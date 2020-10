Jan Hrušínský po prodělání covidu: Zakažte Čínu! Hrozba pro lidstvo

reklama

Prima CNN se předně ptala Hrušínského na jeho názor na fakt, že plánované předávání státních vyznamenání bude zrušeno. Principál mínil, že Zeman škodí Česku již 7 let a je jedno, zda vyznamená pár svých pochlebovačů nebo mrtvé, kteří se již bránit nemohou. Z plánovaných vyznamenání uznal, že si ho zaslouží mistr Karel Gott a také váleční veteráni, ale podotkl, že by si zasloužili lepšího prezidenta.

Chce, aby Zemanův mandát už skončil nebo aby byl po volbách v roce 2021 odvolán oběma komorami Parlamentu. „Nic jiného si za to, jak rozeštval celý český národ, nezaslouží. Myslím, že s lidmi kolem něho dochází trpělivost už i jeho voličům,“ prohlásil. Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 5558 lidí

Zvlášť mu leží v žaludku ocenění pro Romana Prymulu, kde se ptá, za co by měl být vyznamenán: „Za jeho činnost v nemocnici v Hradci Králové? Za to, že měl kandidovat po boku Mynáře a Nejedlého za stranu Zemanovci? Za to, že na ministerstvu nezískal bezpečnostní prověrku nutnou pro výkon jeho funkce? Za to, že celému národu zakázal návštěvy restaurací a sám je s Jaroslavem Faltýnkem navštěvoval?“

Dále Hrušínský tvrdil, že od blbé nálady, kterou diagnostikoval Václav Havel, se společnost dostala do „debilní nálady“ a že Jana Maláčová, která o premiérovi prohlásila, že je „debil, s prominutím“, si spletla počet osob. „Premiér zdaleka není sám, kdo má být nazýván pravým jménem. Zavřeli restaurace, zakázali kulturu, zavřeli obchody a nás zavřeli do tisíce zákazů a nařízení,“ postěžoval si principál a jmenoval opatření, která dnes platí jako uzavírka i okénkových prodejů v 8 hodin večer.

„Prymula, Faltýnek, Babiš, Zeman, Mynář, Nejedlý, Toman, Hamáček a další a další. Říkají si navzájem debilové a nás ostatní mají evidentně za idioty. Chtějí víc Číny a chtějí víc Ruska. Divadla zakázali, přestože do nich chodili lidé jen s rouškami a vše bylo dezinfikováno,“ pokračoval dál. Dodal, že i Na Jezerce mají okénko, které musí být v osm zavřeno, jinak hrozí Prymulou vyhlášená pokuta 140 tisíc korun. „Sám přitom chodí tajně do otevřených hospod bez roušky a chlastá s kolegou Faltýnkem z hnutí ANO klidně až do jedné do rána! Tenhle plukovník je na seznamu osob vybraných Zemanem ke státnímu vyznamenání? Jo, to je tak, když papaláši nevědí, kdy přestat...“ řekl CNN Prima.

Co se týče jeho divadla, chvíli prý ještě vydrží, i když chybí příjmy ze vstupného. Dostali prý slevu z nájmu od města, zaměstnanci jsou částečně placeni kurzarbeitem a i pojistné jim bylo odpuštěno. Hrušínský kvitoval i zrušení povinnosti vést EET, i když už do ní investoval. Kopl si do ministra kultury Zaorálka, že chce soukromá divadla přeřadit pod ministerstvo průmyslu. „V nějakém dotazníku chtěli znát naše jasné náklady spojené s představeními, což je naprosto absurdní, protože představení jsme museli zrušit, a tudíž náklady v tomto smyslu nemohly vzniknout,“ pravil s tím, že další pokus bude za trochu rozumnějších pravidel. Divadlo chce držet do doby, než vláda padne ve volbách. Ale pokud by Babiš vládl dále, Divadlo Na Jezerce a další podniky zkrachují, mínil.

Vinu za koronavirovou krizi dává Hrušínský Číně a podivuje se, že „proč stále ještě není Čína na indexu dlouhodobě zakázaných států“. Říká: „Pokud bude za rok Zeman kvůli svému byznysu nebo byznysu svých přátel znovu trvat na statisících čínských turistů a připoutávání ČR do sféry čínského vlivu, bude asi nutné protestovat hlasitěji než dosud.“ Dodal, že komunistická strana Číny a vir z Wu-chanu je pro lidstvo velkou hrozbou.

Vyloučil, že by vláda vedená Andrejem Babišem mohla nějak získat jeho důvěru, tu může získat až nová vláda. „Dluhy a morální škody, které po této dvojici zůstanou, jsou nevyčíslitelné a budou je splácet naši vnuci,“ opřel se do Babiše a Zemana. Miroslav Kalousek je vedle Babiše příkladný politik i ekonom, kterému by se premiér měl omluvit, protože rozhazuje peníze, které Kalousek ušetřil.

Závěrem informoval, že se covidem nakazil v létě, měl lehký průběh se zvýšenou teplotou, dýchacími obtížemi, ale nevyžadoval hospitalizaci. V izolaci byl 14 dní a nikoho dalšího nenakazil.

