Izrael: Id*ot, kr*tén, užil Zeman slova k ambasádě. Víc o Lipavském

Bývalý prezident Miloš Zeman se nedokázal zdržet sprostých slov, pokud jde o vládu a její postoj k Izraeli. Premiér Fiala vyzval k přestěhování tamního velvyslanectví ČR do Jeruzaléma, což je gesto značné symbolické hodnoty, ale vzápětí mu jej shodil ministr Jan Lipavský i prezident Petr Pavel. V případě toho prvního si mnozí vzpomněli na to, jak jako poslanec chtěl zakládat Meziparlamentní skupinu Česko-Palestina a nechával se tam zvát od neziskovek s konexemi na teroristy, kteří v sobotu útočili na Izrael.

Premiér Petr Fiala v reakci na sobotní masivní útok teroristického hnutí Hamás na Izrael vyzval ke gestu podpory v podobě přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Velvyslanectví ve městě, považovaném za historické centrum Izraele, je vnímáno jako gesto přátelství a porozumění. První zemí, která tak učinila, byly USA za prezidenta Donalda Trumpa.

V Česku se o této možnosti dlouhodobě hovoří mezi politiky Fialovy ODS a jim blízkými experty na zahraniční politiku.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29769 lidí

Tento premiérův nápad ale v úterý jednoznačně odmítl ministr zahraničí Jan Lipavský.

„V dnešní bezpečnostně rozbouřené době nepovažuji za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost mezinárodního společenství razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu. Za takové situace bych nedokázal garantovat bezpečnost českých zastupitelských úřadů, jejich zaměstnanců, rodinných příslušníků či jiných českých občanů pobývajících v zemích s obyvatelstvem radikálně odmítajícím tuto myšlenku,“ sdělil a odvolával se na rezoluce OSN, které jsou tradičně vůči Izraeli velmi negativní.

Jan Lipavský v úterý navštívil Izrael jako první zahraniční politik po sobotním útoku, když se v Tel Avivu zastavil na zpáteční cestě z jednání v Ománu. Zemi vyjádřil podporu, setkal se s ministrem zahraničí i prezidentem Herzogem a vzal do letadla 34 Čechů, kteří v zemi uvízli.

Jeho gesto Izraelci ocenili. Výrok o ambasádě, zejména slova o obavách z razantního kroku v izraelsko-palestinském konfliktu, ale připomněly i jiné kapitoly politické kariéry Jana Lipavského.

O jeho postoji k Izraeli a Palestině se totiž intenzivně hovořilo už před jeho jmenováním, kdy ParlamentníListy.cz i na základě svědectví jeho kolegů poslanců podrobně zrekonstruovali jeho geopolitické pozice.

Psali jsme: Koho Zeman odmítá. Teroristé? Zlá svědectví. Jde o Piráty

Jan Lipavský se jako poslanec v minulém volebním období (v roce 2021 mandát neobhájil) v zahraničním výboru opakovaně angažoval ve prospěch Palestiny. Dokonce chtěl zakládat Meziparlamentní skupinu ČR – Palestina.

„Lipavský chtěl tu skupinu, v rámci které by spolupracoval český Parlament s tím palestinským, přímo založit. On to inicioval a lobboval za to, kde se dalo. Podle toho, co jsem tehdy slyšel, byl prakticky na denní bázi v kontaktu s palestinskou ambasádou a různými propalestinskými aktivisty,“ vzpomínal jeden z poslanců.

Jan Lipavský měl být hlavní „spojkou“ palestinské lobby v Parlamentu. Občas to prý vypadalo, že nic jiného ani nedělá. Jeho postoj bylo přitom v přímém rozporu s dlouholetou zahraniční politikou ČR.

Do věci se tehdy mělo vložit i Ministerstvo zahraničí. „Dali nám varování, že v rámci palestinského parlamentu, do něhož se volby konaly naposledy někdy před patnácti lety, zasedají i teroristé z Hamásu. Chápete? Náš milý kolega Lipavský chtěl de facto za český Parlament navázat oficiální spolupráci s teroristy. Takže jestli se stane ministrem zahraničí, bůh s námi,“ vyjádřil se tehdy poslanec.

Objevily se rovněž informace o Lipavského vztazích s organizací DanChurchAde, která mu už jako poslanci měla platit jeho cesty do Palestiny. Tato organizace je přitom spojována s podporou teroristů z Hammásu, kteří od soboty zavraždili několik stovek Izraelců.

Setkat se tam měl mimo jiných i se zástupci organizace, známé tím, že pod heslem porozumění mezi náboženstvími prováděla v Izraeli regulérní špionáž.

Jeho návštěvy měly být součástí širšího palestinského programu pro evropské aktivisty a politiky, kteří pak měli, slovy Palestinců, „sdílet ve svých zemích zkušenosti ohledně reality okupace“.

Lipavského negativní postoj k jeruzalémské ambasádě ale nejspíš nad Fialovým převáží, podpořil jej totiž i prezident Petr Pavel.

Pro MF DNES měl uvést, že „v situaci, kdy je Izrael ve válečném stavu, není na místě debata o přesunu ambasády“. V současnosti je podle Pavla nutné hlavně zachovat jednotu „mezinárodních platforem“ v podpoře Izraele.

Zcela jinak, než Petr Pavel, se ale na věc dívá jeho předchůdce.

Miloš Zeman patřil po celou svou politickou kariéru k těm, kteří podporovali Izrael a jeho právo postavit se teroristům. V roce 2018 jako první zahraniční státník obdržel na půdě izraelského Knesetu ocenění Obránce Jeruzaléma.

V sobotu vyjádřil napadené zemi podporu na sociální síti: „Izrael je zemí mého srdce. Myslím na Izrael, který napadli palestinští teroristé, myslím na nevinné oběti, na hrdé obránce své vlasti, vyjadřuji Izraeli plnou podporu a solidaritu.“

Miloš Zeman hovořil o přesunu velvyslanectví několik posledních let svého prezidentského mandátu. Dokonce přišel s nápadem, že by s premiérem Fialou mohli nové velvyslanectví otevřít společně, což vnímal jako určité završení svého mandátu v zahraniční politice.

Fiala mu tehdy nevyhověl. Podle Alexandra Vondry, europoslance za ODS, to nebylo vhodné kvůli českému předsednictví EU, kde na tuto otázku rozhodně nebyl jednotný pohled. Nyní ovšem Vondra přesun ambasády jednoznačně podporuje.

Miloš Zeman se k věci vyjádřil pro MF DNES. A to velmi ostře. „V každé normální zemi má slovo premiéra větší váhu, než slovo jakéhokoliv ministra, tím spíše ministra bez dostatečného vzdělání,“ připomněl Lipavského bakalářský diplom v oboru teritoriální studia. Pochybnosti o kompetentnosti tohoto ministra Zeman uváděl už před jeho jmenováním.

„Zdá se, že nejsme normální země, čímž se potvrzuje, že jak jsem již řekl, sledujeme divadelní hru, kterou napsal idiot a kterou režíruje kretén,“ okomentoval soužití Fialovy pětikoalice.

Psali jsme: „Oni to neřeknou, ale…“ Pravda o muslimech u nás. Po letech se ukázala Naše peníze. Pro Palestince? Ne, všechno šlo do zbraní, zuří etnolog Zelený „Byli varováni. Teď je oheň zažehnut.“ K Izraeli, který spadl do pasti Jasný postoj: Svobodní na straně Izraele. Palestinci? Žádné právo na stát

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE