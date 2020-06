Ivan Vyskočil udeřil na „kavárníky“: Volby nevyšly? Už je tu Milion „chlívek“. Volba ombudsmana? Havloidi leží na schodech. Volba Rady ČT? Kalousek vystupuje z církve...

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Pozdvižení“, které se strhlo kolem výsledků voleb do Rady ČT, se rozhodl okomentovat známý herec Ivan Vyskočil. „Zvolení Xavera Novotného jistě paní Němcová opláče,“ říká a v této souvislosti zmiňuje i Tomáše Halíka nebo „pražskou kavárnu“. „Jsem rád za tu obměnu v Radě ČT a doufám, že to bude mít vliv na konec jednostranného fandění,“ přidává i svůj osobní názor. Připomněl také další případy, jejichž výsledek „se nelíbil“, jako například volba nového ombudsmana a také to, co následovalo. V průběhu dnešního Nedělního rána pak rozebral i „trable se sochami“. „Jenom blbec kádruje sochy,“ vzkazuje.

„Jednou jsem četl povídku od Achille Gregora, který psal takové vtipné a humoristické věci. Bylo to o pánovi, který si koupil a přinesl domů malého domácího králíčka. Udělal mu mističku s jídlem i pelíšek, ale králíček byl plachý. Pán mu chtěl ukázat jen laskavou tvář a tak ho lákal, aby se nechal pohladit. Ale králíček se bál a pohladit se nechtěl nechat. Pán ho lákal: „Pojď sem, ty hlupáčku, já tě chci jen pohladit a nabízel voňavou mrkvičku.“ Ale králíček se bál. I jal se pán králíčka sledovat, aby ho chytil a ukázal mu, jak to s ním myslí dobře. Ale králíček se bál a utíkal a zalézal pod židle. Pán ho umíněně sledoval a pronásledoval ho s čím dál větším úsilím. Celá povídka končí zpřeházeným nábytkem, králíkem napasovaným v nejzazším koutě pod gaučem a zcela nepříčetným mužem, který králíčka vyhání koštětem a vztekle řve: „Vylez, ty zatracenej králíku. Vylez a já tě zabiju, abys věděl, že tě chci jenom pohladit!““ vypráví na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a vysvětluje, proč začíná tentokrát poněkud ze široka a proč právě touto povídkou.

Parta sluníčkářů, havloidních členů... a násilné dobroserství

„Proč vám říkám tento úvod? Ta parta sluníčkářů, havloidních členů „pražské kavárny“ mi silně svým násilným dobroserstvím připomíná toho muže s králíkem. Tato skupina je ve svém konání dobra zvláštně militantní,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a dodává. „Zkuste si v takové grupě pravdoláskařů vykřiknout: „Obdivuji a mám rád prezidenta Zemana a Babiš je výborný a dobrý premiér této země.“ Nevím, zda budete tak rychlí, abyste našel východ. Pravda a láska musí totiž zvítězit nad lží a nenávistí a dokážeme ti to i za cenu toho, že ti rozšlapeme držku na hadry! Však my to dobro do tebe dostanem!“ nešetří herec sarkasmem. „A že nemluvím do větru?“ zdvihá ukazováček a dává příklady.“

Pláč paní Němcové, Kalousek a hlavní Mefisto

Vysvětlující tabulky? To si myslí, že jsme tady všichni blbci?

„Ale dost o TV,“ říká herec a na řadu se tak dostává další téma, které si pro dnešní Nedělní ráno vybral. „Chci se ještě jednou pozastavit nad našimi trablemi se sochami a pomníky. Ne nebojte, už nebudu rozbírat případ Koněv. Toho už bylo tolik, že asi všichni už vědí všechno. Ale pobavily mne takové ty opatrné návrhy těch, kteří se báli říci, že by tam socha měla zůstat. A tak vždy říkali, že ano, ať pomník zůstane na místě, ale s vysvětlující tabulkou,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil a naštvaně se ptá. „To si myslí, že jsme tady všichni blbci, a že je třeba nás vyučit, jakým směrem se máme na pomník dívat a pro nás blbečky, jak to máme chápat? Nehledě na to, že každý se dívá na takové pomníky jinak,“ podotýká. „Jsou lidé, kteří sotva zaznamenali Husův pomník na Staromáči. Jiní na ně hledí s úctou vzhledem k historii. Jiný, zejména výtvarník, se dívá, jak je pomník pojatý a jestli vyhovuje jeho vkusu. Slyšel jsem sochaře, jak nad takovými díly lamentoval. No jó, voni neuměj dělat nohy, tak jsou všichni dycky v zimníku,“ usmívá se herec a opět s velkou dávkou sarkasmu dodává. „Já jsem se zase zabýval tím, že když tabulky, tak ale ke všem sochám a pomníkům, abychom my přitroublí plebejci zbytečně netápali a hned věděli, kdo je kdo! Tak třeba na Jiráskově náměstí sedí na židli Alois Jirásek. Už vidím tu tabulku. Profesor Jirásek. Autor mnoha historických románů, které jsou v osnovách povinné školní četby. Varování. Pozor, při čtení jeho děl hrozí velká časová náročnost a často též smrt nudou.“

Jenom blbec kádruje sochy!

A na téma „trable se sochami“ pokračuje. „Jan Žižka. Geniální husitský vojevůdce a vítěz mnoha bitev. Ale i u něj by se našly škraloupy. Neměl ten správný a korektní vztah k menšinám. Sektu Adamitů nechal nemilosrdně zlikvidovat. Katolické mnichy nechával házet do plamenů hořících klášterů, které sám zapaloval a bořil (a to pominu, že neměl roušku!),“ rýpne si herec a se smíchem dodává. „Nevím, zda by vůbec jeho socha neměla být úplně odstraněna a úplně zlikvidována?“

„A takových pomníků s vysvětlovacími tabulkami by se po Praze i celé republice našlo dost a dost. Ani lavička Václava Havla by nemohla vyjít s neposkvrněným štítem!! On totiž každej, než ho postavili na piedestal, byl taky člověk. A jenom blbec kádruje sochy!“ říká rázně Ivan Vyskočil a ptá se. „Tak nevím, jestli jsme blbí my a nebo ti tabulkáři?“

„A vám, čtenáři, přeju hodně zdraví a veselou mysl!“ posílá na závěr dnešního Nedělního rána pozdrav čtenářům ParlamentníchListů.cz.

