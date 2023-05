Já jsem nic takového neřekl... Jurečka čelil Škromachovi a neudržel se

Pozdější nástup do penze stejně jako pomalejší růst důchodů. I takové změny by měla přinést vládní reforma. Pevná hranice 65 let, která platí aktuálně, by tak měla padnout. K tématu diskutovali v pořadu CNN Prima NEWS mimo jiné ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a bývalý ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

„Informace, kdy půjdou budoucí ročníky do důchodu, tak bude opravdu odvislá od toho, jaké informace dodá Český statistický úřad o té délce dožití pro ty generace. A pro ty generace těch dnešních lidí, kterým je 50 plus a kteří půjdou do důchodu po roce 2030, tak pro ně to stanovení budeme schopni určit poté, co tento návrh projde celým legislativním kolečkem, bude schválen, na základě dat, která budou zpřesněná, budeme schopni říct i tuto hranici. Pokud by došlo k prodlužování této hranice, tak to bude hranice, která se zvýší řádově pouze o několik málo měsíců nad tu současnou hranici. A musím rozhodně odmítnout to, že je nějaká nekonečná hranice, to je naprostý nesmysl. Podobným způsobem, podobným principem dneska postupují státy v EU, už několik států tento princip zavedlo, ostatní ho přiipravují, je to princip transparentní, férový a zároveň také vytváří to, aby ten důchodový systém mohl být udržitelný i pro ty budoucí generace, pro dnešní děti a vnoučata současných důchodců,“ vysvětloval, kdy půjde člověk do důchodu, ministr Jurečka.

„Myslím, že tady je vidět, že ani pan ministr neví, jak to vlastně vůbec vede. A to, co je podstatné, je, že když se zkrátí doba dožití, bude se snižovat i důchodový věk. Pane ministře, to přece je celé postavené jako nesmysl. Samozřejmě že se nyní ještě zvyšuje věk odchodu do důchodu a s tím souvisí další věc. Vy byste měl odpovědět na to, co ti lidé budou dělat do toho důchodu. Už dnes lidé utíkají do předčasných důchodů, do invalidních důchodů, protože neseženou práci. A vy jim tady vykládáte, že půjdou do důchodu v sedmdesáti, to přece není možné?“ zaraegoval Škromach.

„Já jsem nic takového neřekl. Prosím pěkně, nelžete, nevkládejte mi tady něco do úst. Vy jste mohli osm let jako sociální demokracie představit návrh vaší důchodové reformy, mohli jste ho začít realizovat, to se bohužel nestalo, ale k podstatě věci: je potřeba si uvědomit, že generace dnešních čtyřicátníků a mladších ročníků přichází později na trh práce. Prosím, nepredikujme to, že dneska jsou lidé, kterým je 60 let a více, kteří opravdu pracovali od svých sedmnácti let, a pro ně se v těchto parametrech nic nemění. Ale musíme si uvědomit, že pro tu generaci nás, čtyřicátníků, třicátníků, se opravdu výrazně posunulo to, že jsme přišli na ten trh práce o několik let později, a posune se ten věk odchodu do důchodu u této generace v řádu několika měsíců,“ zaraegoval Jurečka.

„Kromě věku odchodu do důchodu je třeba si uvědomit, jak ten důchod je vysoký a jak bude udržován. Stoprocentní valorizace důchodů znamená jenom to, že bude udržována životní úroveň důchodu z doby, kdy do důchodu odešel,“ poznamenal následně Škromach.

