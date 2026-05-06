„Hnus hnusů.“ Opozice nevydýchala, co padlo o sudetských Němcích

Občas se stává, že Poslanecká sněmovna jedná i přes půlnoc. A občas se stává, že je jednání tak bouřlivé, že se ve stenozáznamu objeví poznámka „bušení do lavic“. Ale aby takto bouřlivě poslanci jednali i v nočních hodinách, to žádá opravdu mimořádné téma.
Debata, která probíhala v úterý večer k bodu „Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně“, tyto parametry splňovala.
Téma otevřel návrh usnesení, předložený Tomiem Okamurou. Ten vyjadřuje nesouhlas s konáním akce a vyzývá pořadatele, aby ji nepořádali. Zdůrazňuje, že otázky minulosti byly uzavřeny Česko-německou deklarací, a aktivity Sudetoněmeckého landsmanšaftu, vracející se k německé minulosti na českém území, tuto čáru zpochybňují.
Ve vystoupeních opozice byl ale návrh usnesení interpretován jako pokus narušit současné česko-německé vztahy, což koalice odmítá.
„Opozice to pojala zcela nesmyslně. Absolutně nechápe obsah toho usnesení. Vůbec to není o tom, že nechceme smíření s Německem. Je to o tom, že tu nechceme sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, organizace založené nacisty,“ říká pro ParlamentníListy.cz Lucie Šafránková. Brněnská poslankyně za SPD už absolvovala několik akcí na městském i krajském zastupitelstvu.
Jak vysvětlila, z vlastních rozhovorů ví, že pro mnoho stále ještě žijících pamětníků či potomků obětí je téma tohoto setkání velmi zraňující. „Dotýká se to mnoha lidí v této zemi. Vybavují se jim ty hrůzy, když přišli o své rodiče nebo prarodiče. Já ta vyprávění slyšela, není to nic příjemného,“ vzkazuje poslankyně.
Mediálně nejcitovanějším se stal její samotný závěr v podání Radima Fialy, předsedy poslaneckého klubu SPD. „Vy jste tady dneska do krve hájili zájmy Sudetoněmeckého landsmanšaftu, místo zájmů lidí, kteří umřeli v nacistických koncentrácích. Jděte do prdele,“ opustil řečniště za lomozu z opozičních lavic.
Jeho vulgarismus zarámoval debatu tak, že pražský dopisovatel německých médií Hans-Jörg Jörg Schmidt použil mezinárodně srozumitelný výraz „ekelhaft“.
Tomio Okamura
„Za více než 35 let své pražské dopisovatelské kariéry jsem byl svědkem mnoha zasedání parlamentu. Zasedání, které se protáhlo do noci a týkalo se prvního setkání sudetských Němců vyhnaných po válce v Brně na českém území, předčilo všechny dosavadní parlamentní zvěrstva.“
Německým čtenářům vysvětlil, že strůjcem je „krajně pravicové křídlo SPD“ a vyslal varování, že takové chování „vážně poškozuje své bezproblémové a především velmi důležité vztahy se svým největším sousedem.“
„Tito lidé lžou svým českým spoluobčanům, rozdmýchávají novou nenávist a chovají se naprosto pokrytecky,“ poznamenal s tím, že rušit Benešovy dekrety nechce do Brna se chystající Landsmannschaft, ale německá AfD a rakouští Svobodní, političtí partneři SPD.
Zástupce brněnské občanské scény Matěj Hollan varoval, že rozpoutaný sněmovní masakr může „pohřbít dobrou spolupráci s Bavorskem.“ A dodal, že má existovat dohoda na pohodovém průběhu akce mezi Andrejem Babišem a bavorským premiérem Söderem.
Unavené popůlnoční vystoupení Radima Fialy přemazalo vše, co v předcházejících hodinách řekli poslanci z opozice.
„Sudetští Němci byli vyhnáni. Prosím, adaptujme se na moderní historii, grafické pojmosloví,“ vyzvala Gabriela Svárovská. Jejich potomci se podle ní vracejí do své staré vlasti hledat dialog a pokračování usmíření.
Marek Výborný zkoušel koaliční poslance, jestli vůbec někdy byli v Ležákách, spadajících do jeho volebního obvodu. A vysvětloval, že smíření znamená přiznání viny na obou stranách. Srovnáváním těchto vin naštval několik koaličních poslanců.
Poslankyně Helena Langšádlová kladla otázky: „Chcete, aby i budoucí generace žily v míru a v bezpečí a byly ekonomicky silné? Není relevantní se bavit o tom, aby vznikly Spojené státy Evropské? Chcete, abychom hráli také v tom novém světě nějakou roli?“. Také vytkla vládní koalici, že „šíříte mezi občany spoustu nesmyslů, ve kterých utvrzujete české občany, že Němci mají zájem rušit Benešovy dekrety, že Němci nás jakkoliv ohrožují“. Neohrožují nás podle ní nijak.
Jedním z emocionálních vrcholů úterního večera byla hádka Miroslava Ševčíka s lidovcem Václavem Pláteníkem o nacistickém vypálení obce Ploština na Zlínsku.
Na návrh ministra Borise Šťastného bylo jednání přerušeno. Ve středu pak sněmovna zahájila mimořádnou schůzi, k přerušenému bodu se měla vrátit ve středu v osmnáct hodin.
„Je to tu dneska klidnější, opozice se chystá na večer,“ zaslechly ParlamentníListy.cz mezi vládními poslanci.
Mgr. Helena Langšádlová
Tento předpoklad se naplnil, se středeční osmnáctou hodinou se skutečně Sněmovna zaplnila.
A pokračování 16. schůze navázali návrhy na program, které by předřadily debatě o usnesení k sudetoněmecké akci jiné body. Jak otevřeně řekla Michaela Šebelová za TOP 09, nejlepší by podle ní bylo bod vyřadit zcela, ale to by bylo příliš optimistické.
Boris Šťastný opozici zkritizoval, že její dlouhé projevy (odpolední jednání ovládl dlouhý projev Jana Jakoba z TOP 09) vedou k tomu, že poslanci za celý den neprojednali nic. Několik opozičních poslanců replikovalo, že si to koalice dělá sama, když projednává tak zbytečné body, jako je návrh předsedy Okamury.
A vše završil návrh Mariana Jurečky, který navrhoval zařazení bodu „Omluva předsedy Tomia Okamury Markétě Pekarové Adamové“. Omluva měla zaznít za jeho slova, že jeho předchůdkyně si dopřála luxusní vozidlo BMW, které ale Pekarová Adamová ve skutečnosti zdědila po svém předchůdci.
Poslanec TOP 09 Michal Zůna také zkritizoval koalici, že ve Sněmovně otevírá téma sudetských Němců, a celou debatu nazval jako hnus hnusů. Ohavná debata podle něj dělá z dějin „populistické palivo“.
A předseda této strany Matěj Ondřej Havel poslancům vyprávěl, jak se nedávno v Bruselu setkal s Berndem Posseltem a zjistil, že je to velmi noblesní člověk, usilující o dobré vztahy ve středoevropském regionu.
