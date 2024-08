Já přesvědčil Obamu. Biden začal „vyprávět“

46. prezident USA Joe Biden i před svými blížícími se 82. narozeninami dlouho říkal, že se pokusí obhájit svůj prezidentský mandát. Po první letošní televizní debatě s jeho republikánským vyzyvatelem Donaldem Trumpem v Atlantě však začal sílit tlak na to, aby to zabalil. V jistou chvíli už i matadorka demokratické strany a někdejší předsedkyně dolní komory Kongresu USA Nancy Pelosiová naznačila, že je to sice na Bidenovi, ale měl by zvážit, zda chce obhajovat mandát.

Jak dnes už všichni dobře vědí, Biden nakonec oznámil, že svůj mandát obhajovat nebude a demokratická strana se začala sjednocovat za Bidenovou dosavadní viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. V její prospěch vystoupili i exprezident Barack Obama a jeho žena Michelle.

A Biden se teď rozhodl promluvit o tom, co se dělo v nejvyšších patrech americké politiky za časů Obamova prezidentství, konkrétně v oblasti prosazování práv LGBT komunity v USA.

Americký prezident se v úterý zmínil o incidentu z roku 2012, kdy se zdálo, že přiměl Obamu změnit svůj postoj k sňatkům osob stejného pohlaví.

Novináři se Bidena zeptali na jeho „dědictví pro LGBTQ Američany“. „No, jsem opravdu hrdý na svou pozici,“ řekl. „Byl jsem první, kdo se rozhodl pro svatbu homosexuálů. Pamatujete si ten malý problém s Obamovou administrativou?“ ptal se Biden.

„Jsem naprosto spokojený s tím, že muži, kteří si berou muže a ženy si berou ženy, a heterosexuální muži a ženy, kteří si berou muže a ženy, mají nárok na stejná, přesná práva, všechna občanská práva, všechny občanské svobody,“ řekl NBC.

Server listu The Telegraph k tomu poznamenal, že vytahování 12 let starého incidentu na světlo ukazuje, že mezi Bidenem a Obamou přetrvává napětí.

„Obamovi bývalí spolupracovníci z Bílého domu patřili k nejhlasitějším hlasům, které vyzývaly Bidena, aby odstoupil. David Axelrod a Van Jones, dva bývalí zaměstnanci, vyjádřili vážné obavy z kandidatury pana Bidena bezprostředně po první prezidentské debatě 27. června, kdy na pódiu s Trumpem předvedl katastrofální a nejistý výkon,“ doplnil server listu.

Nový průzkum společností Morning Consult a Bloomberg, zveřejněný ve středu, ukázal, že v nerozhodnutých státech, kde se jednou volí demokraté, podruhé republikáni a potřetí třeba zase demokraté, má Kamala Harrisová podporu 48 procent v sedmi klíčových státech oproti Trumpovým 47 procentům.

„Kamala Harrisová vymazala vedení Donalda Trumpa na sedmi bojištích. Viceprezidentka se veze na vlně nadšení mezi mladými, černými a hispánskými voliči,“ napsala agentura Bloomnerg s tím, že Harrisová oslovuje právě ty voličské skupiny, které Biden jako kandidát nedokázal přesvědčit.

Demokratická viceprezidentka předstihla svého rivala z republikánské strany v Arizoně a Nevadě a více než zdvojnásobila Bidenův náskok před Trumpem v Michiganu.

