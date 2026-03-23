Jednáme s Íránem, je to nadějné, vykládal Trump. Z Teheránu ale přišlo dementi

Napětí kolem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem v posledních dnech prudce kolísá. Ještě v neděli vydal americký prezident Donald Trump ostré ultimátum, ve kterém Teheránu poskytl 48 hodin na obnovení volného průjezdu Hormuzským průlivem. V opačném případě pohrozil rozsáhlými útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu, jak informoval deník The Guardian. Tento krok byl vnímán jako přímá hrozba výrazné eskalace konfliktu, který trvá již několik týdnů. Situaci navíc vyhrotila íránská odpověď, že se v případě dalšího napadení ještě více zaměří na americké základny a infrastrukturu v celém regionu. Trhy i diplomaté tehdy očekávali další zhoršení bezpečnostní situace.
O to větší překvapení přineslo pondělní oznámení, v němž Trump uvedl, že Spojené státy na pět dní odkládají plánované údery. Prezident tento krok zdůvodnil údajně probíhajícími „velmi dobrými a produktivními rozhovory“ s íránskou stranou. Podle jeho vyjádření mají tato jednání směřovat k „úplnému a definitivnímu vyřešení“ konfliktu. Trump zároveň naznačil, že jedná s novými představiteli Íránu, což označil za možný signál změny režimu. Jeho vyjádření však zůstávají nejasná a chybějí konkrétní informace o tom, kdo se jednání účastní. Oznámení bylo zveřejněno na sociální síti Truth Social a okamžitě vyvolalo mezinárodní reakce.
Informace o údajných rozhovorech podpořil také moderátor americké stanice CNBC Joe Kernen, který uvedl, že s prezidentem krátce telefonicky hovořil. Podle něj Trump popsal jednání jako „velmi intenzivní“ a „skvělé“. Zároveň ale neposkytl jasné odpovědi na otázky ohledně konkrétních partnerů na íránské straně. Tato nejednoznačnost vyvolává pochybnosti o tom, zda skutečně dochází k přímému diplomatickému kontaktu. Někteří pozorovatelé upozorňují, že podobná prohlášení mohou být součástí politické strategie. Nejistota kolem informací tak dále zvyšuje napětí.
Írán odmítá jednání a mluví o „ústupu“ USA
Zcela opačný obraz situace však přichází z Teheránu. Íránské úřady i státní média podle BBC jednoznačně popírají, že by probíhala jakákoli jednání se Spojenými státy. Podle íránského ministerstva zahraničí jsou Trumpova tvrzení nepravdivá a Írán odmítá jakékoli rozhovory, dokud nedosáhne svých válečných cílů. Podobná stanoviska zveřejnily i agentury napojené na režim, které hovoří o absenci jakéhokoli přímého či nepřímého kontaktu. Írán tak prezentuje situaci jako důkaz amerického ústupu. Tento narativ má posílit domácí i regionální postavení režimu.
Podle íránských zdrojů Trump změnil svůj postoj poté, co si uvědomil možné důsledky íránské odvety. Teherán totiž pohrozil útoky na energetickou infrastrukturu v celém regionu včetně zařízení spojených s americkými zájmy. Zmíněny byly například elektrárny zásobující americké základny či odsolovací zařízení v zemích Perského zálivu. Írán zároveň deklaroval, že je připraven zasáhnout širší ekonomickou infrastrukturu. Tyto hrozby výrazně zvýšily obavy z regionální eskalace. Právě tento faktor mohl podle některých analytiků přispět k americkému rozhodnutí o odkladu útoků.
Na slova íránských představitelů upozorňují analytici po celém světě. „Írán vydal prohlášení, v němž popírá příspěvek prezidenta Trumpa, který tvrdil, že USA a Írán vedly ‚plodné rozhovory‘ s cílem ukončit válku s Íránem. Írán konkrétně uvádí, že nedošlo k žádnému přímému ani nepřímému kontaktu s prezidentem Trumpem a že Trump se snaží v íránské válce získat čas a jeho vyhrožování jsou jen psychologickou válkou. Írán tak zcela popřel všechna tvrzení prezidenta Trumpa,“ všímají si analytici z Kobeissi Letter.
BREAKING: Iran issues a statement DENYING President Trump's post which claimed the US and Iran have had "productive conversations" to end the Iran War:
Iran says:
1. "There has been no indirect or direct contact with President Trump"
2. President Trump is trying to "buy time"…
Nejistý vývoj a pokračující konflikt
Situaci dále komplikuje faktické uzavření Hormuzského průlivu, které má zásadní dopad na globální energetické trhy. Touto trasou prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Omezení provozu tak vyvolalo obavy z rozsáhlé ekonomické krize. Finanční trhy na vývoj reagovaly výraznými výkyvy, i když po Trumpově oznámení došlo k částečnému uklidnění.
Navzdory oznámenému pozastavení útoků boje v regionu pokračují. Íránské raketové útoky i letecké operace Spojených států a Izraele nadále probíhají, což zpochybňuje reálný význam deklarovaného „odkladu“. Konflikt, který začal koncem února, si již vyžádal tisíce obětí a způsobil rozsáhlé škody. Diplomatické snahy o jeho ukončení sice probíhají, zapojují se do nich například regionální aktéři jako Omán či Turecko, jejich konkrétní výsledky však zůstávají nejasné. Rozdílná vyjádření Washingtonu a Teheránu navíc podkopávají důvěru v jakýkoli pokrok.
