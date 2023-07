Je to nesmysl, ale pořád se ho drží. Kvůli penězům. Aktivisté Greenpeace odhaleni

reklama

Ducrosová na twitteru upozorňuje, že aktivisté z Greenpeace nadále útočí na francouzskou jadernou energetiku, ačkoliv tím popírají svoje vlastní klimatické apely. „Vynakládat veškerou energii na boj proti jaderné energetice, která je přitom dekarbonizovaná, a to vše uprostřed klimatické nouze, to je absolutně sebevražedná strategie,“ píše novinářka na twitteru.

„Takhle velká skupina s tisíci zaměstnanci musí pro přežití udělat naprosto všechno, co je v jejích silách, i když to nedává žádný smysl. Takže Greenpeace vlastně dělá to, za co kritizuje vlády. Nedokáže se zbavit svých starých principů. Je závislé na protijaderném přístupu a už nemá žádnou kredibilitu,“ má jasno Ducrosová.

Greenpeace tak podle ní útočí na jadernou energetiku ne z lásky k planetě, ale aby dokázalo přežít. „Paraziti mají alespoň tolik inteligence, aby zůstali umírnění, když sají krev hostitele. Greenpeace ale podporu společnosti takto zcela vyčerpá. Závislostí na protijaderných penězích a svou protijadernou rétorikou totiž narazí na odpor společnosti ve světle nefungující německé energetické transformace,“ tvrdí novinářka.

„Každá organizace se špetkou zdravého rozumu by si uvědomila, že argument ‚raději plyn než jádro‘ je hloupý. S výjimkou těch, kteří se cynicky, ekonomicky a chamtivě živí protijaderným programem. Nebudeš nám chybět, Greenpeace,“ uzavírá francouzská novinářka, že jde o bandu pokrytců, kteří se řítí ke krachu.

Longtemps, on parlera des obsessions antinucléaires de Greenpeace comme de l'accident industriel le plus marquant de l'univers ONG.



Mettre toutes son énergie contre une énergie décarbonée en pleine d'urgence climatique, la stratégie la plus suicidaire et inepte possible. / https://t.co/PZE1GWoj2Q — Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) July 10, 2023

