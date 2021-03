Ivermectin: Primář z Brna našel odvahu. V době, kdy jiní váhali. A covid je stále nebezpečnější...

reklama

Počty nakažených koronavirem stále horentně stoupají a české nemocnice v některých regionech si už s tím neví rady. Nakažení pacienti by se proto měli začít expedovat do Německa, Polska a také i do Švýcarska, kde nám ochotně nabídli pomocnou ruku. Nejbezpečnější obranou proti covidu-19 však stále zůstává plošná vakcinace, která ale zatím probíhá u nás v Česku zoufale pomalu. V rychlosti očkování na 100 obyvatel patříme až na chvost Evropy. Podle oficiálních, březnových statistik renomované společnosti Bloomberg výrazně zaostáváme v počtech proočkovaných i za Maďarskem, Polskem, Rumunskem či Slovenskem. I z tohoto důvodu je proto velmi důležité, dle názoru řady lékařských specialistů, nakoupit v zahraničí léky, které si s nákazou v její počáteční fázi dokážou rychle poradit a odlehčí tak jednotkám intenzivní péče v českých nemocnicích. Současným lékařským hitem v tomto směru je lék ivermectin, s jehož aplikací už u nás začala jako první brněnská Fakultní nemocnice Svaté Anny (FNUSA), která ho naordinovala desítkám svých pacientů a má s tím úspěchy.



„V době, kdy jsme ivermectin začali u nás na covidovém oddělení I. interní kardioangiologické kliniky používat, to byl v ČR neschválený lék pro tuto indikaci, na druhé straně ale doporučovaný v postupech pro terapii a testovaný v různých zemích světa. V případě ivermectinu nešlo o situaci, že bychom si řekli – už opravdu nevíme, jsme v koncích, musíme experimentovat. Jde o lék, který se používal a používá ve světě opravdu v masivním měřítku a nyní měl předpoklady pro aplikaci u nemoci covid-19, kdy byly k dispozici doporučené postupy a většina publikovaných studií ukazovala výrazně pozitivní efekt. Dle dostupných publikací už byl tento preparát opakovaně testován i proti jiným virům s dobrým efektem. Jedná se tedy o lék, který lze jednoznačně klasifikovat jako antivirotikum,“ vysvětloval primář kardioangiologického oddělení FNUSA v Brně Michal Rezek.



Poté k současnému vývoji s užíváním léku ještě doplnil: „Situace je nyní taková, že po včerejším schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv a domluvě s Ministerstvem zdravotnictví ČR začínáme ivermectin distribuovat do nemocnic v České republice, které poslaly objednávku. Do čtvrtečního rána to bylo 20 nemocnic. Lék bude rozvážet konkrétní distributor do českých zdravotnických zařízení. My jsme tuto nejnovější dodávku (200 tisíc tablet) realizovali s tím, že jsme už předběžně počítali s distribucí do dalších nemocnic.“

Účinný lék na covid mohou lékaři ordinovat, ale jen na vlastní riziko

Pochvalně se o ivermectinu vyjádřili na svých tiskovkách i premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček. Nicméně tento účinný preparát ještě není oficiálně povolený k léčbě covidu-19 Státním ústavem pro kontrolu léčiv v ČR (SÚKL), pouze ho mohou v Brně na „vlastní riziko“ používat a nově i expedovat do dalších nemocnic v republice.

„Léčivý přípravek s ivermectinem v perorální formě není v České republice ještě registrován. Je tu však možnost individuálního dovozu léčivého přípravku, který je pro humánní použití evidovaný v jiných zemích. Pokud ošetřující lékař vyhodnotí, že pacient bude z léčby ivermectinem profitovat, může jej předepsat nebo použít jako neregistrovaný léčivý přípravek. Použití takového neregistrovaného léčivého přípravku je pak třeba nahlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V takovém případě nese zodpovědnost poskytovatel zdravotních služeb. K použití ivermectinu pro léčbu nemoci covid-19 chyběla data, dosud tak nebylo možné ho k této léčbě ani doporučit ani zamítnout, situace se však může změnit. SÚKL se ivermectinem nyní taktéž zabývá,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení SÚKL Klára Brunclíková.

Specialisté v nemocnicích zatím nemají na použití ivermectinu shodné názory



„V naší nemocnici sice už používá ivermectin primář Rezek, nicméně s hodnocením léku bych byl opatrný, dokud ještě není dostatečně klinicky ověřen. Určitě je ale pozitivní, že lékaři hledají cesty, jak s covidem-19 účinně bojovat,“ sdělil například doktor farmacie z Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně Martin Šimíček. Podobný názor pak i zastává odborník z přímé lékařské praxe – přednosta infekční kliniky z Fakultní nemocnice v Ostravě docent Luděk Rožnovský: „Nejsem zastáncem používání léků, které ještě neschválil SÚKL a které neprošly patřičným klinickým zkoumáním. Proto bych našemu vedení jeho nákup nedoporučil.“

Naopak v okresní opavské nemocnici léčbu za pomoci všech účinných a dostupných preparátů velmi vítají: „O nákupu a posléze i používání ivermectinu a dalších léků máme zájem a v této chvíli o to i usilujeme. Slezská nemocnice podporuje vše, co by mohlo usnadnit boj s pandemií, a co má zároveň podporu odborníků nebo je už vyzkoušeno a atestováno. Samozřejmě pokračujeme v dosavadní léčbě a cokoliv by mohlo zmírnit průběh nemoci už v jejím počátku, určitě podporujeme,“ přiblížila přístup vedení Slezské nemocnice v Opavě jeho tisková mluvčí Monika Kunčarová.

Kromě ivermerctinu se objevily u nás v posledních dnech i další preparáty, o jejichž nákup se měl zasloužit premiér Babiš, jak sám vícekrát uvedl v různých médiích. Jedná se zejména o regeneron a lék bamlanivimab, který po prvním použití v pražské Thomayerově nemocnice dorazil už i do velmi postiženého Královéhradeckého kraje.

„V naší nemocnici využíváme širokou škálu léčiv pro pacienty s covid-19 podle jejich aktuálního zdravotního stavu. Běžně aplikujeme také rekonvalescentní plazmu. Na konci minulého týdne jsme i podali prvnímu z pacientů lék bamlanivimab. Skupinu monoklonálních látek považujeme v souladu s dostupnými informacemi za nadějnou a jsme připraveni je začít používat, jakmile budou k dispozici. S léky ivermectinem a isoprinosinem dosud nemáme zkušenosti. Obecně je možné říci, že u léků, které nemají oficiální registraci v ČR, budeme postupovat v souladu se stanovisky odborných společností,“ informoval tiskový mluvčí a specialista PR z Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor.

S lékem isoprinosin jsou lékaři opatrní, lidí ho ale často kupují

Podobným lékovým „trhákem", jako je nyní ivermectin, byl závěrem loňského roku už 50 let starý preparát isoprinosin na léčbu virových infekcí, který je například volně k dostání v sousedním Polsku. Tam si pro něj jezdili například lidé z Moravskoslezského kraje, kteří ho užívají preventivně i jako lék na lehčí průběh nákazy.

„Isoprinosin mi sehnal známý, který jezdil často nakupovat do Polska, tam se ten medikament jmenuje groprinosin. Já jsem bývalý havíř, který pracoval na šachtě víc než 30 let, a mám z toho zničené plíce. Protože patřím mezi ohrožené skupiny, raději jsem si takovou medicínu koupil do zásoby, mám totiž obavy, že bych se mohl nakazit. Slyšel jsem, že pomohl i jiným nakaženým lidem, že ani nedostali vysoké horečky a nemuseli tak skončit ve špitále,“ uvedl například sedmapadesátiletý Lumír z Ostravy.

Na tento lék vypracoval odbornou studii profesor Jiří Beran, vakcionolog a ředitel očkovacího centra v Hradci Králové, kterou pak publikoval u nás i v zahraničí. Isoprinosin, který byl loni v průběhu pandemie používán i ve Velké Británii, charakterizuje Beran ve své stati jako účinnou ochranu v rámci prevence, ale také jako lék na počáteční stadium covidu-19. Zmíněný preparát český vakcionolog vyzkoušel také sám na sobě i svém synovi. Jenže odbornou veřejností byl kritizován za nedostatečnou prověřenost léku a nyní je jeho studie předmětem zkoumání Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V nemocnicích tak mají lékaři spíše obavy isoprinosin předepisovat, protože neprošel patřičnými klinickými zkouškami a studiemi.

„Přípravku isoprinosinu je u nás dostatek, ale jen na lékařský předpis. Není to však lék vyvinutý konkrétně na covid-19 a na jeho účinnost při léčbě covidu panují různé protichůdné názory. Nezanedbatelné jsou i jeho vedlejší účinky. Samozřejmě je dobré, když se lékaři a vědci pokoušejí získat na léčbu covidu účinný prostředek, ten se ale před běžným použitím pro pacienty musí vždy odborně prověřit,“ sdělil ještě k preparátu brněnský farmaceut Martin Šimíček.

Jeho časté užívání veřejností také potvrdil úspěšný primář Rezek z brněnské fakultní nemocnice: „Isoprinosin není v doporučených postupech, které používáme. Sami jsme ho pacientům nenasazovali, někdy se nám ale stalo – v minimech případů – že rodina hospitalizovaného pacienta trvala na jeho použití a dokonce si ho i sama přinesla.“

Distribuce účinných léků musí probíhat rychleji než očkování

Pokud chce vláda zabránit apokalypse, kdy by definitivně zkolaboval český zdravotnický systém, jak to kupříkladu nastiňoval v médiích ministr vnitra Jan Hamáček, musí urychlit nejen očkování, ale i nákup nově „objevených“ léků proti covidu a vybrat také co nejrychleji vhodné distributory pro jejich expedici do českých nemocnic. Zatím se podařilo zajistit díky odvaze brněnských lékařů a také činnosti některých vládních politiků jen menší dodávky účinných preparátů, což je však málo ke zvládnutí masivně rozjeté pandemie. Redakce ParlamentníListy.cz oslovily před několika dny Ministerstvo zdravotnictví ohledně nákupu nových léků ze zahraničí, odpovědí se ale zatím nedočkaly.



