Ivan Bartoš jasně: Budeme si muset utáhnout opasky

Ivan Bartoš, kandidát koalice Pirátů a Starostů na premiéra, se pořádně rozjel. Ukázal, jak stávající premiér Andrej Babiš (ANO) zadlužuje zemi, jak tím ohrožuje budoucnost všech občanů, především jejich dětí a vnuků. Bartoš chápe, že to Babiše netrápí, zvlášť když neváhal svého syna poslat na poloostrov Krym. Ale Piráti a Starostové řekli dost. Postaví ekonomiku znovu na nohy. A pokud se to má podařit, musí lidem říct pravdu. „Budeme si muset trochu utáhnout opasky,“ oznámil na rovinu.

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se pořádně rozjel. Šéf hnutí ANO podle něj už 8 let vládne ve stylu „přišel, viděl, zadlužil“.

„‚Aby to zaplatily i naše děti.‘ Tak by mohl znít nový slogan hnutí ANO. Je to taková volná variace na jejich předvolební slogan z minulých voleb. Jen tenhle je teda trefnější. Vypadá to totiž, že kromě umístění ‚best in covid‘ (slovy pana premiéra),“ poznamenal Bartoš v narážce na skutečnost, že při přepočtu na počet obyvatel má Česko jeden z nejvyšším počtů úmrtí spojených s covidem, jiné vlády zvládly situaci mnohem lépe, „budeme taky ‚best in deficit‘,“ nešetřil předseda Pirátů šéfa hnutí ANO.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stačí, aby byl schválen návrh Ministerstva financí na státní rozpočet 2022 s gigantickým schodkem 390 miliard korun. To by totiž znamenalo, že by ČR byla pravděpodobně jedinou zemí v EU, a možná i na světě, která by měla větší deficit dva roky po pandemii, než v jejím průběhu,“ upozornil předseda Pirátů.

Babiš tvrdil, že jeho vláda je nejlepší ve zvládání covidu ještě loni v létě, kdy situace vypadala relativně příznivě. Ale pak přišel podzim a zima. Česko si připsalo na 30 tisíc úmrtí spojených s koronavirem.

Tuto smutnou bilanci připomněl Babišovi např. spolek Milion chvilek tím, že v Průhonicích na náměstí namaloval bílé kříže za mrtvé. Babiš v ten den v Průhonicích na náměstí podepisoval svou novou předvolební knihu plnou různých proklamací a slibů. Obdobnou knihu sepsal před 4 lety a dnešní opozice říká, že se svých slibů téměř nic nesplnil a že pod jeho vládou republika přešlapuje na místě.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš tomu už nechce jen přihlížet. Hodlá lidem žijícím v Česku vrátit naději, že se Česko zase začne posouvat kupředu.

„Jako já nevím jak pan premiér, ale já nechci, aby naše děti doplácely na nezodpovědné a neekonomické chování téhle vlády. Extrémně zadlužený stát nemůže nabídnout dostatečné prostředí pro osobní rozvoj a spokojený život. Chápu, že někoho, kdo posílá syna na dovolenou na Krym, tohle netrápí, ale mě jo. A moje kolegy v Pirátech a STANu taky. A tak zatímco vláda nesystémově utrácí, rozdává voličům předvolební dárečky a budoucnost neřeší, naše koalice přišla s plánem, jak ozdravit veřejné finance,“ zaznělo od kandidáta na premiéra.

Ale aby se tak stalo, koalice Pirátů a Starostů hodlá lidem popsat věci na rovinu.

„Nemažeme lidem med kolem úst. Jestli chceme zvrátit trend zadlužování, který tady současná vláda nastolila, budeme si muset trochu utáhnout opasky. Ke zkrocení stamiliardových deficitů budeme muset kromě systémových opatření přijmout i opatření mimořádná a dočasná,“ upozornil Bartoš na Twitteru.

Piráti a Starostové podle Bartoše dotáhnou digitalizaci státní správy, která bude efektivnější a díky tomu se ušetří. Vedle toho chtějí dostat stovky tisíc lidí na trh práce. Tím, že jim pomohou najít cestu z exekučních pastí. V ČR momentálně běží víc než 700 tisíc exekucí. Bartoš nezapomněl ani na podporu zkrácených pracovních úvazků.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ohlídáme si odliv kapitálu. Posvítíme si především na agresivní účetní praktiky, jako jsou převodní ceny nebo poplatky za užití duševního vlastnictví,“ přislíbil také.

Zadlužovat zemi je podle Bartoše snadné a svede to kdekdo. I Babiš. Ale vrátit zemi budoucnost už tak jednoduché nebude. Piráti a Starostové přesto vědí jak na to a Bartoš své spoluobčany na závěr požádal, aby se na tuhle velkou cestu vydali s nimi.

Psali jsme: FOTO To až uvidí Piráti: Přijel Babiš, vezl knížky. Dav a my v něm. Nevěřili jsme Ivan Bartoš to rozjel: Babiš straší lidi. Je to lhář, kampaň nemá dno. Je to hnus „Bartoš chodí do ciziny a dělá ostudu.“ Babišův tvrdý střet s Pirátem. Vřelo to. A Fiala ukázal klid Piráti jen pro mladé? Ne. Bartoš mezi seniory: Zásadní slova i FOTO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.