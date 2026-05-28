„Když jsme na tom trvali, začali podepisovat.“ Hořká zkušenost se stížnostmi

Dnes ráno jste byl na podatelně Ministerstva pro místní rozvoj?
Ano, doprovázel jsem jednoho klienta. Včera dostal zprávu od jedné paní, že od ní přijali připomínky asi od třiceti lidí a nepotvrdili kopie. Nevím, nebyl jsem u toho, ta zpráva není ověřená. Ale byl jsem se podívat, jak jim ta agenda s připomínkami k nezákonné vyhlášce funguje v praxi, na Staroměstské náměstí to nemám z Prahy tak daleko.
Na první pohled mě zarazilo, že na podatelnu tohoto státního úřadu nikoho nepouštějí a připomínky berou na vrátnici. Když vejdete dovnitř, mají za vstupními dveřmi nalevo bezpečnostní rám a rentgen, a za tím rentgenem je taková budka nadepsaná „recepce“. Materiály není kam položit, lidé se tam tísnili v koutku ve frontě. Tohle jsem viděl opravdu poprvé.
Přijímali písemnosti korektně?
Původně je na vrátnici jenom chtěli razítkovat, což pro případ dalšího sporu nestačí. Vynutili jsme si i podpis, doporučuji takový postup i všem ostatním. Jinak nemáte u soudu šanci něco dokazovat, nebo to může být zpochybnitelné. Ale když jsme na tom trvali, začali podepisovat. Museli jsme si o to jenom důrazně říct, ale podvolili se. Čtenářům doporučuji obdobný postup, pokud by tam něco nesli.
Proč zpočátku podpis odmítali?
Toho prý „mají moc“. Nechal jsem si zavolat vedoucího podatelny, aby nám vysvětlil, proč tam občany nepouštějí. Ten nám nic nevysvětlil, ale pouze sdělil, že na Ministerstvu pro místní rozvoj pod vedením Zuzany Mrázové z hnutí ANO občany na podatelnu nepouštějí. Tedy jsem jim řekl, že když vypisují vyhlášky v rozporu s evropskou směrnicí i českým zákonem, lidé si to nenechávají líbit a že v takové situaci mohli připomínky čekat, měli by na to být připravení a chovat se profesionálně a důstojně. Kdyby jednali v souladu se zákonem, tolik lidí by neprotestovalo a ušetřili by si úředníci práci.
Mgr. Zuzana Mrázová
Ale s vlastním podpisem pak neměli problém, chovali se podle zákona. Jenom dávali lidem najevo svoji aroganci nedůstojným prostředím, připomínalo to spíše frontu na ukrajinská víza než ministerstvo evropského státu 21. století. Když si ji odstojíte, dostanete všechna razítka i s podpisem, nedat je nebo nepodepsat si nedovolí. Je vhodné si o to říci, kdyby dělali nebo navrhovali něco jiného.
Jaký je doporučený postup?
Pokud jde o podatelnu, někteří starostové i občanské aktivity vybírají připomínky hromadně s tím, že je na MMR dovezou. Je to legitimní postup, dáte svoji připomínku místo pošty kurýrovi, ten ji doveze na podatelnu MMR do Prahy a doveze vám orazítkovanou kopii vašeho podání. Musí tam být razítko ministerstva, datum a podpis, jinak to neplatí. Nejde o hromadné podání, ale o větší množství jednotlivých podání, které někdo za vás doveze na podatelnu, abyste tam nemuseli sami. Funguje to podobně jako listonoš, ten také nenosí hromadné dopisy, ale má hromadu individuálních psaní v brašně nebo ve vozíčku. Podobně má váš kurýr několik desítek nebo stovek dopisů, které veze až na ministerstvo, kde mu musí potvrdit přijetí každého z nich. Každá připomínka je individuální, i když může být hlavní část textu sestavená za celou postiženou oblast, je vhodné doplnit ji vlastním textem, ale není to nutné. Pokud byste se v budoucnu chtěli soudit třeba o znehodnocení majetku nebo zdravotní újmu, pouhá hromadná připomínka obce nestačí. Je nutno prokázat, že protestovala konkrétní osoba a bylo s vámi zacházeno proti vaší vůli. K tomu to podací razítko slouží i u soudu, v případě znehodnocení ceny nemovitosti nebo zdravotních problémů z dlouhodobé expozice vibracím to může být třeba i šek na několik milionů. Není dobré toto podcenit.
Pracoval jste na státní energetické koncepci i na Úřadu vlády. Setkal jste se už někdy s tím, že by nepouštěli lidi na podatelnu?
Tohle bylo ve státní správě opravdu poprvé. Jednou mě nechtěli pustit na podatelnu jedné velké státní energetické společnosti, tehdy šlo o jiný tunel: jedna soukromá firma tvrdila, že je majitelem dat o celostátních energetických sítích, která patřila této společnosti, na základě toho jí podvodně chtěli přidělit velkou státní zakázku s tím, že potřebná data nikdo jiný nemá, a pak tu firmu i s daty, která patřila státu, a s lukrativním kontraktem na národní akční plán pro chytré sítě od majitele za státní peníze koupit a znovu si ta data o státních sítích prodat i s jejich zpracovatelem. Musel jsem pak potupně dojít na poštu s doručenkou a poslat předsedovi představenstva té firmy zdvořilý dotaz podle zákona 106, čí jsou ta data, a on mi musel odpovědět, že jeho, a ne té firmy. Vyhazov od brány tenkrát nepomohl a tunel se nekonal.
I v takových situacích není vhodné nechat se odradit nebo vyhodit, ale to není příklad současného MMR. Do dveří vás pustí a podání orazítkují, kdyby nechtěli, že to „nestíhají“, tak na tom prostě trvejte. Máte na to právo a je to jejich problém. Kdyby říkali, že zavírají, nenechte se vyhodit, když nepřevzali podání. Chovejte se slušně, neodcházejte nikam, násilím vás vyvést nemohou, a když zavolají policii, na jejich pokyn odejděte a žádejte protokol. Budete mít aspoň doklad, že si od vás písemnosti nepřevzali a nechali vás vyvést – to stačí i u Ústavního soudu jako porušení vašich práv, takže to spíše neudělají a raději zůstanou přes čas.
Je potřeba dbát na to, aby měla veškerá podání občanů platné náležitosti, tedy potvrzenou kopii podané písemnosti, stačí bez příloh. U delších dokumentů stačí obvykle i první a poslední strana, je to doklad o tom, že tento dokument jste podali. Něco jako podací lístek na poště. Ale musí být orazítkovaný, s datem a podepsaný.
