, protože s nimi nyní probíhá dialog v akademickém kontextu,“ řekl rektor Wessels.

Univerzita hostí od roku 2011 Centrum pro islámskou teologii v rámci Filologické fakulty a vzdělává pedagogy vyučující náboženství. Nová instituce bude mít možnost udělovat vlastní doktorské tituly a nezávisle jmenovat zkušební komise. Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko zaplatí osm profesorů, kteří budou vyučovat dějiny islámu, etiku a filozofii.

Fakulta islámské teologie by měla být otevřena už 1. července, ovšem akademický život plně začne v zimním semestru 2026/27, jakmile budou jmenovány všechny komise. Akademici islámských studií budou sdílet společnou knihovnu a kantýnu s pracovníky z jiných fakult náboženských studií univerzity, jako je katolická a protestantská teologie.

Velká Británie: Místo obohacení přišly násilné trestné činy

Britský premiér Keir Starmer v parlamentu prohlásil: „Muslimové jsou tváří moderní Británie. Jsou úspěšným příkladem integrace.“ Ocenil přínos muslimské komunity v oblastech jako zdravotnictví, školství a média. Zdůraznil, že Británie je „komunitou komunit“, kde muslimové stojí v čele země. Prohlášení vyvolalo bouřlivé reakce – zatímco část veřejnosti ho vítá jako gesto tolerance, kritici ho označují za nebezpečné popírání reálných problémů s integrací.

 

Kritika masové migrace a multikulturalismu se v posledních měsících výrazně zostřuje kvůli opakovaným případům násilí. Nejnovější šokující incident se odehrál v Brightonu. Tři žadatelé o azyl – Ibrahim Alshafe (25), Abdulla Ahmadi (26) a Karin Al-Danasurt (20) – na pláži brutálně znásilnili 33letou Britku. Podle soudu opilou ženu odtáhli za plážovou chatku, opakovaně ji znásilňovali, své počínání si natáčeli, na oběť navíc plivali. 

Jen několik hodin po činu se vrátili do svého státem financovaného migračního hotelu a uspořádali si grilovačku, při níž se smáli a žertovali. Video z grilování bylo předloženo porotě jako důkaz. Soud pachatele uznal vinnými z hromadného znásilnění.

Incident vyvolal vlnu hněvu napříč Británií. Mnoho občanů otevřeně říká, že jim s migranty dochází trpělivost. Protesty před migračními hotely, rostoucí počet násilných trestných činů spojených s azylanty a pocit, že vláda upřednostňuje přistěhovalce před vlastními občany, vedou k tomu, že se otázka migrace stává celospolečenským a značně výbušným tématem.

Podle kritiků ukazují takové případy selhání multikulturního modelu, který slibuje obohacení, ale v praxi přináší existenci paralelní společnosti, kulturní střety a bezpečnostní rizika. Zda evropské elity dokážou na tuto kritiku reagovat, nebo budou pokračovat v politice otevřených dveří, zůstává otevřenou otázkou, která může rozhodnout o budoucnosti kontinentu.

