Izrael připraven na přímý úder Íránu. Tomu hrozí USA

Očekává se, že v reakci na boje v Libanonu Írán zaútočí na Izrael balistickými střelami, které zasáhnou Izrael do dvanácti minut, nikoli drony nebo řízenými střelami, uvádí Reuters.

K hrozícímu konfliktu Íránu s Izraelem se vyjádřil pro Reuters i zdroj z Pentagonu. „USA aktivně podporují přípravy na obranu Izraele proti tomuto útoku. Přímý vojenský útok Íránu proti Izraeli bude mít pro Írán vážné následky.“ Mluvčí izraelské armády řekl, že Izrael zatím neidentifikoval leteckou hrozbu ze strany Íránu. Izraelské systémy vzdušné obrany jsou plně připraveny, řekl mluvčí.

OSN bije na poplach a snaží se vzniklý požár hasit. „V Libanonu se musíme za každou cenu vyhnout totální válce,“ uvedl mluvčí OSN Stephane Dujarric v prohlášení a dodal, že generální tajemník OSN Antonio Guterres v úterý hovořil s dočasným libanonským premiérem Najibem Mikatim a řekl mu, že OSN je připravena pomoci těm, kteří to potřebují. „Generální tajemník bude pokračovat ve svých rozhovorech a jeho zástupci na místě budou také pokračovat ve svém úsilí o deeskalaci situace,“ řekl Dujarric.

Po umlčení zbraní volá i Evropská unie. „EU znovu vyzývá k okamžitému příměří mezi Hizballáhem a Izraelem. Jakýkoli další vojenský zásah by situaci dramaticky zhoršil. Zbraně by nyní měly být umlčeny a hlas diplomacie by měl mluvit a být slyšen všemi,“ napsal s důrazem na síti X Josep Borrell, eurokomisař pro bezpečnostní politiku.

