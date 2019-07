James Bond je černá žena? Češi z toho udělali srandu, která vás dočista složí

Celým světem proběhla zpráva, že další představitelkou slavného agenta 007 bude černoška Lashana Lynchová. A zatímco z Hollywoodu zní slova chvály, čeští vtipálkové naznačují, že by to také mohlo být obráceně. Padají návrhy, že by například Nelsona Mandelu mohl hrát komik Luděk Sobota. A Jiřina Bohdalová proslavenou černošskou aktivistku.

Původní Bond, Daniel Craig, je podle předběžných zpráv v ději dvacáté páté bondovky ve špionském důchodu a jeho agentské označení 007 převzala právě postava, kterou hraje Lashana Lynchová. Dodejme, že to není rozhodně první a vzhledem k současnému ideovému směřování Hollywoodu ani poslední případ, kdy dříve „bílou“ roli obsadilo filmové studio černoškou. Jeden příklad za všechny, Halle Baileyová bude podle všech informací hrát mořskou vílu Ariel v hrané verzi Disneyho pohádky Malá mořská víla. Anketa Dali byste dětem stávkujícím proti klimatu „přes držku“, jak proponuje předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 8690 lidí

Reakce na kontroverzní rozhodnutí na sebe opět nenechaly dlouho čekat. Někteří se předháněli ve chválení „odvážného rozhodnutí“.

„Jako dlouholetý fanoušek Bonda, který si je velmi dobře vědom extra problematických prvků této série, jsem tak nadšený, že byla Lynchová obsazena. Předání označení 007 bez závaží Bondovy osoby je neotřelý způsob, jak restartovat sérii a vidět černošku, jak bude vytvářet další směřování této ikonické značky je prostě rozkošné,“ píše reportérka v oblasti sociální spravedlnosti S. E. Smithová.

V Čechách je na internetu odezva poněkud jiná. Divákům neušlo, že agent 007 změnil nejenom pohlaví, ale i barvu kůže. A považovali to za důkaz toho, že by to mohlo být i obráceně.

Mezi vtipálky s návrhy rasově vyměněných rolí se zařadil například moderátor Pavel Štrunc. „Aha. Aha. No je to zajímavá úvaha toto... Zachytil jsem poněkud neklidné komentáře. Chápu to. Jakmile má dnes něco nádech klasiky, musí to uvolnit cestu něčemu novému (kdysi to bylo ve škole na nástěnce, tak kolem roku 1988)

Na druhou stranu tento záměr nabízí i novou optiku. Kdo nově ztvární Nelsona Mandelu anebo Martina Luthera Kinga? Myslím, že takový Jiří Vyorálek by byl skvělý Mandela. Už dělal několik historických postav a je zkrátka vynikající. Kdo Luthera Kinga? Tak Táňa Vilhelmová? Nebo Simona Babčáková? Tam by se navíc nemusely točit scény, kdy postava mluví k davu, jen by se střihla ČT24 z Letné.“

Šéf Trikolóry Václav Klaus mladší si také rýpl: „Celá moje sociální bublina se rozčiluje nad tím, že James Bond bude v novém díle nějaká černošská herečka. (Taky to nechápu.)

Ovšem my slibujeme pozitivní program:

Prosadíme, aby v novém hollywoodském velkofilmu hrál Nelsona Mandelu – Luděk Sobota.“

A jak to bývá na internetu zvykem, nápad byl rozpracován až do formy filmového plakátu, kde je komik proslavený z filmů „Jáchyme, hoď ho do stroje“ a „Zítra to roztočíme, drahoušku“ popsán jako „neúnavný bojovník za svobodu“.

Objevil se také tento plakát, ve kterém Jiřina Bohdalová má hrát roli Rosy Parksové, která proslula tím, že v padesátých letech v USA nechtěla pustit bílého pasažéra sednout v autobuse, když ji k tomu vyzval jeho řidič. Parksová se pak stala ikonou hnutí bojující za rasovou rovnoprávnost.