Já vás znám, bandu novinářskou. Prezident předal dva a půl milionu na ohrožené děti a potom...

„Jak jistě víte, prezidentský fond zcela pravidelně a to v prosinci odevzdává Fondu ohrožených dětí svůj drobný několikamilionový příspěvek na jeho činnost,“ zdůraznil na úvod setkání prezident republiky s tím, že letos došlo k posunu předání daru na úvod ledna a to kvůli nabitému programu kolem sestavování vlády.

Nebyl by to Miloš Zeman, kdyby do vážného projevu nezapojil drobný vtípek. „Pane řediteli, nikdy se nepokoušejte v bance tento šek proměnit, protože za toto vám nikdo nedá ani korunu,“ uvedl s odkazem na velký papírový symbolický šek.

„Dokonce musím prozradit, že ty peníze už jste dostali a máte je na účtu. Takže teď děláme hezkou závěrečnou ceremonii. Na závěr chci říci něco potěšujícího. Zákon o prezidentské volbě jasně určuje, že zůstatek na transparentním účtě jakéhokoli prezidentského kandidáta má být využit pro charitativní účely, a to podle rozhodnutí tohoto kandidáta. A samozřejmě bez ohledu na to, jestli ten kandidát vyhrál, nebo prohrál. V předsálí jsem sdělil panu řediteli, že na mém transparentním účtě je čtyři a půl milionu korun. A protože, jak víte, nevedu žádnou kampaň, děkuji sponzorům, kteří mi tam ty peníze poslali a využiji dobrodiní zákona, abych poté, co volby skončí jakýmkoli výsledkem, vám pane řediteli těch čtyři a půl milionu poslal,“ řekl prezident. „Když to sečteme, je to sedm milionů korun pro charitativní účely,“ dodal.

Fotogalerie: - Prezident ohroženým dětem

Šéf Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk prezidentovi poděkoval za dlouhodobou podporu. „Nesmírně si vaší dlouhodobé podpory vážím, protože to nejsou slova, ale jsou to činy. Za to vám srdečně děkuji a zároveň přeji vše dobré v tomto roce. Ať se vám splní vše, co si přejete. A chci poprosit, zda od dětí přijmete drobné dárečky,“ řekl Vaněk.

Skupinka několika dětí následně Zemanovi předala dary – nástěnný kalendář, hrníček a další drobnosti. „Teď jako známý korupčník budu inkasovat dary!“ rýpnul si prezident republiky při přebírání.

Při odchodu ze sálu na závěr prezident novináře překvapil svým prohlášením k závěrům vyšetřování projektu Čapí hnízdo ze strany evropského úřadu OLAF. „Kdybyste měli nějaké otázky, tak jak vás znám, bandu novinářskou, nebudete se mě ptát na Fond ohrožených dětí, ale na OLAF, a já jsem zatím zprávu OLAFu nečetl, takže vám nemám co říct! Mějte se hezky,“ vzkázal s rozzářeným úsměvem Zeman.

autor: Radim Panenka