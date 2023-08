Ivan Hoffman: Okupace Československa byla pro Západ vítaný bonus!

reklama

Nedávno mne překvapila úvaha, že okupace v roce 1968 o 20 let oddálila příchod kapitalismu. Je to v rozporu s představou pamětníků Pražského jara, kteří byli přesvědčeni, že okupace armádami Varšavské smlouvy překazila obrodný proces, pokus o „socialismus s lidskou tváří“, čili o vylepšení socialismu.

Co by skutečně následovalo, nebýt srpnové okupace, po pravdě nevíme. Reformní proces se zastavil, jeho představitelé ztratili politický vliv a občané se postupně smířili s realitou, anebo emigrovali. Nelze jednoznačně vyloučit, že nebýt okupace, vývoj by vyústil v to, čemu dnes říkáme barevné revoluce. Těmi se mění režimy a bývají nakažlivé. Z přílišné demokracie a svobody v Československu měli strach kromě Sovětů také komunisté ve východním Německu, Polsku a Maďarsku. Byla jejich obava, že se Československo odtrhne od socialistického bloku a přidá k Západu nereálná?

Historii nelze vykládat bez zohlednění životní zkušenosti jejích aktérů. V šedesátém osmém, 23 let po druhé světové válce, ve společnosti většinu tvořili lidé s pozitivním vztahem k Sovětskému svazu, který nás zachránil před genocidou, plánovanou pro nás nacistickým Německem, převažovali lidé s negativní zkušeností s předválečným kapitalismem, který zapříčinil bídu a hrůzy války. A většinu tvořili lidé, kteří po roce 1948 vybudovali svou republiku a byli na to hrdí. Tehdejší atmosféru sotva pochopí dnešní „většinový“ občan, který pohrdá Rusy, podbízí se Němcům a ke kapitalismu nezná alternativu.

Konec socialismu po roce 1989 byl současně začátkem konce „slušného“ kapitalismu. Volná cesta se otevřela pro kapitalismus pro všechny: Globální, korporátní, mafiánský, nedemokratický. S unipolárním světem ovládaným jediným hegemonem a povolujícím jedinou ideologii není problém v samotné unipolaritě. Problém tkví v tom, že globální kapitalismus, systém zrozený na troskách ideologií soupeřících o podporu občanů, nemá konkurenci. Globalista o přízeň, podporu či respekt občanů nemusí soutěžit. Nemá s kým. Nemusí se starat o potřeby občana, protože ho dokáže jednoduše zmanipulovat, kontrolovat, ovládat. Globální kapitalismus perverzně profituje z toho, s čím socialismus a slušný kapitalismus bojovali. Ideologie soutěžící, která z nich lidem nabídne lepší život, nahradil systém, který garantuje univerzální temnou budoucnost.

Jistě, nic netrvá věčně. I dnešní válka západních kapitalistů s kapitalisty východními o zdroje vyvolá nakonec poptávku po společenském systému, který zohlední zájmy normálních lidí. Historie ale bohužel zřídka nabízí zkratky, kalich hořkosti se i tentokrát bude pít do dna.

