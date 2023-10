Izrael ve válce! Co závažného předcházelo? Informace z obou stran konfliktu

reklama

Orgány státu Izrael vyhlásily stav válečné pohotovosti poté, co bojovníci palestinského hnutí Hamás dnes ráno zahájili masivní útok na jeho území. Z Izraelem obléhaného pásma Gazy, v němž Hamas de facto vykonává státní autoritu, bylo dle vojenského náčelníka arabských ozbrojenců vypáleno 5000 raket na různé izraelské cíle. Několik stovek palestinských bojovníků navíc údajně proniklo na izraelské území. Ozbrojenci byli spatřeni v ulicích města Sderot na jihu země, kde podle záběrů kolujících po sociálních sítích probíhají pouliční boje. Izraelské ozbrojené síly na útok odpověděly zahájením nové vlny leteckých úderů proti Gaze. „Jsme ve válečném stavu. Jsme pod masivním útokem z pásma Gazy. V současné době je na jihu Izraele 21 aktivních míst vysoké konfrontace. Na místě je protiteroristická jednotka Jamam... Celý jižní region je uzavřen [pro pohyb civilistů],“ prohlásil izraelský policejní komisař Kobi Šabtaj. Útok si zatím podle izraelských médií vyžádal minimálně 6 mrtvých a téměř 300 zraněných. Hamás o akci referuje jako o „operaci bouře al-Aksá“ s odkazem na název mešity nacházející se na chrámové hoře v Jeruzalémě, kde letos na jaře izraelská policie násilně zasahovala proti modlícím se muslimským věřícím.

??Clashes in Sderot right now pic.twitter.com/fAy0lgCoZY — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 7, 2023

In response to the barrages of rockets launched by Hamas from Gaza at Israel, the IDF is currently striking Hamas targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

„Občané Izraele, jsme ve válce," pronesl izraelský premiér ve svém projevu k národu zveřejněném na sociální síti X. „A vyhrajeme,“ ujistil své spoluobčany.

Na téže sociální síti se mezitím šíří záběry zajatých izraelských vojáků. Jejich autenticita však dosud nebyla potvrzena. Mluvčí izraelské armády záležitost odmítl komentovat. Izraelská média píší o 33 válečných zajatcích, kteří se prý měli dostat do zajetí Hamásu.

??Palestinian resistance publish a video showing live captured soldiers from the Israeli army pic.twitter.com/VDILBl4kOv — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 7, 2023

Šíří se dokonce videa ukořistěných izraelských tanků.

After Hamas launched an attack on Israel, a large number of Palestinian fighters crossed the border and captured tanks pic.twitter.com/doLQSNQOlW — TRT World (@trtworld) October 7, 2023

„Lidé dnes obnovují revoluci a oživují Pochod návratu," prohlásil velitel ozbrojeného křídla hnutí Hamás Muhammad Díf, načež vyzval Palestince, aby „zapálili zemi pod nohama okupantů". Podle deníku The Israel Times představitelé Hamásu jako casus belli pro zahájení ozbrojených akcí uvádí rozsáhlé zabíjení palestinských civilistů izraelskou armádou, znesvěcení mešity al-Aksá a odmítnutí palestinského návrhu na výměnu vězňů izraelskou stranou.

Israel is Beating Women children and men praying inside Al Aqsa mosque right now !!! pic.twitter.com/LDm1sBEZVb — Noor???? (@NoorAbdelHaq1) April 4, 2023

After beating Muslim Palestinians in Al Aqsa mosque, the Israeli colonial regime is now cracking down on Christians and denying them entry to the Church of the Holy Sepulcher to celebrate the Holy Light. “The only democracy in the Middle East” pic.twitter.com/esp5LFHbn5 — Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) April 15, 2023

Napětí mezi Izraelci a Palestinci, jež předcházelo vypuknutí dnešní násilné konfrontace, se v předchozích měsících stupňovalo. Podle zprávy OSN vydané na konci srpna izraelské ozbrojené síly IDF letos na okupovaném Západním břehu Jordánu zabily 172 Palestinců, což je nejvíc od roku 2005. Na druhé straně útoky palestinských ozbrojenců si od počátku roku vyžádaly životy 29 Izraelců. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch uvádí, že izraelští vojáci letos na okupovaných palestinských územích zabili přes 34 palestinských dětí. Podle údajů získaných izraelským deníkem The Israel Times bylo za první polovinu roku 2023 zaznamenáno 680 případů, kdy židovští nacionalističtí extrémisté z řad osadníků na Západním břehu házeli po Palestincích kameny či na ně jinak fyzicky útočili. Amnesty International zase píše o izraelském bombardování civilních cílů v obléhaném pásmu Gazy: „Při našem vyšetřování jsme slyšeli živá svědectví o bombách, které ničily domy, o otcích, kteří vyhrabávali své holčičky zpod trosek, o dospívající dívce, která byla smrtelně zraněna, když ležela v posteli a držela plyšového medvídka.“ Jednu z posledních eskalací napětí pak představoval útok izraelské armády na uprchlický tábor v Jeninu počátkem července, při němž zahynulo 12 Palestinců (včetně 4 dětí). Experti OSN uvádí, že se mohlo jednat o válečný zločin.

Bývalý generál izraelské armády Amiram Levin, který svého času velel speciální elitní jednotce Sajeret Matkal či Severnímu velitelství IDF a také působil jako náměstek ředitele tajné služby Mossad, letos v srpnu mnohé své spoluobčany šokoval vyjádřením, že Izrael se podílí na páchání válečných zločinů na okupovaných palestinských územích. Bývalý elitní izraelský generál počínání svého státu vůči Palestincům označil za „totální apartheid“ a dokonce přirovnal situaci k tomu, co se dělo v nacistickém Německu. „Je pro nás těžké to říkat, ale je to pravda. Projděte se po Hebronu, podívejte se na ulice. Ulice, kde už Arabové nesmějí chodit, jen Židé. Přesně to se tam stalo, v té temné zemi,“ uvedl Levin pro izraelskou veřejnoprávní stanici Kan. „Upřímně říkám, že se nezlobím na Palestince, ale na nás. Zabíjíme sami sebe zevnitř,“ nechal se slyšet někdejší izraelský generál.

Na probíhající události v Izraeli již reagují představitelé jiných států. Jedním z prvních byl britský premiér Rishi Sunak, který napsal na sociální platformu X: „Jsem šokován ranními útoky teroristů z Hamásu proti izraelským občanům. Izrael má absolutní právo se bránit. Jsme v kontaktu s izraelskými úřady a britští občané v Izraeli by se měli řídit cestovními doporučeními.“

I am shocked by this morning's attacks by Hamas terrorists against Israeli citizens.



Israel has an absolute right to defend itself.



We're in contact with Israeli authorities, and British nationals in Israel should follow travel advice. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 7, 2023

Americký transgender novinář (či snad novinářka?) Sarah Ashton-Cirillo, který působí jako oficiální mluvčí Síly teritoriální obrany Ozbrojených sil Ukrajiny zase neváhal připomenout schůzku představitelů Hamásu s ruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem, která podle něj dokazuje, že je Rusko „teroristický stát“ a „kult smrti.“

Hamas head of foreign outreach meeting with the russian MFA chief Lavrov.



russia is a terrorist state



russia is a death cult pic.twitter.com/mQX2vsgQLw — Sarah Ashton-Cirillo (Ukrainian TDF Media) (@SarahAshtonLV) October 7, 2023

Pevnou a neochvějnou podporu státu Izrael dlouhodobě vyjadřuje také Česká republika pod vedením premiéra Petra Fialy (ODS). „Odsuzuji teroristické útoky na Izrael. Myslím na nevinné oběti násilí a přeji izraelským přátelům co nejrychlejší zvládnutí situace a naplnění jejich ambicí žít v míru a bezpečí. Česká republika v tomto úsilí vždy plně stála a bude stát za Izraelem,“ napsal dnes Fiala na Twitter.

Odsuzuji teroristické útoky na Izrael. Myslím na nevinné oběti násilí a přeji izraelským přátelům co nejrychlejší zvládnutí situace a naplnění jejich ambicí žít v míru a bezpečí. Česká republika v tomto úsilí vždy plně stála a bude stát za Izraelem. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 7, 2023

