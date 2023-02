Je po volbách. Kolář vystoupil: Lidé si povýšili Pavla na piedestal. Musel se stát miláčkem národa, aby vyhrál

Petr Kolář, bývalý diplomat a „přítel po boku“ zvoleného prezidenta Petra Pavla, hájí jeho ostré výroky o vstupu Ukrajiny do NATO. Výroky podle něj nevytvářejí napětí, navíc se shodují se zájmy České republiky. Přímá integrace do prezidentské administrativy by prý Petra Koláře omezovala. Srovnání své osoby s Martinem Nejedlým odmítá.

„Nový prezident si může dovolit pojmenovávat věci pravými jmény,“ říká bývalý diplomat a přítel nově zvoleného prezidenta Petra Pavla Petr Kolář v rozhovoru pro Právo zveřejněném na serveru Novinky.cz. Obhajuje Pavlův telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu i jeho úderné výroky.

Na otázku, zda to přeci jen Pavel trochu nepřepálil při rozhovorech pro zahraniční média, Kolář odpovídá, že se to tak nezdá a chápe, že poté, co jsme zde měli trochu jiného prezidenta, je ve světě o Pavlovy názory zájem. Klade si i otázku, co to vyvolalo, a jako příklad uvádí, proč zvolený prezident volal prezidentce Tchaj-wanu. „Ale bylo to přece jinak. Ona volala jemu,“ vysvětluje a dodává, že přijmout telefonát tchajwanské prezidentky přeci není v rozporu s českou koncepcí zahraniční politiky jedné Číny. Silné výroky si Pavel může dovolit i právě proto, že ještě nedošlo k inauguraci. Až tehdy bude svá vyjádření muset trošku zvažovat.

„Je taktické po vyhrocené kampani, kdy se Andrej Babiš snažil lidem podsunout, že nás Pavel zavleče do války, mluvit o vstupu Ukrajiny do NATO a o dodávce stíhaček?“ zeptal se redaktor Koláře. Ten reagoval slovy, že by se mělo přesně pracovat s tím, co bylo řečeno. Tedy, že Ukrajina by měla být přijata do NATO až po válce. Pavlův názor na tuto záležitost je jasný, a navíc je v souladu se zájmy České republiky. „Každému, komu vadí, že se zvolený prezident vyjadřuje poměrně explicitně, bych doporučil, aby četl jeho formulace důkladně a nevytvářel virtuální realitu,“ vzkázal. Popírá též, že by výroky vytvářely jakékoliv napětí. To se, jak řekl, vytváří samo pouze špatnými interpretacemi.

Fotogalerie: - Pavel z Hrzánského paláce

Riziko Petr Kolář vidí v jistém vyvýšení Petra Pavla českými občany na piedestal, když z něj vytvořili skoro celebritu. Pavel si sice uvědomuje, že celebritou není, musel však před volbami přijmout roli kandidáta, který se musel stát miláčkem národa, aby měl šanci na vítězství, říká Kolář.

Kvůli nejasnosti jeho budoucí funkce se nicméně nabízí přirovnání, zda tedy bude pro Petra Pavla někým, jako byl Martin Nejedlý pro Miloše Zemana. „Srovnání s Nejedlým se mě opravdu dotýká, protože už jenom to, že s vámi mluvím, ukazuje ten rozdíl,“ nechal se slyšet Kolář v rozhovoru. Pro vyjasnění ještě dodává, že navíc rozhodně prý nebude mít na Hradě vlastní kancelář a ani nebude vlastnit diplomatický pas jako Nejedlý.

Proti tomuto přirovnání se ostře vyhradila i Kolářova partnerka, moderátorka Světlana Witowská. Ona i Petr Pavel se vymezují proti označení Koláře jakožto lobbisty, jak o něm mluvil například Andrej Babiš či Danuše Nerudová, která zmínila, že americká firma Squire Patton Boggs, pro kterou Kolář pracuje, lobbuje za zbrojaře, za ruský Gazprom i za Agrofert.

„Dávám si sakra záležet, abych neměl klienta, který by mohl ohrozit reputaci nejen naší země, ale i moji,“ prohlásil Kolář. Nemá navíc žádného klienta, který by byl z Východu nebo z nedemokratické země, a tvrdí, že dlouhodobá spolupráce s jeho klienty nemá nic společného s jeho přátelstvím se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem.

Údajné „lísání k Babišovi“ odůvodňuje tím, že za koronavirové krize v roce 2020 byl zavolán Babišovou pravou rukou Tünde Barthou a přizván do tělesa neformálních poradců. Pozvání přijal a přijel do Kramářovy vily. Z blíže nespecifikovaných důvodů se jeho účast setkala s nepochopením Babišových podporovatelů a Hamáček ho „vysvobodil“ prohlášením, že pokud bude v tomto sboru poradců působit, spolupráce ČSSD s ANO končí.

Kolář byl dotázán i na zvažování své vlastní kandidatury na prezidenta v minulosti. Rozmyslel si to z osobních důvodů, kdy jeho manželce byla diagnostikována rakovina, tak i kvůli vlastnímu uznání, že na to není vhodným typem člověka. „Jsem arogantní, nepřizpůsobivý a vzteklý,“ řekl prý tehdy Petru Pirhartovi, který ho spolu s dalšími tehdy v kandidatuře podporoval.

Petr Kolář původně vystudoval etnografii a pracoval i v Akademii věd. Roku 1987 byl donucen odejít a začít pracovat například jako uklízeč či hlídač, jelikož podmínkou pro dokončení doktorátu bylo podání přihlášky do KSČ, kterou odmítl. Vyvstává tak otázka, proč podporuje Pavla, který byl kariérním komunistou. Česká republika se dle něj ale potřebuje vyrovnat s minulostí a to, že tady máme „napraveného hříšníka“, prý může umožnit konečné smíření.

