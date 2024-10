Izrael má dalšího teroristu k likvidaci. Joe Biden varuje

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 2% 2 0% 3 3% 4 1% 5 9% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 85% hlasovalo: 16579 lidí

Server amerického listu New York Times upozornil, že po smrti dlouholetého vůdce Hasana Nasralláha se Izraelci zaměřili i na jeho možného nástupce Hašema Safieddineho. Safieddine se měl setkat s dalšími vůdci Hizballáhu v podzemním bunkru bombardovaném IDF. Prozatím však není jasné, jak úder dopadl.

„Výbuchy otřásly Bejrútem, když Izrael míří na zbývající vůdce Hizballáhu,“ stojí hned v titulku článku.

Americký prezident Joe Biden říká, že si myslí, že totální válce na Blízkém východě se lze vyhnout.

„Nevěřím, že dojde k totální válce. Myslím, že se tomu můžeme vyhnout,“ řekl novinářům, když se vracel do Bílého domu z cesty do oblastí poškozených hurikánem Helene. „Myslím, že se tomu můžeme vyhnout, ale je toho ještě hodně, co musíme udělat. Ještě hodně práce.“

Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí se mezi tím chystá vést páteční modlitby a pronést veřejné kázání, které by mohlo vnést světlo do plánů islámské republiky po masivním raketovém útoku na Izrael. Chameneí pronese kázání poprvé po téměř 5 letech. Nejvyšší vůdce, který má v Íránu nejvyšší autoritu, povede muslimy k modlitbě v mešitě imám Chomejní Grand Mosalla v centru Teheránu, uvádí jeho oficiální web. Modlitba bude následovat po „vzpomínkové ceremonii“ v 10.30 místního času za Hassana Nasralláha.

Izraelská armáda oznámila, že zadržela stroje, které se pokoušely vletět nad území židovského státu z východu. O zásahu informoval server Times of Israel.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví v pátek brzy oznámilo, že předchozího dne bylo při izraelských náletech na Hizballáh zabito 37 lidí. „Údery izraelského nepřítele za posledních 24 hodin zabily 37 lidí a 151 zranily,“ uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.

Server listu The Jerusalem Post upozornil, že Izraelci se dokážou bránit raketám odpalovaným z Íránu i raketám Hizballáhu, ale tato obrana je hodně drahá. Server tvrdí, že obrana vyjde dráž než provedení útoku. Ale to by se prý mohlo změnit. Změnit by to mohl laserový systém, který by izraelská armáda mohla mít k dispozici někdy během roku 2025.

„Namísto použití střely, která stojí kolem 100 000 dolarů, snižuje náklady na zachycení na pouhých pár dolarů za každý výstřel, což jsou v podstatě náklady elektřiny. I po připočtení nákladů na údržbu a opotřebení to představuje významnou ekonomicko-bezpečnostní revoluci,“ upozornil list.

