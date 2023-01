Já se Babišovi nevysmívám, ale on potřetí prohrál volby... A Havlíčkovi došla s ódéesákem trpělivost

Karel Havlíček (ANO) před kamerami CNN uhodil na politiky pětikoalice. „Sportovní terminologií se váš manšaft neprobojoval ani kvalifikací na mistrovství světa,“ konstatoval. Ministru kultury Baxovi otloukl o hlavu chování některých členů ODS. „To je to rozdělování společnosti,“ hřímal Havlíček. Ale Baxa mu to hned vrátil. Pod kotel přiložili i předseda Pirátů Ivan Bartoš a poslanec SPD Radovan Vích. Chvílemi bylo ve studiu horko.

Hosty druhé hodiny debaty na CNN Prima NEWS byli ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ministr kultury Martin Baxa (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) a poslanec Radovan Vích (SPD).

Karel Havlíček hned v úvodu obvhajoval konfrontační styl prezidentské kampaně Andreje Babiše.

„Rozdělování společnosti je u přímé volby prezidenta přirozeným jevem. Je to realita. Je to ve Spojených státech, je to v jiných evropských zemích a bylo to i u nás. Vzpomeňte si, jak byl Miloš Zeman proti Karlu Schwarzenbergovi. Vzpomeňte si před pěti lety i nyní. To je pravda a každý se snaží nějakým způsobem vymezovat,“ spustil.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP





„Z mého pohledu tam mohlo být více ekonomických a sociálních témat, protože to opravdu hýbe společností,“ pokračoval první místopředseda hnutí ANO.

Poté uhodil na politiky dnes vládnoucí koalice.

„Sportovní terminologií se váš manšaft neprobojoval ani kvalifikací na mistrovství světa, zatímco náš kandidát se probojoval až do finále a v tom finále prohrál. Prohrál výrazně. Ale my jsme se nebáli nikoho postavit. A náš politický kandidát získal 2,4 milionu voličů. ... Nepodceňujte to, nepodceňujte sílu 2,4 milionu voličů.

Speciální slovní úder zasadil ministrovi kultury Baxovi z ODS.

„Konkrétně váš předseda z Děčína v době, kdy tam probíhala kampaň, tak se vyjádřil. To, že rozdával píšťalky a že nutil k tomu, aby se bojovalo proti panu Babišovi, budiž, to bych vzal. Ale to, že řekne o našich voličích, že to jsou senilní dědci, kteří když se oženou, tak je srazí k zemi. A to není nic, čím byste se mohli chlubit, to je to rozdělování společnosti. Je pravda, že jsme se vymezili, to válečné téma možná bylo trochu na hraně. Na druhou stranu, společnost jste do značné míry rozdělovali i vy, když jste v létě narušovali naše mítinky, když jste nálepkovali naše voliče jako proruské šváby, že jste nás nálepkovali jako nedemokratickou stranu, jako nedemokratické voliče,“ nedal se zastavit Havlíček.

Mgr. Martin Baxa ODS





A Baxa začal kroutit hlavou.

„Pane Havlíčku, pojďme si říct, jak to opravdu bylo. My se panu Babišovi nevysmíváme, my pouze konstatujeme, že potřetí za sebou prohrál volby, a to výrazně. On, který se pasuje do role nejschopnějšího člověka. Prohrál sněmovní volby, prohrál senátní volby, ze kterých udělal referendum o vládě a získal jen tři senátní mandáty, a prohrál prezidentskou volbu, jal,“ se vypočítávat Baxa.

Konstatoval, že poprvé slyšel o výroku člena děčínské ODS, ale velmi dobře slyšel, když Babiš zpochybnil poskytnutí pomoci partnerům v NATO. „A vyhrožoval tady lidem válkou,“ vypálil Baxa.

Pokud jde o výrok člena ODS z Děčína, ten Baxa odsoudil. „Já ho neznám, ale pokud zazněl, tak je to výrok zcela nepřijatelný,“ uvedl ministr kultury.

„Ty mítinky Petra Pavla byli klidné i proto, že jsme tam neposílali žádné naše příznivce se sekačkami, aby tam dělali hluk. Zastupitel Pirátů létal na našem mítinku v masce čerta a děsil naše voliče. A abysme to ještě dořekli, tak místopředseda TOP 09 v Kralupech řekl o voličích hnutí ANO, že jsou hnůj, lůza, odpad. Paní ministryně Černochová řekla, že voliči hnutí ANO jsou otroci. To se vám zdá normální?“ ptal se ostře Havlíček.

Terezie Tománková to uváděla na pravou míru a upozorňovala, že ministryně Černochová neoznačovala za otroky voliče hnutí ANO, ale členy hnutí ANO.

Vích se přidal a upozornil, že zatímco dvě opoziční strany postavily každá svého prezidentského kandidáta, vládní strany vlastní kandidáty nestavěly. Vích to vysvětlil tak, že členové těchto stran jsou si dobře vědomi toho, jak je jejich vláda nepopulární.

Obočí pozvedal i nad Petrem Pavlem a netajil se tím, že by ve druhém kole více uvítal vítězství Andreje Babiše.

„To, co my sledujeme s pozdviženým obočím, že pan budoucí prezident je pro omezení svobody slova. Řekl, že by naše členy nepodpořil na členy vlády. On v jednom rozhovoru řekl, že kdyby nešlo dojít na omezování svobody slova, tak on že by byl pro. V určitých fázích,“ nechal se slyšet Vích. Poté se vymezoval i proti hnutí ANO.

Ing. Radovan Vích SPD

poslanec

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK



„My máme zcela odlišný program. Vždyť oni hlasovali pro to, aby se tady mohli cvičit ukrajinští vojáci, oni hlasovali pro povinné očkování,“ uhodil poslanec SPD na ANO.

Havlíček to Víchovi vrátil. „My si nedovedeme představit, že bychom byli s SPD v koalici. My nechceme vystoupit z EU, protože my nechceme ožebračit naše lidi, my nechceme ožebračit naše firmy,“ nešetřil Vícha Havlíček.

Bartoš nabídl odlišný pohled. Obracel se přitom na Havlíčka.

„Vy vždycky narýsujete nějakou skupinu a podle toho pak jedete, abyste získali těch padesát procent. Venkov – Praha, mladí – staří, chudí bohatí. Tohle my neděláme. Já to nedělám. Já jsem viděl pana Babiše, jak mluvil k důchodcům a říkal lidem, to jsou voliči Pirátů, to jsou fašisti a nacisti. Já jsem viděl video, kde děsil lidi, to jsou Piráti a ti vám seberou byty a seberou vám chalupy. Tohle on aktivně dělá. On dělá to samé, co dělají ruské dezinformační servery. Tohle je vyvolávání strachu. Emocí. To není v pohodě,“ rozčiloval se Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci



Upozornil, že on jako ministr pro místní rozvoj se snaží směřovat evropské dotace na Karlovarsko, na Ústecko a do Jesenicka, kde ti lidé potřebují pomoc, upozorňoval Bartoš.

A Baxa si ještě přisadil. „Pane Havlíčku, byl to Andrej Babiš, kdo tady vyhrožoval týdny tím, že jeho protikandidát zavleče zemi do války. To byla čistá lež a vyvolání absolutního strachu,“ řekl Baxa.

Havlíček se bránil, že válkou strašili ministři vlády. Pavlovi vyčetl, že strašil Česko hrozící agrofertizací, a tak jako voják musel podle Havlíčka na oplátku počítat s tím, že bude zvednuto téma války.

Podle Bartoše vedl zvolený prezident Petr Pavel kampaň dobře, zato Pavel Babiš by se prý za to, jak vedl kampaň, měl lidem omluvit. Ale místo toho lidem řekl, že se jede dál.

„V tom případě já bych očekával omluvu koalice SPOLU, kde vedle pana Babiše byl pan Putin,“ ohradil se Havlíček. Baxa zopakoval, že Babiš strašil lidi hrozící mobilizací. A pokud jeden z kandidátů řekne, že Česko nepřijde našim partnerům na pomoc, „no tak si myslím, že se v Kremlu opravdu radovali“.

Spor se vedl také o výzvu Andreje Babiše, aby si lidé vsadili na jeho vítězství, protože při kurzu 12 : 1 si vsadí jeden tisíc a získají dvanáct tisíc.

Podle Havlíčka byla tato výzva v pořádku, protože to, zda si někdo na něco vsadí, je čistě svobodné rozhodnutí jednotlivce.

„Je to svým způsobem nadsázka, byla to výzva na sociálních sítích, které musíme brát s velkou rezervou, protože sociální sítě nerozhodují,“ uvedl Havlíček.

Bartoš vyjádřil naději, že i za toto se Babiš lidem omluví.

