Ivan Hoffman: Vymetené woke makovice to teď budou mít těžké. Přepnout mozky se nemusí podařit

Je k diskusi, zda 20. ledna v USA proběhla pouze inaugurace dalšího z dlouhé řady amerických prezidentů, anebo zda svět přihlížel inauguraci rozumu. Program, se kterým republikánští konzervativci porazili demokratické progresivce, neobsahuje žádné geniální know-how jak vychovat nového člověka, anebo jak před normálním člověkem zachránit svět (a jak na tom vydělat). Američané vrátili Trumpa do Bílého domu kvůli slibu, že do politiky vrátí rozum. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 90% Nezávidím 6% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5761 lidí

Hned v prvním projevu Donald Trump ujistil občany, že existují pouze dvě pohlaví, a to muž a žena. Uklidnil je, že země má dostatek fosilních paliv, a poté, co nezávislí vědci vyvrátili hypotézu korporátních vědců o lidském zavinění klimatické změny, slibuje skoncovat v Americe se zeleným podvodem. Volání po návratu k rozumu vyslyšeli konzervativci i v otázce nelegální migrace. Rozum říká, že co je nelegální, není legální. Z našeho pohledu je pak inspirující také averze Američanů na cenzuru. Konzervativci se na rozdíl od demokratů bez cenzury obejdou, protože jim rozum nevadí.

Volba rozumu samozřejmě není automaticky zárukou prosperity. Rozum lze zneužít k prosazování špatných věcí, stejně jako lze altruismus brát jako dobro z nerozumu. Důležité je vymezit se vůči hlupství, proti popírání reality anebo proti ideologické slepotě, vymezit se vůči deviantům, fanatikům, manipulátorům, podvodníkům. Zvolit rozum je conditio sine qua non, nevyhnutelná, nutná, nezbytná podmínka, jak ze sebe nenechat dělat blbce.

Jak zásadní nastane změna v souvislosti se změnou kurzu americké politiky, to v této chvíli nevíme. Je třeba brát v úvahu, že důsledkem vymývání mozků nejsou prázdné lebky. Ve všech těch vymetených makovicích zůstává skládka progresivního balastu, pro který se postižené „woke“ generaci bude obtížně myslet. Přeprogramovat poškozený mozek na racionální provoz už se u progresivních nešťastníků zhusta nepodaří a o tuto ztracenou generaci budou generace následující nějakou dobu zakopávat.

Změnu můžeme očekávat tam, kde už došlo ke srážce ideologií s realitou, a společnost setrvačně kráčí slepou cestou jen proto, že chybí ono dítě, co zvolá, že císař je nahý. Společnost si počíná nesmyslně tehdy, když lidé nemají společný cíl, když k sobě nemají vzájemně respekt, anebo když ztratí víru v sebe sama. Člověk, který začne myslet, vymaní se z apatie, uvědomí si, že je pavučinou nepřirozených regulací zotročen a ponížen, je na dobré cestě vzepřít se totalitě, najít v sobě důstojnost a bouchnout do stolu.

Všechno, co je nesmyslné, je také nesamozřejmé. Důsledkem řady záludných regulací není řád, nýbrž chaos. Důsledkem řady právních norem, mezinárodních dohod, vyhlášek, zákonů je nespravedlnost. Zvolit rozum, znamená odmítnout vše, co nedává smysl, z čeho není obecný prospěch a vše, co představuje kouli u nohy.

Inaugurace národně konzervativního amerického prezidenta překvapila. Beztrestně se říkaly věci, které se neříkají. Chyběl dozor, který by uváděl pronášené kacířské myšlenky na pravou míru. Řečníci se předbíhali ve slibech, jak učiní Ameriku opět skvělou. Třeba se jim to povede. Pro začátek buďme vděčni i za příslib, že Američané nejsou takoví pitomci, jakými se jevili za vlády progresivních demokratů.