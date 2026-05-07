Schillerová čtenářům PL: Bez našeho zásahu byste za plnou nádrž platili stokoruny navíc

Alena Schillerová na svém profilu na ParlamentníListy.cz odpovídala na kupící se dotazy občanů ohledně zastropování cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. Lidi nejvíce zajímá, jak dlouho ještě opatření potrvají, kdo hlídá marže na benzínkách a zda by nebylo lepší přijmout další opatření, jako je ještě větší snížení spotřební daně.
I vy můžete položit dotaz ministryni Aleně Schillerové:
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Schillerová v odpovědi uvedla, že opatření budou prozatím platit i v květnu a informovala, že nad jejich dodržováním bdí Specializovaný finanční úřad, který kontroly přímo u čerpadlářů provádí. Za kroky vlády si Schillerová dle svých slov stojí. „Opatření, která jsme přijali, jsou provázaná a jejich funkčnost je 100%. Apelujete na nás, ať snížíme daň, ale to jsme přece již udělali právě snížením spotřební daně u nafty. Ta je tak nastavena na naprosto nezbytné minimum, které nám v oblasti daní umožňuje EU,“ vysvětluje Schillerová.
Přijaté snížení spotřební daně má podle ministryně financí pro státní rozpočet nežádoucí účinky, ale je to služba občanům. „Každý měsíc ve znamení nižšího zdanění má ve výsledku miliardový dopad na proděravěný státní rozpočet, jenž nám přenechala Fialova vláda. Takovéto kroky jsou však nutné, pokud chcete spotřebitelům, jako jste i vy, zajistit takovou cenu pohonných hmot, kterou reálně pocítíte v peněžence. Kdybychom totiž k opatřením nepřistoupili, každá plná nádrž by každého občana vyšla o stokoruny dráž,“ dodala Schillerová.
Také dalšího čtenáře zajímalo, zda vláda opravdu dělá maximum, aby byly ceny pohonných hmot snesitelné pro české občany. „Ministerstvo financí už šest dní po začátku konfliktu na Blízkém východě zavedlo monitoring marží, aby získalo cenná data k podchycení vývoje situace, a zároveň, aby toto opatření zapůsobilo na výši marží preventivně, čehož se nám podařilo skutečně dosáhnout,“ upozornila Schillerová.
Přijatá opatření jsou podle ní maximálně efektivní a šetří peníze českým občanům. „Mohu Vás ujistit, že bezprostředně přijatá opatření, mezi něž patří stanovení maximální marže čerpadlářů a maximální přípustná cena u neprémiového benzinu a nafty, anebo dočasné snížení spotřební daně u nafty na maximálně možné minimum, jsou efektivní. Bez naší intervence by tak každý občan musel ze své peněženky vytáhnout za každou plnou nádrž stokoruny navíc,“ stojí si za svým ministryně financí.
Na snížení spotřební daně a kontrolu marží se během posledních týdnů ptalo mnoho dalších občanů na profilu ministryně na ParlamentníListy.cz. Schillerová i další zopakovala, že vláda začala jednat téměř okamžitě monitoringem situace a následnými přesně cílenými kroky. „Jako vláda jsme nejprve okamžitě rozhodli o monitoringu marží, což na ceny čerpadlářů zapůsobilo preventivně. Následně jsme s ohledem na geopolitický vývoj přistoupili i k zastropování marží čerpadlářů. Samotné zásahy do tržního prostředí jsou však chirurgicky přesné a zcela transparentní, a tak je trh narušen naprosto minimálně,“ uvedla s tím, že zásahy do trhu jsou minimalizovány, jak to jen jde.
Ministryně financí se také ohradila proti názorům, že Babišova vláda schválně oddalovala přijetí opatření jako snížení spotřební daně, protože to prý prospívalo státnímu rozpočtu. „Zvýšená cena pohonných hmot zcela určitě není jevem, ze kterého bych měla radost. Dražší paliva naopak brzdí hospodářský růst naší země, což jsme zohlednili i v dubnové makroekonomické predikci. Argument, že stát na výběru DPH vydělá, je lichý. I dle názorů ekonomických expertů dochází k tomu, že lidé, kteří utratí více za pohonné hmoty, ušetří finanční prostředky zase někde jinde,“ vysvětlila Schillerová, že vláda přišla s řešením hned poté, co se propočítala data. Přijatá opatření, zejména snížení spotřební daně na naftu, stojí podle ní miliardu korun měsíčně. „Vzhledem k aktuálním cenám PHM je pak patrné, že přijatá opatření úspěšně stabilizovala trh a ulevují tak peněženkám občanů,“ má jasno Schillerová.
Jiné dotazy směřovaly například na koaliční partnery hnutí ANO, konkrétně na Motoristy, kteří v poslední době plní přední stránky médií. Schillerová uvedla, že z některých vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky nebo vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka není nadšená.
„Uznávám, že komunikace pana ministra nebyla zrovna nejšťastnější a já sama dávám přednost kulantnější formě. Každopádně koaliční vládnutí je za mě samo o sobě bezproblémové. Díky tomu se tak můžeme naplno věnovat naší zemi, což jistě ocení každý občan,“ prohlásila Schillerová, že vláda funguje na výbornou.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku