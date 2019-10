Jak ČT hospodaří? Zmizely tři miliardy! A nejen to. Po slovech poslance ANO bude některým pořádné horko

Novinář a poslanec Stanislav Berkovec (za ANO) uvedl, že Česká televize je již od roku 2012 v červených číslech. Aby dokázala vyrovnaný rozpočet, ukrajuje prý z nastřádaných peněz, které měly být použity na digitalizaci a jiné účely. „ČT má při tomto hospodaření výhled na dva roky, poté už by mohla ekonomicky padnout,“ uvedl Berkovec s tím, že tato zjištění přinesla nezávislá auditní kontrola.

Stanislav Berkovec v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na webu XTV mluvil zejména o semináři, který nedávno proběhl se zástupci Poslanecké sněmovny a Radou ČT a generálním ředitelem Petrem Dvořákem. „Byla tam hojná účast poslanců ze všech politických stran a byli na něj velmi dobře připraveni. Původně nám měl pan ředitel vysvětlit nějaké informace, ale nakonec to bylo úplně obráceně a poslanci říkali kvalifikované věci Radě ČT, která vypadala, že o tom vlastně vůbec nic neví,“ byl kritický Berkovec.

Anketa Líbí se vám rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil zdanění církevních restitucí? Líbí 8% Nelíbí 92% hlasovalo: 7043 lidí

Připomněl, že poslanec Lubomír Volný (SPD) podal trestní oznámení, které se týká hospodaření ČT a také střetu zájmů generálního ředitele. „Ten střet má být v případu galerie Leica, kterou vlastní jeho žena a kde je Dvořák členem představenstva a s ní má ČT podepsanou spolupráci,“ vysvětloval Berkovec.

Konkrétně na případu střetu zájmů se podle Berkovce ukázalo, že Rada ČT není jednotná a je neinformovaná. „Pan ředitel Dvořák řekl, že o tomto svém vztahu s galerií všem řekl, ale zástupci rady oponovali, že o tom rada sice ví, ale oficiálně je vlastně neinformoval, takže si tam velmi odporovali a nebyli jednotní,“ vzpomínal Berkovec na uzavřený seminář.

Mgr. Stanislav Berkovec BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Řešil se tam třeba účetní systém Helios, který ČT vysoutěžila před lety za 30 milionů korun, ale kvůli nefunkčnosti systému to stálo dalších 60 milionů a stále zatím běží starý účetní systém,“ přišel s další šokující informací poslanec a moderátor a dodal, že předseda rady ČT Jan Bednář poslancům na dotaz ohledně účetního systému odpověděl, ať se na to zeptá nějaký poslanec v dopisu jako občan a pak se tím budou zabývat. „Já měl za to, že když se na semináři nějaký poslanec zeptá, tak rada odpoví, a ne že nás odkáže na dopis,“ doplnil rozzlobený Berkovec.

Cílem poslanců teď podle Berkovce bude prosadit, aby výroční zprávy nezpracovávala Sněmovna, ale nějaký úřad, který k tomu bude určen, jako NKÚ nebo kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. „Podle našeho odborného nezávislého auditu jsme zjistili, že ty zprávy, které dostává Sněmovna, nejsou jasně vypovídající o všech peněžních tocích, a tudíž my nemůžeme řádně hlasovat,“ postěžoval si Berkovec.

„Naše dotazy na semináři Rada ČT neuspokojila, o spoustě věcí řekla, že neví a že to prošetří. Takže vyšlo najevo, že rada nemá přehled o všem, co se týká hospodaření ČT, a dokonce nám přišlo, že mnohdy ani nevědí, co se píše v té zprávě, kterou nám sama předkládá,“ pokračoval v kritice poslanec.

Fotogalerie: - Ekoaktivisté vs. policie

Poslední kapkou prý bylo, když z vyjádření generálního ředitele Dvořáka bylo patrné, že navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků. „Ale my jako Poslanecká sněmovna to odmítáme, už teď se vybírá kolem sedmi miliard ročně. Nejprve je potřeba udělat pořádek v hospodaření ČT,“ má jasno Berkovec.

Zároveň se brání nařčením, že jde o útok na veřejnoprávní média nebo svobodu slova. „My chceme jen vyřešit financování, které je nefunkční,“ řekl Berkovec a přidal informace z nezávislého auditu. „Od roku 2012 je ČT v minusu a dorovnává to z prostředků, které byly nahospodařeny předtím. Při střídání generálních ředitelů tam byly tři miliardy a ty už tam teď nejsou. Ty peníze byly naspořené na jiné věci, jako digitalizace, ale na to už peníze nejsou, protože se jimi vyrovnával rozpočet,“ uzavřel Berkovec s tím, že toto je potřeba řešit.

Psali jsme: ČT? Bordel. V penězích ne, jinde. Štěpán Kotrba: Může to skončit zle. Moravec, zprávy a poslanci, co vědí hovno Tři zaměstnanci ČT, tři provalené útoky na Babiše. Režisér konspiruje: Snaží se někdo dohnat Sněmovnu a ČT ke konfliktu a destrukci vedení televize? Krize kolem ČT? Problém pro Babiše a ČSSD: Dvořák ven, já tu ruku nezvednu, udeřil Antonín Staněk Začalo to přestřelkou Xavera s redaktorkou ČT. A teď? Ozývají se postižení, zapojují se další redakce. Jde prý o boj o veřejnoprávní média

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.