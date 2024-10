Jaká vládní krize? Klaus je rád, že Piráti jdou od válu. A „pochválil“ Kalouska

Václav Klaus byl v úvodu konfrontován s tématem navýšení platů politiků. Jak od jeho dob vzrostly platy ústavních činitelů? „Od doby, kdy jsem tyto funkce zastával já, tak mám pocit, že to je trojnásobně vyšší,“ poznamenal bývalý prezident pro TV Nova suše. A náhrady, které u prezidenta PetraPavla převyšují 300 tisíc? „Nějaké náhrady, to v minulosti nebývalo. Je nepříjemná věc, aby si politici sami zvýšili platy a myslím, že to je velmi riskantní krok. Zejména v dnešní době, když ekonomika tápe a stagnuje,“ dodal Klaus.

Dotkl se i ožehavého tématu platu pro první dámu. Podle něho to s ohledem na počet odpracovaných let problém je. Popsal to na příkladu své vlastní ženy. „Když jí byl vyměřen důchod, tak to bylo pod 10 tisíc korun," prozradil šokující informaci Klaus. Na vině je to, že Livia Klausová už v 90. letech byla manželkou premiéra a plně se věnovala reprezentační činnosti. Stejně tak dalších deset let, když byl její muž prezidentem a ona první dámou. Podobný problém Klaus vidí i u manželek velvyslanců, které také nemůžou vykonávat běžnou práci, protože musí být po boku svého muže (či ženy, pokud je velvyslankyní žena).

Václav Klaus u tématu odchodu Pirátů z vlády označil Piráty za „bezvýznamnou straničku". Podle něj je jejich program „něco, co by mělo být Ústavou zakázáno, aby se vůbec někdo kvalifikoval jako pirát a chtěl okrádat ostatní". Dále dodal, že „vládní krize nenastala", a že odchod Pirátské strany z vlády je spíše vítězstvím rozumu a obyčejného člověka. „Vládní koalice místo pětičlenná bude čtyřčlenná, pořád má ještě většinu v Poslanecké sněmovně. Je to úplný nesmysl, umělá věc, je to rozhádání, žádná vládní krize. Piráti jsou v krizi, to ano, ale pro vládu a pro naši zemi to buď neznamená vůbec nic, nebo je to vítězství. Prostě, když tahle velmi podivná strana vypadne z vlády, je to vítězství rozumu a vítězství obyčejného člověka, takže vůbec bych nemluvil o vládní krizi,“ vysmál se pirátskému vypadnutí z vlády Klaus.

Co si Klaus myslí o možném návratu Miroslava Kalouska do vysoké politiky? „Je bystrý, vtipný, umí to v televizních debatách, umí dobře mluvit, ale myslím, že je vyčpělý a opotřebovaný.“

Zmínil i téma korespondenčních voleb. Vysvětlil, za jakých okolností vznikla první potřeba zavést korespondenční volbu. Ta vznikla v USA během války severu proti jihu, kdy bylo potřeba, aby vojáci korzující ve válce, mohli uplatnit svůj hlas. „To bylo naprosté SOS opatření. Naše korespondenční volba je o tom, že jsem líný dojít do volební místnosti,“ odsoudil zavedení korespondenční volby Klaus. A překvapily ho i počty voličů prostřednictvím korespondenčních lístků. Při volbě amerického prezidenta v roce 2016 to byly jednotky procent voličů. V roce 2020 to pak bylo 43 % voličů a volby vyhrál nynější úřadující prezident Joe Biden, naznačil Klaus jistou zajímavost, která by mohla vzbuzovat potřebu klást otázky.

Klaus také hovořil o obavách z celkového úpadku západní civilizace, který vidí jako „velký proces pádu". Upozornil na to, že „cesta zpět se dramaticky zhoršila" a že současné politické a ekonomické trendy jsou alarmující. V této souvislosti zmínil, že „dochází k velkému procesu celé pádu západní civilizace" a že domácí problémy se spojují s mezinárodními hrozbami. „Situace se zhoršila v oblasti ekonomické i v oblasti politické. Vyprázdněnost narostla nekonečně a fatálním krokem k té vyprázdněnosti u nás bylo vytvoření vzniku pětikoalice, která je úplným popřením smysluplnosti jednotlivých politických stran,“ rozhořčil se Klaus.

Zahleděl si i na zhoršení situace stran ekonomiky. „K poničení trhu došlo vinou mnoha okolností, ale primárně Green Dealem, tím zeleným údělem, tím znásilněním ekonomiky zelenou ideologií. Takže my jdeme zpět a je to pro mě bohužel velmi smutné a bolestné. Myslím se, že dochází k velkému procesu pádu celé západní civilizace A to se spojují domácí věci s těmi vysoce internacionálními a tady vidím velkou hrozbu a velké nebezpečí,“ varoval Václav Klaus a litoval, že v době, kdy vládl v České republice, proti takovému rozkladnému procesu nestihl vytvořit bezpečnostní pojistky.

Klaus se také vyjádřil k otázce voleb v USA, kde by jeho hlas získal Donald Trump, zatímco Kamala Harrisová je podle něj „ideologicky na úrovni naší Jany Maláčové nebo sociální demokracie a i ta je snad méně levicová, než Kamala Harrisová" a právě proto by jí nikdy nemohl dát svůj hlas.

