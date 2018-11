Je za tím Putin a Zeman! Šokující zvěsti o bombě kolem Andreje Babiše. Až z toho mrazí

„Nedovedu si představit, že by Rusové nevěděli o akci Babiš junior po trase Moskva–Krym... Ostatně taková akce má náramný vydírací potenciál na českého premiéra. A ten se rozhodně mohl hodit při vyjednávání např. o jádru... Stejně tak je v podstatě nepředstavitelné, aby o tom nevěděl ani Hrad,“ poznamenal občanský aktivista Jakub Pitron.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 2459 lidí

Investigativní reportér Jan Hrbáček sdílel následující status facebookové platformy Honící pes. „Něco pro milovníky konspirace: otec doktorky Dity Protopopové (psychiatričky mladého Babiše) pracoval za Mečiara (1993–1997) na slovenském MV a ‚v rokoch 2002–2006 pôsobil v diplomatických službách – 1. tajomník ZÚ SR v RF pre kultúru a riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve‘. A kedže Petr Protopopov (manžel Dity) je tiež z Moskvy, modří už jistě tuší. Tu máte rébus,“ uvedl.

Na serveru Britské listy si pak Štefan Švec klade otázku, zda bude nyní absolutisticky vládnout prezident Miloš Zeman. „Samozřejmě, že Babiš si zaslouží sestřelit a zasloužil si to už dávno. Přesto je zajímavé, že tahle kauza jako z béčkového filmu přišla ve chvíli, kdy pozastavil velkou jadernou zakázku, po níž pasou Rusové, ujistil amerického ministra zahraničí, že o ní s Ruskem nejedná a s velkým haló se vrhl leštit kliky západním směrem. Komu to asi vadí?“ ptá se Švec.

Původní text ZDE

A dodává, že pokud by se Babiše opravdu povedlo náhodou sundat, dojde dost pravděpodobně k rozkladu ANO. „Nebude možné sestavit vládu a chudák prezident bude muset znovu povolat do zbraně nějakou úřednicko-odbornickou věrchušku, která může do nových voleb vládnout třeba i několik měsíců. Může podepisovat různé zakázky...“ zmínil Švec.

Psali jsme: Slonková, je to blbě rozehraný, zaznělo od zkušeného muže. Vyjádřilo se i psychiatrické zařízení Akce ,,Andrejův syn zazpíval”: Peszyňski svolává do ulic. Pravice a Piráti chtějí krev. Wollner jásá. A je tu první zastání Babiše, jde prý o migraci Kalousek se s tím nemaže. Přišel s těžkým kalibrem Ministr zahraničí Petříček navštíví Izrael a Palestinu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef