Jako by Ukrajina nestačila. Nové problémy v Sýrii, špatné pro USA. Už se volá po zásahu

SDF se pokládají za sjednocenou národní vojenskou sílu skládající se z Kurdů, Arabů, Asyřanů a všech ostatních, kteří žijí v zeměpisné oblasti Sýrie. To je ale, zdá se, minulostí.

Už od počátku stálo velké úsilí, aby byla udržena jednota tohoto uskupení. Nejkritičtější oblastí se v tomto směru stala právě provincie Deir ez-Zor, kde zájmy SFD zastupovala řada sunnitských arabských kmenových frakcí. Ty vnímaly s nelibostí, že ve vedení SDF dominují Kurdové.

Tyto třenice se dařilo držet pod kontrolou během války proti ISIS i v časech po porážce Islámského státu.

Zdroj: X – Charles Lister

„To se nyní možná chýlí ke konci,“ píše ve své politické analýze na serveru The Middle East Institute (MEI) americký novinář Charles Lister. Je třeba dodat, že MEI je neziskový, nestranický think tank ve Washingtonu, který se snaží zvýšit znalosti o Blízkém východě mezi občany Spojených států a problematikou Blízkého východu se zabývá detailně a se znalostí tamního prostředí.

„Za poslední tři dny zahynulo nejméně 50 lidí v bojích mezi arabskými kmenovými bojovníky a SDF v oblasti soutoku syrských řek Chabur a Eufrat,“ píše dál MEI s tím, že rozbuškou těchto bojů bylo zatčení Ahmeda al-Khubayl (Abu Khawla), vůdce vojenské rady SDF Deir ez-Zor (DZMC).

„Ten byl vylákán na sever do Hasaky na údajné setkání a zatčen spolu se svým bratrem a čtyřmi dalšími veliteli DZMC.“

Toto zatčení přišlo podle MEI po týdnech napětí mezi SDF a Abu Khawlem, což je nechvalně známý předák s kriminální minulostí, který se už v minulosti připojil k ISIS, než uprchl do Turecka.

„Na konci roku 2016 ho ale americká armáda kooptovala a zajistila mu pozici jednoho z hlavních arabských vojenských velitelů SDF,“ píše dál MEI.

Aktuálně se boje vyvolané zatčením Abú Khawly vystupňovaly a SDF zatím ztratily nejméně 31 bojovníků, přičemž u desítek dalších se předpokládá, že jsou mrtví, nebo zajatí.

„Nejméně 19 oblastí se postavilo proti nadvládě SDF a SDF byly nuceny nasadit posily z Raqqa a Tabqa. Ty byly už několikrát napadeny raketami a improvizovanými výbušnými zařízeními. Bratr Abu Khawly, Adham, od té doby unikl z vazby SDF a vrátil se do Deir ez-Zor, aby vedl to, co se zdá být rodící se povstání proti SDF,“ píše Charles Lister.

Zdroj: MEI

Situace je nepřehledná a zdá se, že některé velké kmeny dosud zůstávají v řadách SDF, ale další kmeny a klany, včetně al-Bakir, kde působil Abú Khawla, se chopily zbraní.

Navíc rostou ztráty mezi civilním obyvatelstvem, včetně nejméně čtyř malých dětí, a údajné ostřelování civilních oblastí SDF představuje riziko nevratného konfliktu.

„Stávající situaci nelze podceňovat,“ píše dále MEI.

USA podle serveru značně investovaly do rozšíření zastoupení SDF, a pokud SDF ztratí kontrolu nad tímto strategicky důležitým regionem, americká vojenská mise v severovýchodní Sýrii bude zatlačena do kouta. Ohroženy jsou strategické, ale i ekonomické americké zájmy.

„Dvě z nejdůležitějších zařízení americké armády v celé Sýrii – základny na ropných polích Conoco a Omar – jsou doslova v srdci probíhajících bojů. Město Dhiban, sousedící se základnou Omar, běžně používané americkými jednotkami pro hlídky a tranzit, je nyní plně pod kontrolou sil vzbouřených proti SDF. Kmenoví bojovníci v současné době staví zátarasy a kontrolní stanoviště na klíčových silnicích po celé tepně Eufrat-Khabur, na které se americké jednotky spoléhají,“ upřesňuje MEI aktuální americké komplikace a problémy v dané oblasti.

Podle Charlese Listera by prozatím tyto lokální boje neměly být popisovány jako arabsko-kurdský konflikt, ale pokud nikdo nezasáhne a boje budou pokračovat déle, směřuje vše tímto směrem.

V článku pak následuje věta, kterou je možno si vyložit mnoha různými způsoby, nevylučuje ale ani masivní zapojení amerických ozbrojených sil.

„Pouze velké a soustředěné úsilí USA zastaví současné boje a zabrání tomu, aby se vymkly kontrole. Americké jednotky na základnách Conoco a Omar se snažily zapojit kmenová vedení, ale to nemusí stačit. Mezitím, jak se situace stále vyostřuje, má jen jeden aktér dobrou pozici, ze které může těžit: ISIS,“ končí mnohoznačně článek publicista a odborník na Blízký východ Charles Lister.

Heavy fighting continues today, as the death toll reaches 75+.



Overnight, senior Akeidat tribal voices began calling for an anti-#SDF insurgency, which could be *very* significant.



Some of the heaviest fighting is within 10mins of the US “Green Village” base at the Omar Fields. https://t.co/V6ufAL6AvE — Charles Lister (@Charles_Lister) August 31, 2023

Svoje postřehy a svá zjištění ale publikuje i na sociálních sítích, kde o konfliktu informuje aktuálně.

„Těžké boje pokračují i dnes, protože počet obětí přesahuje 75. Přes noc začaly vysoké kmenové hlasy Akeidatů volat po povstání proti SDF, které by mohlo být velmi významné,“ píše novinář s tím, že některé z nejtěžších bojů probíhají ve vzdálenosti 10 minut od americké základny „Green Village“ na Omar Fields.

Ani další jeho zprávy nejsou příliš optimistické.

The fighting in Deir ez Zour continues to escalate.



In arresting Abu Khawla, the #SDF have opened a hornets nest.



But this isn't about Abu Khawla anymore -- it's something much deeper, as years of Arab tribal resentment at 'northern' #SDF policy explodes into the open. — Charles Lister (@Charles_Lister) August 31, 2023

„Jak boje v Deir ez Zour dále eskalují, ukazuje se, že SDF ztratilo více než 18 vesnic a měst ve prospěch kmenových sil,“ píše s tím, že prosakují zprávy o nahromaděných arabských zběhnutích od SDF ke kmenům a předávání kontrolních bodů vzbouřeným kmenům.

„Vážné, vážné zprávy,“ strachuje se novinář a dále pak odkazuje na důvod celého konfliktu.

„Při zatýkání Abu Khawla otevřely SDF sršní hnízdo. Ale teď to už není o Abu Khawlovi – je to něco mnohem hlubšího. Léta trvající odpor arabských kmenů vůči „severní“ politice SDF explodoval.“

