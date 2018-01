Je jasno: Babišova vláda pošle uprchlíkům do Afriky 225 milionů korun

Česká vláda pošle zhruba 225 milionů korun do fondu Evropské unie pro Afriku. Z fondu se platí projekty, které mají zabránit a pomáhat při migrační krizi. Český dar by měl pomáhat v Libyi, napsala ČTK.

Kabinet dnes o darování peněz rozhodoval na podnět ministra vnitra Lubomíra Metnara. „Je to silný signál solidarity při řešení migrační otázky,“ řekl Metnar novinářům po jednání kabinetu.

Svěřenský fond pro Afriku byl ustanoven v roce 2015 při summitu na Maltě, kde se kvůli migrační krizi setkali lídři evropských a afrických států. Ve fondu by mělo být 1,8 miliardy eur (45,8 miliardy korun) na řešení krizí v Africe a na podporu stability v oblasti.

Na konci loňského roku se před začátkem unijního summitu v Bruselu sešli premiéři zemí Visegrádské čtyřky (V4), kteří se s italským premiérem Paolem Gentilonim a předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem dohodli na tom, že do fondu přispějí 35 miliony eur (zhruba 900 milionů korun). Peníze mají jít na posílení ochrany libyjských hranic, každá země přispěje čtvrtinou celkové částky.

Peníze by měly na místo určení odejít do konce února. Česko už dříve přispělo do fondu více než 1,6 milionu eur (přes 42 milionů korun).

Český kabinet už loni schválil příspěvek 25 milionů korun na činnost libyjské pobřežní a námořní stráže. Ve spolupráci s Itálií byl také spuštěn projekt, který se zaměřuje na zlepšení situace lidí v Republice Pobřeží slonoviny. Český příspěvek zhruba 26 milionů korun poputuje na zlepšení zdravotní péče či k usnadnění návratu uprchlíků zpět do této země.

autor: mp