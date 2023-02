Jede vyhodit primátora? Nejede? Muž z ANO míří do Ostravy

Ostravský primátor Tomáš Macura, který odešel z hnutí ANO, tvrdí, že šéfka poslanců ANO Alena Schillerová poslala do Ostravy manažera hnutí Jana Richtera, který bude „přemlouvat“ zastupitelstvo, aby nepodpořilo setrvání Macury ve funkci primátora. Alena Schillerová i místopředseda ANO Karel Havlíček přitom v posledních dnech svorně tvrdí, že do situace v Ostravě vedení hnutí nijak zasahovat nebude.

Primátor Ostravy Tomáš Macura opustil kvůli údajně odlišnému směřování hnutí ANO a nabídl svůj post primátora, o němž by mělo rozhodnout městské zastupitelstvo. Podle Aleny Schillerové by ale bylo fér, aby Macura na post primátora sám rezignoval, jak uvedla v rozhovoru v Prostoru X.

Schillerová nejprve přiznala, že ji Macurovo jednání překvapilo, protože ještě na podzim podle ní nic nenasvědčovalo tomu, že by byl nespokojený. „Stál vedle mě, stál vedle mě Ivo Vondrák, připojil se k nám potom Andrej Babiš. Mluvili jsme tam s lidmi, podepisovali jsme knížky, fotili se. Já jsem tam s ním i krátce mluvila a přestavovala jsem ho jako našeho úspěšného primátora a opětovného lídra. Nezaznamenala jsem od něj žádné vymezování proti hnutí ANO, proti naší politice a říkám si, co se stalo za těch pár měsíců od těch komunálních voleb doteďka, že změnil názor,“ zavzpomínala Schillerová.

To, že Macura chce dát svůj post primátora k dispozici, považuje za férové rozhodnutí, protože byl zvolen v dresu hnutí ANO. „Ale my nevstupujeme komunálním politikům do jejich věcí, hnutí ANO má sice tuto pojistku ve stanovách, ale neděláme to. My respektujeme výsledky voleb, jak se tam lidé domluvili na koalici nebo jestli šli do opozice. To bude na místním zastupitelském klubu, které o tom bude rozhodovat. Já ho k ničemu vyzývat nebudu, ale bylo by fér, kdyby odešel ze všech funkcí, které získal v rámci ANO. Ale je to na něm a na zastupitelském klubu, já tam nemám žádný vliv,“ uvedla Schillerová, že vedení hnutí do věci nijak zasahovat nebude.

To ale podle Macury není pravda, protože do regionu už míří manažer hnutí Jan Richter, který má podle něj jasné zadání zbavit se Macury. „Tak, Alena Schillerová to jenom neříká, ona v té věci i reálně koná. Do Ostravy dnes míří hlavní manažer hnutí s jednoznačným zadáním přesvědčit členy zastupitelského klubu o nutnosti zbavení se Macury. A to zcela v rozporu s včerejším prohlášením Karla Havlíčka o nezasahování,“ uvedl Macura na Twitteru.

Tak, @alenaschillerov to jenom neříká, ona v té věci i reálně koná. Do Ostravy dnes míří hlavní manažer hnutí s jednoznačným zadáním „přesvědčit“ členy zastupitelského klubu o nutnosti zbavení se Macury. A to v zcela rozporu s včerejším prohlášením @KarelHavlicek_ o nezasahování. — Tomáš Macura (@Macura2014) February 16, 2023

To, že skrze Richtera chce vedení hnutí ANO ovlivňovat situaci v regionu jak v případě Macury, tak hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, ale Karel Havlíček odmítá. Hlavní manažer hnutí Jan Richter do regionu podle něj jede, aby zjistil situaci v organizacích ANO. Macura a Vondrák jsou také podle Havlíčka v zajetí spikleneckých teorií, jak informuje server Deník N.

