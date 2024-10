Izrael si připomíná temné výročí útoku Hamásu. A bombarduje Libanon

Je to rok. 7. října 2023 vtrhli do Izraele teroristé z palestinského hnutí Hamás a povraždili na 1200 lidí. Desítky dalších unesli. Server listu Jerusalem Post v den výročí masakru uveřejnil článek s titulkem Nechte je jít domů. A vypsal v něm jména všech pohřešovaných. Ať už jsou mrtví či živí měli by se vrátit domů. „Jsou to synové, dcery, matky, otcové a přátelé. … Každé jméno je skryto v srdci, které stále čeká na návrat domů.

Osudného 7. října 2023 byla zavražděna např. členka izraelského národního týmu gymnastek Karina Pritika. Bylo jí 23 let. „7. října byla zastřelena příslušníky Hamásu, když prosila o milost,“ píše se o této mladé ženě na sociální síti X.

Seznam těch, které zavraždili teroristé z palestinského hnutí Hamás, je smutný a dlouhý.

„Zavražděna byla i Yahel Sharabi, 13letá židovská dívka, která měla celý život před sebou, byla 7. října brutálně zavražděna spolu s její rodinou. Jediným Yahelovým ‚hříchem‘ bylo být Židem. Nikdy nezapomeňte, proč je Izrael ve válce,“ připomínal další z uživatelů na sociálních sítích.

Některé příběhy z války vedené Izraelem proti teroristům mají šťastnější konec. Ozbrojené síly Státu Izrael prý zachránily např. jezídskou mladou ženu, kterou zajali teroristé tzv. Islámského státu před deseti lety a udělali si z ní sexuální otrokyni. Tehdy jí mělo být pouhých 11 let.

„Tohle vám západní novináři neukážou,“ zaznělo k tomu na sociální síti.

Izrael na tento barbarský útok opověděl vpádem do Pásma Gazy, ale před pár dny se vedle palestinských teroristů vrhl i na teroristy z libanonského hnutí Hizballáh a otevřel druhou frontu na severu Izraele.

Mezitím izraelská armáda připravila výstavu zbraní, které IDF zabavila po příchodu do Pásma Gazy po 7. říjnu 2023.

„Od začátku války IDF zabavila přibližně 70 000 položek nepřátelského vybavení, včetně přibližně 1 250 protitankových střel a RPG, a také asi 4 500 výbušných zařízení,“ upozornila izraelská armáda na sociální síti X.

V bojích padlo 728 vojáků izraelské armády a dalších více než 4500 vojáků bylo zraněno.

