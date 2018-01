Jan Moláček shrnul zděšení kavárny z vítězství Zemana

Po znovuzvolení prezidenta Miloše Zemana se roztrhl pytel s komentáři analyzujícími jeho vítězství. Druhé kolo prezidentských voleb by se tak dalo jednoduše shrnout do jedné věty, že Jiří Drahoš byl „nic“, alespoň tak to vidí novinář Jan Moláček, který se ve svém komentáři na Aktuálně.cz zaměřil i na to, co stojí mezi námi a definitivním pádem do nesvobody na dlouhou dobu.

Pokud by označení „nic“ pro neúspěšného kandidáta Jiřího Drahoše odpovídalo skutečnosti, byla by to podle novináře dobrá zpráva. „Protože čím byl Drahoš silněji vnímán jako ‚nic‘, tím víc byly hlasy pro něj ve skutečnosti odmítnutím jeho protikandidáta a toho, co ztělesňuje. Nemůžete podporovat ‚nic‘,“ míní Moláček.

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 7433 lidí

Horší by však bylo, kdyby důvodem Drahošovy porážky bylo to, že ho voliči viděli jako horšího uchazeče o Hrad. „Doby, kdy jsme měli ten luxus rozhodovat se mezi kandidáty podle jejich kvalit, jsou totiž pryč. Zeman a Drahoš představují vektory mířící na opačné strany. Jeden na Východ, druhý na Západ,“ upřesnil v komentáři na serveru Aktuálně.cz.

Logicky z toho tedy vychází, že čím víc byl Drahoš „nic“, tím lépe. 2,7 milionu Čechů nesdílejících Zemanův směr je víc než 2,7 milionu Čechů podporujících Jiřího Drahoše. „Odpor s patami pevně zarytými v západní hlíně demokracie je přesně to, co budeme v nejbližších letech potřebovat,“ dodal Moláček, který je přesvědčen o tom, že Česko udělalo v sobotu zásadní krok k okleštěné, pahýlovité demokracii polského a maďarského vzoru, která je ovšem jen předsíní kremelských sálů, ve kterých nepanuje demokracie vůbec.

„Tvářit se, že to tak není, je nejlepší způsob, jak nás tam teleportovat co nejdřív. Falešná naděje komentářů typu ‚vlastně se nic nemění, pět let to vydržíme‘, nebo ‚prezident nemá žádné velká pravomoci‘, na tom nic nezmění,“ je si jistý Moláček.

Podle Moláčka bychom se ale další pětiletky měli fakticky bát. Většinu v Poslanecké sněmovně teď mají strany, které proti ukotvení Česka ve svobodném světě buď aktivně bojují, nebo ho chápou jen jako obchodní či mocenskou příležitost. „V rozhodujících politických institucích panuje poprvé od listopadu 1989 konsenzus, který západní demokracii chápe v horším případě jako čiré zlo, v lepším případě jako zbytečnou obtíž,“ dodal.

Pokud však mají pravdu ti, jež Jiřího Drahoše označují za „nic“, pak tím skutečným „něčím“, které dostalo 2,7 milionu voličských hlasů, je právě setrvání na Západě a standardní, neokleštěná demokracie. „Tak zní naše diagnóza. Ti, kdo pokládají demokracii za zdravý stav, teď musejí hledat cestu, jak osmačtyřicetiprocentní šanci na vyléčení nepromarnit,“ upozornil Moláček.

Mezi námi a definitivním pádem do nesvobody na dlouhou dobu stojí především občanská společnost. Do kampaně za „nic“ Drahoše se zapojili spolky, politici, akademici, podnikatelé, představitelé náboženských komunit, umělci, sportovci, studenti. „Je vidět, že aktivity rezonují, občanské postoje se vzájemně umocňují. Podhoubí demokracie zůstává živé, i když z něj dlouho nerostou hříbky volebních úspěchů,“ zdůraznil.

Původní zdroj ZDE.

Dříve či později přijde podle Moláčka pokus o ovládnutí veřejnoprávních médií zabalený do slov o nezávislosti nebo úsporách. „Česká televize i rozhlas v kampani posté dokázaly svou klíčovou roli, ČT nejviditelněji v poslední předvolební debatě,“ připomněl novinář a dodal, že se tomu nevyhnou ani soukromá média. „Pořád ještě máme nezávislé a velmi dobré televize, noviny, časopisy a internetová média,“ dodal.

A dojde i na rušení senátu, který může leccos minimálně zpomalit, a snaha vyšachovat zastupitelskou demokracii ze hry referendy, je přesvědčen Moláček. „Bude se počítat každý hlas proti. Především voliči a politici hnutí ANO netvoří žádnou vyhraněně protizápadní masu – dost možná přijde moment, kdy budou muset právě oni říct nejhlasitěji NE,“ uvedl.

Evropské instituce představují aktuálně nejvážnějšího protivníka Kaczyńského snah podrobit si polskou justici. Čeští europoslanci budou podle názoru Moláčka muset bít na poplach, pokud k ohrožení institucí dojde i u nás. „Je dobře, že část těch, kteří byli zvoleni za hnutí ANO, odmítli udělat na povel stranického šéfa k Západu čelem vzad,“ uvedl a dodal, že ani občanská společnost nesmí nechat západní spojence podlehnout dojmu, že Babiš a Zeman reprezentují celé Česko.

„Demokracie má ale jednu známou nevýhodu, lze ji hájit proti všemu možnému, ale ne proti voličům. Pokud se většina trvale přikloní k protizápadnímu konsenzu, nikdo a nic s tím nic neudělá,“ uzavřel.

autor: nab