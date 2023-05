Jedna věta stačila. Celý Deník N ve varu. Nadávání ODS. Poslanec nakrknul všechny

reklama

„Tak já jsem o teplárenství záměrně včera ani dnes nechtěl mluvit. Ono se to spíš hodí k bodu 71, respektive 83,“ vtipkoval od pultíku poslanec ODS Václav Král během vystoupení o investicích. Bod 71 je manželství pro všechny a bod 83 se váže k ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.

Na chování Krále upozornil Deník N, který dnes informoval o tom, že Sněmovna začala projednávat novelu občanského zákoníku, která by zaměnila slova „muž a žena“ za „dva lidé“, a umožnila tak uzavírat manželství i párům stejného pohlaví. Debata však dnes trvala jen zhruba půl hodiny.

„Celé dopoledne nebylo jasné, jestli se tento bod dnes na jednání dolní komory Parlamentu vůbec dostane. Na 13.45 byl totiž pevně zařazený další bod. Podle některých koaličních poslanců se řada zákonodárců z ODS snažila svými vystoupeními zabránit projednání manželství pro všechny,“ uvádí Deník N.

„Nechci to komentovat. Kdo se na to podívá, bude mu jasné, o co šlo,“ okomentoval situaci pro Deník N předkladatel návrhu Josef Bernard (za STAN). Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy však žádné obstrukce z jejich strany neprobíhaly. „Já si myslím, že to je zbytečná hysterie. Když se podíváme na dnešní dopoledne, byla většina vystoupení opozičních poslanců. Vystoupilo několik našich poslanců, já jim v tom nemůžu bránit,“ podotkl Benda.

Co se dnes ve Sněmovně a během projednání investičních pobídek odehrálo, se nelíbilo například Filipu Titlbachovi z Deníku N. „Ne, oni si prostě nemůžou pomoct,“ podotkl naštvaně na adresu politiků ODS.

Jeho kolega z Deníku N Lukáš Prchal označil Krále za „homofoba“ a poukázal na možné kontroverze spojené s jeho osobou. „Dlouho se vyhýbá novinářům, kteří se ptají na to, kde vzal soukromé informace o brněnské žalobkyni,“ dodal.

Z novinářů z Deníku N, kteří na Králův kontroverzní homofobní vtip upozornili, se ozval rovněž i Prokop Vodrážka, Králův výrok pouze nasdílel bez doprovodného komentáře.

Během chvíle přibývala jedna kritická reakce za druhou a rétorika proti Královi začala nabírat na větších obrátkách. Člen Pirátů Michal Hažlinský se jen nevěřícně pozastavoval, jak se to občanský demokrat chová, a nazval jej „hulvátem“. „Devadesátková arogance a furiantství. Vlastně co se divím,“ doplnil.

Časy devadesátých let v této souvislosti vzpomněla třeba Pirátka Janka Michailidu. „Putting the devadesátkové hospodské kecy in důstojná konzervativní pravice,“ poznamenala, že Král pronáší hospodské kecy z 90. let v rámci důstojné konzervativní pravice.

Těmto zpátečnickým krokům v ODS se zasmál příznivec hnutí STAN Vladimír Sedláček a připomněl slova předsedy ODS Fialy: „Jsme konzervativně-liberální politická strana. To ale neznamená, že jsme zpátečníci.“ A do kontrastu je dal s výroky nepříliš známého poslance ODS Krále. „Random poslanec ODS: hahaha, teplárenství jako že jsou teplí, chápete? Tzv. humor... hahaha,“ uvedl.

„Seznamte se: homofob Václav Král, poslanec,“ napsala stručně k poslanci Královi profesorka Valentýna Provazník, která se na Twitteru představuje také jako „kritička nerovnosti“.

Za velmi závažná Králova slova na adresu sexuální menšiny považuje také Petr Ježek, podle něj by bylo vhodné, aby je ODS odmítla. „Pokud se nebude distancovat, nezbývá než vzpomenout výrok ‚nic nezapomněli, nic se nenaučili‘ s dodatkem a zdětinštěli,“ napsal ve své twitterové reakci bývalý europoslanec a někdejší místopředseda hnutí Hlas Petr Ježek.

Žádná dobrá slova pro poslance Krále nenašla ani Magdalena Slezáková. „A tak to zas já klidně budu mluvit o buranství. Hlavně že je bžunda, že jo!“ napsala novinářka spolupracující s Deníkem N.

„Reálně jsem chvíli musela přemýšlet, jak to myslí. Takže: HAHAHAHAH opravdu,“ přidala svou reakci také redaktorka deníku Alarm Apolena Rychlíková, podle které se Královi vtip nepovedl.

O nepovedeném vtipu poslance Krále se v této souvislosti zmiňuje redaktorka ČT24 Izabela Niepřejová: „Homo humorus“, akorát že vůbec,“ poznamenala kriticky na jeho adresu.

Bývalý europoslanec Pavel Telička se rozepsal o hlouposti Václava Krále. „O poslanci Královi jsem do dnešního dne neslyšel. Dnes vím, že jsem o nic nepřišel. Hloupost na druhou,“ napsal.

A nakonec se nad tím, co předvádí člen ODS, silně pozastavil novinář Jindřich Šídlo. „Chacha, to je skvělý vtip. ODS, co bude dál? Nechcete třeba vyprávět vtipy o ‚zeleným žabáčkovi‘ jako Sládek před 30 lety?“ doplnil.

