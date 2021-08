Ivan Bartoš s harmonikou v Teplicích. Žádné drogy, žádní komunisté. Babiš, ten o sobě vykládal, že je expert na řízení...

Ve čtvrtek 19. srpna se s ním mohli lidé setkat okolo poledne v Teplicích na náměstí Svobody. Ivan Bartoš si s lidmi povídal, fotil, ale také hrál na harmoniku a zazpíval několik písniček. A na co ho lidé nejvíce ptají, jaká témata je zajímají? „Je to zadluženost země, mladší péče o krajinu. Co lidé řeší opravdu silně je, že se v tomto státě nedomůžou práva,“ prozradil PL.cz.

Půl hodiny před polednem se na náměstí před teplickou radnicí objevuje pirátská nanukárna a propagační stánek. Za chvíli se objevuje i Ivan Bartoš. Podívat se na něj přišla i žena středních let z Teplic. „Uvažuju, že budu Piráty volit. Jsou mi sympatičtí. Jsem ráda, že vidím poprvé takhle naživo Ivana Bartoše,“ konstatuje. Podle ní má rozumné názory, ať už se týká ekologie, anebo i záležitostí kolem pandemie. Stojíme kousek od teplické radnice, kde roky starostoval (či později primátoroval) populární Jaroslav Kubera. „Ten byl senzační. Vlastně bylo lidem jedno z jaké strany byl, volili ho jako člověka. Stalo se mi, že jsem šla po chodníku a on mě sám pozdravil. Byl takový lidský,“ myslela si.

Když už jsme u teplické radnice, tak nyní je tu primátorem Hynek Hanza z ODS. Krajské volby v Ústeckém kraji ovšem vyhrálo ANO, stejně jako předtím volby parlamentní. V současné Sněmovně je sedm poslanců zvolených za Ústecký kraj, Pirát z tohoto kraje je tam jeden. V Teplicích zatím nemají ani zastupitele. Ivan Bartoš si zvolil opravdu obtížný region. U stánku si lidé mohou vzít Pirátské listy, v nichž je rozhovor s lídry společné koalice Vítem Rakušanem a Ivanem Bartošem. Předseda Pirátů v něm uvádí: „Chci, abychom žili v zemi, kde jednoduše platí spravedlnost. Chci, aby stát lidem pomáhal, nebuzeroval občany tisíci razítky a pořád někomu něco přikazoval. Aby se tady lidem dobře žilo. Nezištná změna skutečné politiky je to, co Piráti nabízejí. Máme spoustu dobrých nápadů, které umíme převádět do praxe i na nejvyšší úrovni. Jsme relativně mladí, ale politiku děláme už deset let a víme, jak to chodí ve světě. Zároveň jsme obyčejní lidé jako všichni ostatní, máme stejné zájmy, radosti, starosti. Proto spoluobčanům rozumíme. Tu změnu můžeme přinést.“

Rakušan se Bartoše ptá i na různé nálepky, které dostává. O vás se říká, že podporujete drogy a jste extrémní levice. Co vy na to? „Já třeba nepiju, už mnoho let. Neužívám žádné drogy a chodím třikrát týdně sportovat. Mám doma malé dítě. Vlastně nevím, kdo nám tyhle nálepky a proč dává. My nejsme žádní neomarxisti, ani komunisti. My jsme Piráti. A vysvětlím, co to znamená. Prosadili jsme snížení daní pro všechny občany. Zastáváme se živnostníků, bojujeme za vyšší platy pro učitele, spravedlivé zvyšování důchodů. Prostě děláme konkrétní věci a nějaké nálepky od konkurence mě nemůžou rozházet. My jsme s komunisty nikdy na žádné úrovni nespolupracovali. Narozdíl od jiných. Kdybych měl charakterizovat Piráty a Starosty jsme liberální středové protikorupční strany,“ objasnil předseda Pirátské strany.

Chci, aby už bylo ANO od vlády pryč. Snad mají šanci je porazit

Kromě Pirátských listů se tu rozdávají nanuky a taky pexesa. Jedno z nich si prohlíží mladá maminka s kočárkem. I ona chce Piráty volit, už tak učinila dvakrát. „Líbí se mi jejich myšlenky, dynamika a taky chci, aby už bylo ANO od vlády pryč. Snad mají šanci je porazit,“ doufala. Uvědomuje si ale, že v tomto kraji má ANO silnou pozici. „Je tu hodně důchodců a těm Babiš hodně slibuje. A lidi moc nekoukají do hloubky a možná některé věci ani nechtějí vidět. Moje panímáma se vždycky podivuje, když se píše, že důchody jsou kolem patnácti tisíc, ona má 11 tisíc a v tom je i ten vdovský. Takže i ona bude možná slyšet na přidávání důchodů. Přidat by se jim samozřejmě mělo. Ale ne účelově před volbami,“ řekla.

U Ivana Bartoše se zastavují lidé a povídají si s ním. O čem, co je nejvíce zajímá? „Je to zadluženost země, mladší péče o krajinu. Co lidé řeší opravdu silně je, že se v tomto státě nedomůžou práva,“ prozradil PL.cz. Ještě chtěl něco dodat, ale do řeči mu skočila přišedší mladá žena. „Jsem ráda a musím vás pochválit, že reagujete na facebooku osobně, a třeba i na nepříjemné otázky, a ne jako třeba u Petra Fialy, kde mi odpoví tým Petra Fialy. Nemluvě o Babišovi, ten možná ani neví, co mu tam lidi píšou,“ konstatovala. Chvíli se s Bartošem baví o vyloučených lokalitách, o jedné takové se zmiňuje v Bílině, odkud pochází, i o naštvanosti lidí, kteří si pak zlost vybíjejí právě na sociálních sítích vůči politikům. Po chvíli ale musí pirátský lídr poodejít, protože se s ním chce fotit postarší manželský pár.

V pirátském tričku rozdává Pirátské listy i muž tmavší pleti v tričku Pirátů. „Kvůli tomu tričku jsem loni přišel o tři zuby. Vyběhli na mě dva opilci, náckové z Dubí. Nelíbilo se jim, že mám to tričko, začali nadávat na Ivana, zrovna se mu narodil malej. Tak jsem ho hájil, ubalili mi dvě facky a začali strhávat tričko. Zachránilo mě, že mi jel autobus,“ líčil zážitky z drsného kraje. Noviny si od něj bere i stařenka o holi. „Musím si to pořádně pročíst a v klidu se rozmyslet. Koho budu volit ještě nevím. A když že volby budou? V říjnu? Tak to si musím zapsat, abych je nemeškala,“ řekla. Zastavuje se i Tomáš, profesí strojař. „O Pirátech uvažuju, protože opravdu nemám rád Babiše a současnou vládu. Teď ale váhám, protože se mi nelíbily některé jejich výroky. Nikoliv ale tady od Ivana Bartoše, ale od jiných. Přemýšlím i o té druhé koalici, doufám, že jim to dohromady po volbách dá na sestavení vlády,“ přál si.

Mluví se o jednom obrázku na facebooku. Ale třicet tisíc mrtvých za covidu média neřeší

I tady se objevuje zarputilý odpůrce očkování v podobě rtuťovitého seniora. „Očkovat se nenechám, kdoví co je to za svinstvo. Je to šmakuláda. Ať se nechají veřejně očkovat politici,“ mínil. Na argument, že třeba premiér nebo prezident, ale i další, se očkovat veřejně nechali, má protiargument. „A vy víte, co jim píchli?“ Má i přehled o dění u Pirátů. „Teďka se mluví o tom, že chtěj odstranit toho vlasatýho, jak se jmenuje? Ferjenčíka,“ všímá si. Situaci mu trpělivě vysvětluje člen mediálního odboru Pirátů Vratislav Filípek. „Je to o tom, že Piráti mají vnitrostranickou demokracii. Pozice nikoho není jistá. Není to jako u Babiše v ANO. Může se tak stát, že někdo z členů řekne, hele tvoje práce se mi nelíbí a navrhne hlasování. O Ferjenčíkovi Piráti hlasovali a dostal podporu. Hned ten samý den. Takže tu medializaci nechápu,“ vysvětlil. „A co se říká o pirátské kampani, tak je to o jednom obrázku na facebooku. Ale třicet tisíc mrtvých za covidu média neřeší. Nebo málo,“ postěžoval si.

„Babiš tvrdil, že je pravičák a expert na krizové řízení. Viděli jsme, že pravičák není a ani nepodporuje investice. A co týče krizového řízení – přišla krize a byli jsme jeden čas v covidu nejhorší. Přitom opatření jsme měli jako jinde. Pouze to bylo tak, že malé obchody, kde je menší riziko nákazy, byly zavřené a naopak velké byly otevřené,“ okomentoval Pirát. „Za celou dobu Babiš ukázal, že podporuje jen velký průmysl nebo věci, ve kterých má peníze, aby se mu zúročovaly. Dotace bral tak, že si je vyjednal od Evropské unie, pak se zjistilo, že je ve střetu zájmů, takže mu je Evropská unie neproplatila a zaplatil jste je vy a já. To je úplně stejné, jako kdyby tady chodil a bral nám peníze z kapsy,“ sděloval. Vysvětloval i proč byl podle něj špatný nouzový stav. „V pozadí za nouzového stavu mohla bez výběrového řízení dělat vláda šméčka jako nakupovat předražené roušky, kdo ví, kde se ztrácely peníze. Chceme to zauditovat, kde jsou tyto peníze, kdo to zařídil, kdo je vinen,“ objasnil.

Senior, který se jmenoval Pepa, s tím souhlasil. „Naprosto souhlasím. Nejsem fanoušek Babiše. Ale protestují Piráti proti očkování dětí, či nošení roušek ve školách?“ ptal se. „Protestují proti tomu, aby byli občané rozděleni do několika kategorií. Mělo by v tom být jasno,“ odvětil Filípek. Pepovi se nelíbil i tlak na neočkované lidi. „Proč ve firmách lidí nutí se naočkovat a hrozí jim, že když to neudělají, přijdou o práci,“ stěžoval si. Vláda podle něj tímto přenáší odpovědnost na nižší instance. „Až to křachne, budou z obliga,“ domníval se.

Filípek Pepovi vysvětlil, proč firmy tlačí na očkování svých zaměstnanců. „Je prokázáno, že po očkování je menší pravděpodobnost, že virus dostanete a menší, že budete mít těžký průběh nemoci. Když budou mít firmy nemocné zaměstnance, nebudou vyrábět a přijdou o zisk. Logicky tedy chtějí mít naočkované zaměstnance,“ uvedl. Pepu však moc nepřesvědčil. „Mě neukecáte. Není to žádná vakcína, ale experimentální roztok,“ měl svou hlavu.

To už však Ivan Bartoš vyndal harmoniku a pozornost se obrátila k němu. Zahrál a zazpíval několik písniček. Pak už se akce v Teplicích chýlila k závěru. Piráty čekala další štace v Lovosicích.