Já bych nerada vyvolávala paniku, ale... Šéfka SÚKL řekla vše. Očkování dětí na povel Válka

Storová v rozhovoru mimo jiné uvedla, že zamítavé stanovisko SÚKL zaslal 13. ledna ministerstvu zdravotnictví. Zdůvodňuje jej tím, že ve chvíli, kdy nejsme schopni říct, že tu převažuje benefit nad rizikem, není možné pro děti booster doporučit. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) jej však nevyslyšel a vakcinaci dětí třetí dávkou o 8 dní později povolil.

Storová je nespokojena; podle svých slov si nevybavuje, že by někdy ministerstvo takto ignorovalo odborné doporučení SÚKL.

„Existuje jediná dostupná studie, o kterou byla snaha se opřít, a to byla studie z Izraele. Byla však prováděna na velmi malém počtu dětí a my jsme zjistili, že není natolik prokazatelná, abychom mohli tuto boostovací dávku doporučit dětem,“ zdůraznila Storová, podle čeho se SÚKL rozhodoval.

„My nemáme důkazy, abychom řekli, že děti, které dostanou boostovací dávku Comirnaty, tak je to pro ně lepší, než kdyby ji nedostaly. Nemůžeme to říct. Nemáme se o co opřít. Nemáme důkazy pro to, že by benefity nad rizikem převážily. A my abychom na to mohli jako regulátor dát palec s tím, že je to bezpečné, účinné, tak vždycky musí převážit benefit nad rizikem pro toho člověka, dítě. Ve chvíli, kdy se to otočí, tak je to pro nás špatně,“ zmínila Storová.

Fotogalerie: - Vysvědčení s Gazdíkem

Na otázku, zda se dá říci, že v případě rozhodnutí ministra zdravotnictví schválit další vakcinaci dětí jde o riskování s jejich zdravím, odvětila: „Já bych nerada vyvolávala paniku. Řekněme, že... je to odvážné.“

Autorkou rozhovoru je investigativní novinářka Markéta Dobiášová, která v minulosti prošla řadou médií, před pár dny pak velmi kriticky hodnotila roli médií v době pandemické krize, a to na jedné z covidových konferencí.

Na její rozhovor pro server Echo24.cz následně na sociálních sítích zareagovala bývalá dramaturgyně a novinářka Angelika Bazalová. „Pokud by vám někdo tvrdil, že to, co se děje, je standardní postup a že jen pár sobeckých šílenců se v zájmu záchrany životů nechce omezovat, tak snad po tomhle rozhovoru Markéty Dobiášové s Irenou Storovou by vám už trochu mohla blikat kontrolka. V Česku máme jedinou institucí, která posuzuje, čím a jak se bude očkovat. Je to SÚKL. S jeho doporučeními lze někdy polemizovat, ale rozhodně by žádný ministr ani náměstek neměl suplovat jeho činnost. Tady si vzal Válek na triko šílenou zodpovědnost. Nevím, jestli vůbec chápe dosah toho, co udělal. Kdo ponese zodpovědnost za toto rozhodnutí? Válek jde proti doporučení SÚKLu a ještě k tomu se jeho rozhodnutí týká DĚTÍ. To je naprosto neuvěřitelné, a jestli nějaký splašený ‚novinář‘ bude tvrdit, že je to normální, tak se od něj držte dál,“ píše Bazalová.

„Stalo se to už jednou. A to, když SÚKL nedoporučil používat Astra Zenecu u lidí mladších 60 let. Ministerstvo šlo taky nejdříve proti tomuto doporučení a Vojtěch tehdy oznámil, že se bude AZ očkovat dál. Storová to moc dobře ví. Prošlo to i klinickou skupinou na ministerstvu. Tenkrát mi rozhovor nedala. To rozhodnutí ministerstva tenkrát silně obhajovala Vašáková. Zřejmě měla nějaké noty. Pak z toho ale po čase potichu vycouvali. Tím vším chci říct, že rozhodnutí ministerstva se zcela zjevně ubírají naprosto nestandardními cestami. Nakonec, potvrzuje to i řeč Válka v Senátu. Trvá to už rok. Novináře to nezajímá. Jedou si svoji hru na ‚musíme být všichni zodpovědní‘. Úplně převzali dikci pharma lobby. Naběhli jim na to a sežrali to i s navijákem. Je to děsivé. Díky, Markéto Dobiášová, že to nevzdáváš,“ poznamenala Bazalová závěrem.

Své pak k rozhovoru napsal také Vlastimil Veselý, konzultant ze Společnosti pro obranu svobody projevu. „Vypadá to, že změna ministra nehraje až takovou roli. Ten smrad je někde hlouběji a ministrům schází odvaha to provětrat. Ale korupcí to smrdí čím dál víc a někdo by si také za to mohl jít sednout do chládku,“ poznamenává.

