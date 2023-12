Jakub Železný si bere pauzu. Po návratu by chtěl na ČT komentovat politiku

Moderátor Jakub Železný se stahuje z televizních obrazovek, mimo ně bude v řádech týdnů. S návratem do Událostí, komentářů už nepočítá. V budoucnu by ho zajímaly převážně pořady z domácí politické scény. V rozhovoru zmínil i problém současné vládní koalice. Pravomoci Rady České televize by bylo třeba lépe nadefinovat, říká Železný.

„Obrazovka mi fakt nechybí,“ řekl televizní moderátor Jakub Železný v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, který nedávno přišel s oznámením, že ze zdravotních důvodů se stahuje z obrazovek televize. Mimo pracovní poměr bude podle svých slov v řádech týdnů, nikoli však měsíců. Vedení České televize již mezitím oznámilo, že jako moderátora Událostí, komentářů ho nahradí zpravodaj Josef Kvasnička a moderátorka Tereza Řezníčková.

Po návratu do televize už Železný s pozicí moderátora Událostí nepočítá. „Už na jaře jsem říkal nadřízeným, že bych rád do konce roku skončil v Událostech, komentářích, protože už toho bylo fakt moc. Déle než já to dělala pouze Daniela Drtinová,“ uvedl Železný. Dodal však, že generální ředitel České televize Jan Souček má v plánu nové pořady, a Železný se tak ničemu novému nebrání. „V jakémkoliv věku je dobré v té branži zkoušet něco nového. Takže já se spíš poohlížím po nových pořadech,“ řekl moderátor.

Železného by lákaly pořady z domácí politické scény. „Vždycky jsem chtěl dělat pořady o domácí politice, protože si troufám tvrdit, že za těch jednatřicet let v médiích veřejné služby to bylo to téma, kterému jsem se věnoval nejvíc a kterému rozumím ze všech témat nejvíc,“ vysvětlil s tím, že domácí politice rozhodně rozumí více než například ekonomice. Nebránil by se ani určité roli, v níž by musel věci a dění zasazovat do kontextu či ho nějak komentovat.

„Já si myslím, že emoce k životu patří a v mluveném projevu – notabene v projevu, kde jste i vidět, to bez té emoce nejde. Mám pocit, že to může leckoho štvát. Na druhou stranu, když budeme mluvit jako dvě leklé ryby, tak to nikoho nebude bavit ani zajímat,“ hájil svůj projev Železný. „Já jsem prostě takový, jsem takový od dětství. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu. Když mám pocit, že mám něco udělat, tak to prostě udělám a stojím si za tím,“ řekl ke své ráznější nátuře a upozornil, že mu nikdo nikdy nevyčítal, že by byl příliš emocionální.

Odmítl však, že by jeho odchod z Událostí byl na popud nového generálního ředitele právě proto, že už v minulosti České televizi působil problémy. „Zatím se s tím seznamuje,“ komentoval vedení České televize novým generálním ředitelem Součkem. „Asi bych tomu dal čas, na druhou stranu, já jsem to i veřejně napsal, že Petr Dvořák Českou televizi stabilizoval a ta pod ním dobře fungovala,“ řekl Železný.

Že by nový generální ředitel už za svou krátkou dobu ve vedení vzbuzoval v lidech emoce, si Železný nemyslí. „Mám pocit, že kdybych měl takový pocit, tak mu určitě můžu napsat SMS nebo zavolat a zeptat se ho. Zatím jsem takový pocit neměl a neměl jsem nutkání mu říkat: tohle jste neudělal úplně dobře. Ujišťuji vás, že kdybych takové nutkání měl, tak nemám problém to udělat, stejně jako jsem to dělal s bývalým generálním ředitelem,“ vyvaroval se Železný kritiky ředitele Součka. „Necítím se být povolán na to mu radit,“ dodal věcně.

Železný prohlašuje, že „mají-li politici pocit, že mají ve veřejnoprávním zpravodajství dostávat prostor a nikoli otázky, tak v takovém prostředí se já pohybovat neumím a nechci“. To stále platí, zmínil v rozhovoru pro iROZHLAS. Cítí se tak podle Železného politici napříč politickým spektrem. Připomněl, že nedávno o tom psal i novinář Jindřich Šídlo. „Jak si ti politici z vládní koalice myslí, že by měli být od novinářů, kteří předtím kritizovali předchozí koalici Andreje Babiše, že by měli být chráněni. Nechápou, že naše role to není. Že naše role je opravu klást otázky padni, komu padni,“ řekl Železný. „Oni to nechápou a myslím si, že to je problém současné vládní koalice,“ prohlásil.

Nikdy si však na něj žádný z jeho nadřízených kvůli tomu nestěžoval. „Za ta tři desetiletí, co tuto práci dělám, jsem nikdy nezažil přímou informaci od nadřízeného: Někdo si na tebe konkrétně stěžoval. Já myslím, že všichni vědí, co umím, co neumím a co můžu nabídnout,“ sdělil s tím, že bezprostředně po některých rozhovorech u určitých lidí měl tento pocit a kritika a nespokojenost se k němu tak často dostávaly nepřímo.

Nebál by se nicméně ani možné kritiky od Rady České televize. „Rada České televize nemá vůbec žádné právo vyřizovat jakékoliv stížnosti kromě stížností na generálního ředitele. To, že pravomoci překračuje a že tady desetiletí vytváří dojem, že něco může, je druhá věc,“ zdůraznil Železný. Doplnil, že podle zákona rada nemůže ani říkat, zda moderátor porušil, či neporušil kodex. „To je věc, o které bych chtěl mluvit víc nahlas. Nadefinovat to, co rada ve skutečnosti může, je velmi důležité,“ uvedl moderátor. Podle něj je nicméně v pořádku, že členové rady jsou voleni již zvolenými politiky.

Rád by se v budoucnosti zabýval i učením nových začínajících novinářů v České televizi. „Učil bych je, aby se nikoho nebáli, aby věděli, jak mají postavit otázku, aby se nebáli přemýšlet za roh,“ uvažoval Železný.

V rozhovoru Železný též přiznal, že na klopě v posledních týdnech nosil českou a izraelskou vlaječku. V reakci na to se ho moderátorka iROZHLASU Barbora Tachecí zeptala, zda si myslí, že Česká televize o konfliktu mezi Izraelem a Hamásem informuje dobře. „Jsem přesvědčen, že Česká televize o konfliktu, který vznikl napadením Izraele teroristickou organizací Hamás, reportuje dobře, maximálně objektivně a s vědomím toho, že víme, kde ten příběh 7. října začal,“ uvedl Železný.

Z televizí západních zemí podobný pocit nemá. „Snaží se být objektivní v situaci, kdy se snaží z něčeho, co je dané, udělat dichotomii,“ kritizoval některá západní média.

