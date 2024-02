Jak to bylo s mostem, který je na spadnutí? Zní jedno jméno: Scheinherr

Libeňský most – a konkrétně náměstka Adama Scheinherra – si vzali na paškál starosta Prahy 9 za ODS Tomáš Portlík, radní z Prahy 8 za TOP 09 Tomáš Slabihoudek a politik z Prahy 11 Martin Sedeke (ODS). Jak šel s mostem čas, to představili v krátkém videu na twitterovém účtu SPOLU Praha.

reklama

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7178 lidí

Video začíná v roce 2014. „Že je most v havarijním stavu, se ví dlouhodobě. Proto v roce 2014 vypsalo zastupitelstvo hlavního města užší výběrové řízení na zhotovitele a správce stavby,“ zaznívá ve videu.

„Střih. Jenže rok poté přichází na scénu iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. A zcela se tak mění přístup k Libeňskému mostu. V roce 2016 dává návrh na Ministerstvo kultury na prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku. A zcela tak paralyzuje práci na novém mostě,“ konstatuje Tomáš Slabihoudek.

„Praha se totiž do finálního rozhodnutí Ministerstva kultury musí k mostu chovat jako ke kulturní památce a nemůže pokračovat v soutěži na zhotovitele ani správce stavby dle původního projektu,“ zaznívá dále ve videu.

„Střih. Dva roky na to Ministerstvo kultury rozhoduje o tom, že Libeňský most kulturní památkou není. A nejen to. Experti z ČVUT vydávají posudek, podle kterého je most neopravitelný. Dva měsíce na to pak rada hlavního města rozhoduje o zbourání mostu a nic tedy nebrání tomu začít stavět most nový,“ dodává Martin Sedeke.

Jak dále zaznívá ve videu, jenže přišly volby a novým náměstkem pro dopravu a předsedou dozorčí rady TSK se stává Adam Scheinherr. Ten prostřednictvím rady hlavního města ruší zadávací řízení na zhotovitele akce Libeňský most s tím, že most nelze zbourat, nýbrž citlivě zrekonstruovat.

„A tím se dostáváme do současnosti a na začátek celého příběhu. A že nám z něj vypadly čtyři roky. Ale kdepak? Ty jen nestojí za řeč. Během nich nám totiž Adam Scheinherr neříkal pravdu, když tvrdil, že most se dá opravit. Nakonec budeme mít most nový, kde možná, ale opravdu jen možná zůstanou ty tři původní pilíře,“ podotkl Portlík.

Takže, kdo může za to, že teď nechodíme po novém mostě? ptají se autoři videa a odpovídají, že Adam Scheinherr. „Ten jednoznačně prodloužil a prodražil stavbu Libeňského mostu,“ uvedl Slabihoudek.

„A takhle to tedy skončí? Nemělo by. Já myslím, že každý, kdo udělá nějakou chybu, by z toho měl vyvodit osobní politickou odpovědnost. A já doufám, že Adam Scheinherr ji vyvodí. Co si o tom myslíte vy?“ zakončil otázkou Portlík.

Pravda o Libeňském mostě ve dvou minutách.!? pic.twitter.com/0lVELk9W94 — SPOLU pro Prahu (@KoaliceSpoluPha) February 1, 2024

„Od r. 1992 se ví o špatném stavu mostu. Když jsem měl na starosti dopravu, tak se vše připravilo a v roce 2022 vysoutěžil zhotovitel. Nyní, když dochází konečně k realizaci, tak se to snažíte otočit. Pěkná politická hra, ale pro Pražany je důležitý výsledek – rekonstruovaný funkční most,“ poznamenává ve svém příspěvku Adam Scheinherr.

Od r. 1992 se ví o špatném stavu mostu. Když jsem měl na starosti dopravu, tak se vše připravilo a v roce 2022 vysoutěžil zhotovitel. Nyní, když dochází konečně k realizaci, tak se to snažíte otočit. Pěkná politická hra, ale pro Pražany je důležitý výsledek – rekonstruovaný funkční most pic.twitter.com/bBHPQMVEK7 — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) February 2, 2024

Psali jsme: Co za dva roky udělali se státem... Nepředstavitelné. Rajchlova posila promluvila David (SPD): Propagace zhoubných Pirátů „Krysy.“ Nenávist vůči AfD v Německu dostupuje vrcholu. I z vysokých míst. Nahlášeno policii „Milý Petře...“ Fiala dostal pochvalu přímo od Zelenského

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE