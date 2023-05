Jako Hitler! Fiala, Němcová, Černochová, Přibáň... Odpad společnosti! Volný se na pódiu utrhl ze řetězu

reklama

Na demonstraci Česká republika na 1. místě organizované Ladislavem Vrabelem vystoupil bývalý poslanec české Poslanecké sněmovny Lubomír Volný. Demonstrujícím hned ze začátku sdělil, že mír ani svobodu za ně nikdo nezařídí, budou to muset udělat sami. „Vy víte, že pokud to nezařídíte sami pro sebe, sami pro své děti a sami pro Českou republiku, tak to nezařídí nikdo,“ řekl davu demonstrujících.

„Každý z nás může hrdě o sobě říct – já chci mír, nejsem žádný „chciválek“, který si přeje smrt vlastních i cizích dětí,“ prohlásil s tím, že nikdo z demonstrujících včetně něj není ani fašistickým Evropanem jako byl v minulém století bojovník za sjednocenou Evropu Adolf Hitler „a jako je dneska předseda vlády Fiala, Němcová, Černochová, Přibáň a podobní“ vyčetl osoby, které jsou dle jeho slov odpadem společnosti.

Demonstranty dále pochválil za to, že se dokáží postavit covidovému, kyjevskému a českému fašismu. „A za to vám patří můj velký dík,“ děkoval Volný. „Vy jste tou velkou stále hořící jiskrou naděje ve tváři zodpovědnosti tohoto jinak prozatím hluboce spícího národa, který opravdu ve většině případů čeká na to, že to, co si musí tento národ zařídit sám pro sebe, zařídí někdo za něj,“ chválil dav.

Mgr. Lubomír Volný Volný blok



Poděkoval dále i Rudé armádě, která v druhé světové válce pomohla osvobodit Českou republiku. „Chci jen poděkovat těm, kteří přišli na naše území a toto území očistili od hrozby, která v současné době cení zuby na ubohé, znásilňované Ukrajině,“ řekl a dodal: „Díky její existenci (Rudé armády) mohl vůbec proběhnout Den D – vylodění – a díky tomu my zde můžeme být. Kdyby tady tehdy Rudá armáda a tehdejší Rudoarmijci nebyli – ať už se někdy zachovali jakkoliv nevhodným způsobem – kdyby tady nebyli, tak my nejsme. My bychom dnes byli Ukrajinci, a Ukrajinci by dnes nebyli,“ prohlásil Volný.

Následoval projev poslankyně Evropského parlamentu a členky KSČM Kateřiny Konečné. Ta začala svůj projev prohlášením, které dle jejích slov má ulehčit práci novinářům a médiím. „Jsem chcimír a jsem na to hrdá!“ zvolala do davu. „Nezapomeňte však, že jsem i dezolátkou a švábem,“ představila se, a pak přešla k hlavnímu tématu svého projevu, a to k vládou schválené smlouvě o obranné spolupráci s USA.

Uzavření této smlouvy Konečná chápe jako důkaz toho, že pro nynější vládu není Česká republika na prvním místě. „Tato smlouva je důkazem toho, že Česká republika pro naši vládu rozhodně není na prvním místě,“ uvedla a pokračovala tvrzením, že pro „pětidemoliční vládu“ je důležitější zavděčit se USA. „Neváhají při tom obětovat právo a suverenitu naší země a z českého státu udělat – ve srovnání s tím, co bude dovoleno vojákům Spojených států – ubohé onuce, občany druhé kategorie,“ řekla europoslankyně.

Dodala k tomu, že tito občané jsou pro Zdeňka Stanjuru dobří jen k tomu, aby přispívali do státního rozpočtu. „Pro jeho kolosální neschopnost počítat, jsem se rozhodla věnovat mu kalkulačku,“ řekla s tím, že mu ji pošle na Ministerstvo financí.

K obranné smlouvě ještě Konečná doplnila, že je to smlouva s ďáblem, která z České republiky udělá vazaly USA.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

