Jan Schneider: „Rusové měli dvě špatné možnosti. A jednu už zkusili.“

reklama

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 8% Ne, ať ho nejmenuje 85% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1241 lidí

„Ukrajina byla skutečně neutrálním státem až do roku 2014, kdy na podzim po puči... Duma se oficiálně vzdala neutrality. Když se vzdávám neutrality, musela tam do roku 2014 být. Když v roce 2008 představitelé Ukrajiny jednali o vstupu do NATO protiústavně. V roce 1994, bylo to budapešťské memorandum, které se zmiňuje jako ochrana ukrajinských hranic, jenomže je potřeba vidět, že to bylo zabezpeční obrany nebo zajištění ochrany Ukrajiny, která byla deklarovaně neutrální a bezjaderná, čili když se vzdává neutrality a začne toužit po jaderných zbraních, tak sama se vzdává platnosti deklarace. V roce 2014 začíná potom vlastně... Odtržení Krymu byla naprosto legální věc, jak uznává mnoho evropských právníků, ale bohužel ty jejich hlasy nejsou slyšet, protože to referendum bylo provedeno zcela v souladu s jedním článkem ukrajinské ústavy, který dával Krymu právo vést referendum o nejpodstatnějších otázkách. A to referendum dopadlo v podstatě podobně jako referenda předtím, průzkumy, které prováděly americké instituce, čili ta tendence odtrhnout se od Ukrajiny tam byla skutečně, to trvalo čtvrtstoletí, než se to v tom roce 2014 povedlo, navíc tam vlastně nepadl jediný výstřel,“ dodal Schneider.

„Pak byly samozřejmě ty ruskojazyčné oblasti, bombardování Doněcka, vyhlášení té protiteroristické akce, která byla proti těm územím, která si vlastně chtěla zachovat ruský jazyk, zakázání ruštiny jako úředního jazyka, postupně potom zakázání opozičních politických stran, opozičních médií, čili ta Ukrajina je skutečně jako vzorem demokratického státu jak vyšitá. Prostě jestli něco takového chtějí přijmout do Evropské unie, tak možná Evropská unie chce ty své standardy přiblížit těm ukrajinským, protože všechna ta opatření, která ta naše zlopověstná paní Jourová tam na nás chystá, co se týče tisků a takzvaných dezinformací, jdou spíš tím ukrajinským směrem, než že by to byla nějaká oslava civilizace a svobody a demokracie,“ řekl Schneider.

„Rusové měli dvě špatné možnosti před sebou. Nezaútočit, nebo zaútočit. Napadnout se nechali v roce 1941, takže teď zkusili preventivní útok. Obojí špatné, ale v té situaci nikdo nevidí jiné řešení. Podle OBSE tam za těch osm let, nebo od roku 2014, bylo asi 14 tisíc obětí včetně žen, včetně dětí,“ podotkl také Schneider.

Fotogalerie: - Zahájení duhového týdne

„Hlasití zastánci Ukrajiny proti Rusku se vyhýbají jakékoliv konfrontaci, jakýmkoliv faktům. Nechtějí mluvit o té Ukrajině, o té neutralitě. Nechtějí mluvit o tom zbrojení. Nechtějí mluvit ani o tom, že třeba dodneška dodává Rusko Ukrajině energie. Rusko tranzituje přes Ukrajinu produkty, za které platí tranzitní poplatky, co to je za válku? Je to velmi zvláštní vztah a mně přijde, že ty ruské síly mohly být mnohem větší, které by tam šly, ale že oni nikdy neměli v úmyslu okupovat Ukrajinu, protože to je z hlediska bezpečnostního naprostý nesmysl. Afghánistán se nepodařilo okupovat, Irák se nepodařilo okupovat, jak by někdo mohl chtít okupovat Ukrajinu, to je prostě vyloučené. Podle mě šlo prostě o zajištění těch ruskojazyčných menšin. Ale jak toto celé může skončit?“ ptal se Schneider a zároveň hovořil o tom, že Západ zřejmě hledá cestu k remíze. „Zelenskyj bude tlačen do remízových pozic, což se samozřejmě nebude líbit těm ostrým, takže bych řekl, že Zelenského život teď začne být teprve reálně v ohrožení,“ domnívá se Schneider.

Schneider v minulosti poskytl rozhovory i pro ParlamentníListy.cz, kde například hovořil o tom, zda bude ministryně obrany Jana Černochová (ODS) patřit k nejúspěšnějším ministrům, pokud dotáhne modernizaci armády. „Dá-li se pokládat za úspěch ožebračování republiky, pak nesporně ano. O protektorátní vládě jsem pouze četl, teď mám pocit, že její duch je dnes zde silně cítit. Ve všech resortech chybějí peníze, ale na obraně se vyhazují do kanálu. Andrej Babiš měl pravdu – kdyby někdo takto řídil svou firmu, byl by dávno plajte. Nás ten náraz do zdi čeká,“ uvedl před nedávnem Schneider.

Psali jsme: Rozum ve vládě zahalen temnou dekou. Jan Schneider popsal náraz do zdi, který nás čeká

Pro ParlamentníListy.cz se také omluvil ruské pěvkyni Anně Netrebko, a to poté, co náměstek primátora Jiří Pospíšil uváděl, že by světoznámá sopranistka neměla v Praze vystupovat.

Psali jsme: Omluva Jana Schneidera Anně Netrebko. Zejména za Pospíšila

Psali jsme: Zlá neděle Petra Pavla. Fremr se mu zle vrátil. Úder za úderem „Měli jsme to udělat.“ Zahradil opět šťouchá do ODS Soudce Fremr v Senátu: Eretovi odmítl dát milost Havel Prezident Pavel: Fremra mi doporučil každý, s kým jsem mluvil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama