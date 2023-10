Jediný důvod, proč jdou společně: „Koryta.“ Vyoral zvedl prst. I k Vondrovi

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor vidí pokračování koalice SPOLU i pro volby do europarlamentu celkem jasně. „Snaha zůstat u koryt,“ říká a proto prý strany stvořily kočkopsa. „Niedermayer a Zdechovský jsou bruselští rektální alpinisté nejhrubšího zrna,“ pokračuje. Ale prý i u Saši Vondry by byl opatrný. Na rozdíl od jiných také nevidí důvod k radosti, když soud rozhodl, že Petr Drulák byl propuštěn neoprávněně.

„Rodí se druhé Německo, islamistické, znepokojuje policisty i politiky. Opomíjení antisemitských výroků, útoky na zásahové jednotky a oslavy brutálního napadení izraelských civilistů. Nenávist vůči Židům se v německých ulicích dostala do bodu, kdy se odehrává zcela bez překážek. Příliš dlouho se totiž mnozí politici dívali jinam a přehlíželi formující se islamistickou paralelní společnost, která přerostla v neřízený problém německého národa,“ píše iDnes s odkazem na německý deník Bild. Nastává snad v hlavním proudu změna? Co myslíte?

BIS ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2022 označila Rusko za největší hrozbu pro bezpečnost ČR, Čína podle BIS představuje hrozbu komplexní. I přes masivní migrační vlnu z Ukrajiny se podle tajné služby u nás nezhoršila bezpečnostní situace, mezi migranty BIS neodhalila žádného islamistického radikála. Loni stagnovala aktivita extremistů v ČR, dezinformátoři se vrátili od covidu-19 ke svým původním proruským tématům. Co vy na to?

Kašpárek CIA Koudelka a jeho aktivisti sepisující onen výroční pamflet opět odvedli solidní práci na zakázku. Varovali před Ruskem, Čínou, jejich agenty, dezoláty a kritiky koronafašismu. Jako by zde v rozporu s jakoukoliv logikou nebyli žádní jiní. A myslím, že i s oním „nezhoršením“ bezpečnostní situace v souvislosti s nasunutím části Ukrajiny do ČR by se dalo polemizovat. A pokud Koudelka cílí na další medaili od CIA, tak by měl vyvinout víc invence a příště neopomenout třeba Írán. Je třeba být více ambiciózní a dívat se dopředu! Ale bohužel asi ještě nedorazily aktualizované partitury. Nedá se, třeba za rok.

Na Pražský hrad se po deseti letech vrátí Miroslava Němcová, která předchozí ceremonie bojkotovala. Naopak nedorazí Miloš Zeman. Jindřich Šídlo tvrdí, že kdyby nic nehlásil a nepřišel, tak by si ani nikdo nevšiml. Má pravdu?

Předpokládám – a můžu se mýlit – že Šídlo a další kvazi novináři jeho typu by si zrovna všimli mezi prvními a jančili by jak potrefené husy.

Fotogalerie: - Interpelace na Rakušana

Poslanec Žáček z ODS na ČT tvrdil, že kdyby byla pravda, že je ukrajinská armáda tak zkorumpovaná, jak se říká, tak už by se určitě dávno zhroutila. Máte pocit, že zkorumpované organizace nemohou fungovat?

Logikou poslance Žáčka by se pak musela zhroutit drtivá většina politických uskupení po celém světě – čest výjimkám, které ovšem neznám, nebo třeba našimi předními politiky obdivovaná Evropská unie, která je korupcí, pardon dotacemi a subvencemi prolezlá skrz naskrz. Že je Ukrajina jeden z nejzkorumpovanějších států světa, bylo známo už roky před začátkem konfliktu. A je-li zkorumpovaný „stát“, pak logicky ona korupce zasahuje i do armády, echt když tam od začátku konfliktu proudí peníze horem spodem.

ODS, TOP 09 a KDU půjdou do eurovoleb společně. To znamená, že na jedné kandidátce bude Luděk Niedermayer, který udělá pro Brusel cokoliv, pak Tomáš Zdechovský, Saša Vondra a Veronika Vrecionová. Trochu to připomíná pohádku Jak pejsek s kočičkou pekli dort, vzhledem k tomu, jaké jsou mezi těmito lidmi rozdílné názory. Co mohlo strany vést k tomu, aby se znovu spojily?

Co? To co vždy. Touha dostat se či zůstat u koryt. Proto i onen na první pohled kočkopes. Niedermayer a Zdechovský jsou bruselští rektální alpinisté nejhrubšího zrna, přičemž třeba Vondra se snaží tvářit konzervativněji. Nicméně byl bych u tohoto pána velmi opatrný, protože dle mého přesvědčení jde z velké části pouze o pózu. ODS potřebuje i nějakého toho jakože konzervativce a Vondra ho typově hraje slušně. Jsem ale přesvědčen, že ve výsledku pak bude prosazovat prakticky stejnou agendu jako dva výše zmínění bruselští kolaboranti.

V sobotu se bude opět vysílat StarDance. Opět se rozhořela debata, zda je tento program veřejnoprávní. Je podle vás StarDance pustá komerce? Nebo je to naopak jeden z mála programů, u kterého se neprojevuje jistá politická zaujatost?

StarDance jsem viděl všehovšudy párkrát za život. Co je a není veřejnoprávní, je otázkou. Samozřejmě že i v ČT, tak jako v každém médiu, jde také o komerci. Tato je dle mého asi ještě docela vkusná. Na rozdíl třeba od toho času ujeté „zábavné show“ odhalující dezinformace, ve které prostituovali Měcháček, Pawlowská a Háma. Já myslím, že i do veřejnoprávního média patří vkusná zábava, ale pouze jako doplněk. Nebo bychom snad chtěli, aby diváci museli nonstop trpět propagandu Moravce, Fridrichové, Železného, Řezníčka a dalších prorežimních svazáků?

Diplomat Petr Drulák nedávno vyhrál soud o to, že jeho výpověď z Ústavu mezinárodních vztahů je neplatná. Někteří se radují, že zatím soudy fungují, např. Lubomír Zaorálek. Je ale důvod k radosti, když se takové případy musí dostat až k soudu?

Rozhodně to není důvod k radosti. Sice můžeme být příjemně překvapeni, že občas ještě soudy jednají – zdá se – nestranně, ovšem právě tento rozsudek jen dokládá realitu, kam jsme se v současné takzvané liberální demokracii dostali. Můžeš mít svůj názor, ale běda jak je jiný, než ten náš.

Premiér Orbán v Bruselu prohlásil, že podporovat migraci je jako podporovat terorismus. A události posledních dní mu zřejmě dávají za pravdu vzhledem k tomu, kolik útoků v Evropě proběhlo. Myslíte, že tlak veřejného mínění a události nakonec donutí politiky v EU opustit laxní přístup k migraci?

Nedonutí. Slovy klasika: Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. A činy jsou a nadále budou v rozporu s částečnou zpátečkou, kterou ve slovech orwellovsky volí takzvaní západní politici včetně našich. Důležité je si uvědomit, že politici jsou pouze výkonnými prostředníky, kteří jen plní zadání odjinud a musí držet vytyčenou agendu. A ta je proimigrační v duchu takzvané Velké výměny – tedy The Great Replacement či Kalergiho plánu o řízeném míšení ras. Alespoň doba od začátku řízené migrační invaze z Afriky a Blízkého východu o tom vypovídá. A v ČR vlastně i nasunutí zcela neomluvitelného počtu Ukrajinců v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem, nebo válkou – jak chcete.

