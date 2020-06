Izraelský plán? Pokud by se uskutečnil, takto by se mělo Česko zachovat! Michael Žantovský jasně v ČT

reklama

Úvodem se vyjádřil k článku ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Karla Schwarzenberga (TOP 09), v němž společně kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. „Nemyslím si, že by to byl přímo vzkaz adresovaný do Izraele. Všichni tři jsou natolik zkušení, že ví, že tímto způsobem se diplomacie nevede,“ uvedl Žantovský.

„Tento vzkaz byl adresován spíše dovnitř jak České republiky, tak Evropské unie,“ míní bývalý velvyslanec v Izraeli. Doplnil, že existuje také způsob, kdy mohl český šéf diplomacie zvednout telefon a svému izraelskému protějšku zavolat a říct, co se mu nelíbí, nejdříve osobně, případně až pak veřejně.

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) Petříčkův článek odsoudili se slovy, že je za hranou. Zahraniční výbor se dnes usnesl, že to však za hranou nebylo. „Je to rozdílný pohled dvou profesí. Tito pánové jsou politici, kteří se snaží potěšit své stoupence. Diplomaté mají ale jinou perspektivu. V první řadě se snaží vyhýbat situacím, kdy by mohlo dojít ke konfliktu dvou zemí,“ upozornil Žantovský a zopakoval, že proto raději doporučuje diskrétní postup, a postup veřejný až ve chvíli, kdy už jiná možnost nezbývá.

Fotogalerie: - Interpelace na premiéra

Německý ministr zahraničí Heiko Mass ve středu varoval Izrael, že výše zmíněné plány by byly porušením mezinárodního práva. Není tedy dobře, že i Česko vysílá vzkaz, že na to má svůj silný názor?

„Osobně si myslím, že takový vzkaz k diskusi příliš nepřispěje. Také izraelský nejvyšší soud v těchto dnech zrušil zákon o vyvlastnění některých palestinských pozemků, které na těch židovských osadách sloužily ke stavbě nových budov,“ zmínil Žantovský, že i z izraelského právního hlediska existují kroky, které jsou za hranicí práva a které se v právním státě, kterým Izrael je, dít nemohou.

Dále se zaměřil na reálný dopad izraelských plánů, které zatím stále mají nejasné obrysy, mnoho lidí stále neví, kde přesně bude mapa nakreslena. Otázkou podle Žantovského je, zda kroky, o kterých začne izraelská vláda jednat v červenci, budou spíše symbolické, nebo skutečně změní situaci na okupovaných územích. „Podle některých náznaků se zdá, že současný stav se příliš nezmění,“ odhaduje.

Zároveň palestinská strana pohrozila, že pokud přijme návrh na anexi části okupovaných území, tak vyhlásí samostatnost palestinského státu jednostranně a požádá ty státy, které palestinskou autonomii podporuji, aby ten stát uznaly,“ řekl. To by samozřejmě byl další krok k eskalaci konfliktu mez Izraelem a Palestinou.

Na otázku, zda existuje nějaká cesta, která by ukončila izraelsko-palestinské spory, podotkl, že jedinou faktickou reálnou změnou by bylo jednostranné ukončení konfliktu. „Jestli by tohle bylo v souladu s mezinárodním právem, o tom se budou právníci jistě dlouhá léta dohadovat. Aby to bylo v souladu, je třeba, aby to uznaly mezinárodní organizace, OSN a další,“ uvedl, že by postupem času takový postup mohl nabýt legitimního uznání.

Pokud by se izraelský plán, tak jak je teď navržen, naplnil, jak bychom měli jako čeští spojenci podle Žantovského správně reagovat?

„Museli bychom vzít v úvahu hned několik faktorů: A sice, naše silné a desítky let trvající vztahy s Izraelem. Naše členství v EU, která je v tomto ohledu k Izraeli daleko kritičtější. A také, což je asi nejdůležitější, mít respekt k základním hodnotám mezinárodního práva v tom smyslu, že problémy se mají řešit dohodou, a ne silou,“ konstatoval Žantovský.

„České stanovisko by tedy mělo být pravděpodobně příznivější a vlídnější k Izraeli, než stanovisko Evropské unie jako celku, ale přesto si myslím, že by mělo být nakonec kritické, tedy bychom tento krok kritizovali,“ uzavřel bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Michael Žantovský.

