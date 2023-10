Izrael hlásí dobytí základny Hamásu. A to není vše. Co se děje v Gaze?

Izraelské síly postupují v pozemní ofenzivě v Gaze pomalu, aby si částečně udržely možnost přimět bojovníky Hamásu k jednání o propuštění více než 200 rukojmích, uvedli vojenští specialisté oslovení agenturou Reuters.

Tunely pod stísněnou enklávou jsou hlavním cílem Izraele, který po třech týdnech leteckého bombardování rozšiřuje čtyři dny trvající pozemní ofenzivu do Gazy ze severu, aby zasáhl Hamás v odvetě za smrtící překvapivý útok islamistické skupiny na jih Izraele 7. října.

V aktualizované zprávě izraelská armáda uvedla, že její síly během uplynulého dne zasáhly přibližně 300 cílů, včetně stanovišť pro odpalování protitankových raket a raket pod tunelovými šachtami, jakož i podzemních vojenských komplexů Hamásu.

Ozbrojenci odpověděli protitankovými střelami a kulometnou palbou, uvedla. Hamás ve svém prohlášení uvedl, že jeho bojovníci svádějí urputné boje s izraelskými pozemními silami, které utrpěly ztráty. "Okupace tlačí své vojáky do hrdé Gazy, která bude vždy hřbitovem útočníků," uvedl Hamás. Několik militantů bylo zabito, uvedlo bez upřesnění počtu.

Izraelská armáda na sociální síti X v úterý večer uvedla, že získala kontrolu nad základnou Hamásu v západní Džabáliji na severu pásma Gazy. „Při operaci v celém pásmu Gazy během dne bojovníci zlikvidovali asi 50 teroristů,“ uvedla s tím, že zlikvidován byl i velitele džabálijského praporu Hamásu Ibráhím Biarí, který byl členem velení při útoku této radikální palestinské skupiny na Izrael 7. října.

Egypt mezitím rozmístil tanky u palestinsko-egyptského přechodu Rafáh. Izraelský premiér Netanjahu podle informací portálu Financial Times lobboval u EU, aby zapůsobila na Egypt, aby přijal palestinské uprchlíky z pásma Gazy.

