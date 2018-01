Jdu do toho jako velitel armády, představil se Jiří Drahoš divákům ČT

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš postoupí do druhého kola přímé prezidentské volby a bude vyzyvatelem současnému prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Miloš Zeman je jasným vítězem prvního kola letošní volby prezidenta. Od Jířiho Drahoše jej dělilo přibližně šest set tisíc hlasů. „Jsem připraven získat na svou stranu i ty, kteří mě nevolili, jdu do toho jako velitel armády,“ říká Drahoš v rozhovoru pro ČT.

Nyní je prý Drahoš připraven oslovit i zbývajících čytřiasedmdesát procent lidí, kteří jej nevolili. „Mám zájem o hlasy všech voličů v tom druhém kole. Jsem připraven oslovit všechny voliče i svých protikandidátů, i během kampaně jsem oslovil celou řadu bývalých voličů Zemana,“ řekl v rozhovou s Danielem Takáčem pro ČT prezidentský kandidát Jiří Dtahoš a dodal, že za všechnu podporu všem patří veliké díky.

Jiří Drahoš se v debatách setkával s lidmi, kteří k němu měli určité výhrady, často to byly názory typu, že není přiliš průbojný. „Většina lidí mí ale spíše říkala, ať zůstanu jaký jsem. Ne vždy jsme se shodli ve všech názorech, to je pravda. Veřejně debaty byly opravdu velmi živé a řešila se různá témata, ale nakonec jsem od nich vždy slyšel, že i když se v něčem neshodneme, tak oceňují, že důstojně vystupují, že mám jasné názory na důležité věci a chci kultivovat politickou scénu. Jak říkám, ryba smrdí od hlavy,“ řekl. Prý nemá žádný důvod měnit zásadně své chování a v jeho věku to už ani nejde. Dále Jiří Drahoš na svém rivalovi Miloši Zemanovi vyzdvihl, že je velmi dobrý rétor. „Akorát v debatách jsem ho neslyšel mluvit už pěkně dlouho, jen v těch aranžovaných na TV Barrandov. Je ale vidět, že se pořád opakuje a podepisuje se na něm únava,“ míní.

Strategii pro druhé kolo prezidentské volby plánuje Drahoš prý změnit. „Strategie pro první kolo zahrnovala řadu věcí včetně kontaktní kampaně a postupné akcelerace kampaně. Teď se musí během dvou týdnů odehrát spousta věcí, plánuji proto přeskupit svůj strategický tým pro kampaň, ujmu se plného velení a vyrazíme z Prahy ven, přesvědčit lidi, aby mě volili,“ řekl. Dodal, že si nemyslí, že by ho v jiných částech republiky lidé nechtěli. „V malé obci ve Stankově v Ústeckém kraji mě zvolilo sedmdesát procent lidí,“ doplnil.

Hlavní téma debat pro druhé kolo prý bude vize prezidentského kandidáta a samotného prezidenta. „Poslední největší vizi jsme měli v roce 1989, kdy jsme chtěli vybojovat svobodu a demokracii. Moje vize je demokratická společnost, moderní stát, který je bezpečný, odvážny a schopný postarat se o ty slabší,“ uvedl.

Problematického člena svého týmu Jakuba Kleindiensta prý nevídí jako slabé místo, které ho může poškodit. „V rámci kampaně jsou na něj vznášeny nejrůznější argumenty, ale vše jsme probrali a věci si vyjasnili. V rámci finální fáze kampaně tým přeskupíme a on v něm zůstavá,“ uzavřel s tím, že bude mít akorát jinou roli. „Jdu do toho jako vrchní velitel armády,“ ujistil.

autor: nab