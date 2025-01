Jedním škrtem pera. Trump řekl, co všechno zruší a co udělá

Nově zvolený prezident Donald Trump na nedělním setkání se svými příznivci ve Washingtonu nastínil své plány pro první dny své administrativy. Mimo jiné přislíbil, že si lidé při jeho inauguraci užijí i u televizí „spoustu zábavy“. Jedním dechem dodal, že hned první den vydá prezidentská nařízení, která jeho stoupence udělají „nesmírně šťastnými“.

O Trumpově vystoupení informoval server televize Fox News, který také oznámil, že Trump bleskově plánuje podepsat na dvě stovky prezidentských příkazů. A nejen to. „Každý radikální a pošetilý příkaz Bidenovy administrativy bude zrušen jen pár hodin poté, co složím přísahu,“ nechal se také slyšet zvolený prezident. „Jedním škrtem pera odvolám desítky destruktivních a radikálních výkonných nařízení a akcí Bidenovy administrativy.“

Trump slíbil, že veřejně zpřístupní „zbývající záznamy týkající se atentátů na prezidenta Johna F. Kennedyho, jeho bratra Roberta Kennedyho a také doktora Martina Luthera Kinga Jr. Slíbil také, že začne s výstavbou „raketového obranného štítu Great Iron Dome“ a současně postaví Severní Karolínu na nohy. Po loňských hurikánech.

„Americký lid nám dal svou důvěru a my mu na oplátku poskytneme ten nejlepší první den, nejskvělejší první týden a nejmimořádnějších prvních 100 dní jakéhokoli prezidentství v americké historii. Abychom realizovali tuto historickou agendu, sestavil jsem hvězdný kabinet vlastenců a vizionářských reformátorů pro Ameriku a společně vyhrajeme. Vyhrajeme, vyhrajeme pro Ameriku,“ nechal Trump pracovat své hlasivky na plné obrátky.

Potvrdil také, že skutečně hodlá uvést v život největší deportační misi v dějinách USA. Deportaci nelegálních imigrantů. Akce prý bude spuštěna velmi brzy.

Vedle toho potvrdil, že má v úmyslu srazit na kolena inflaci a hodlá Američanům zajistit nejdostupnější energie na planetě Zemi. Hodlá toho dosáhnout tím, že zruší Bidenova nařízení v energetické oblasti.

Server USA Today upozornil, že Trump také řekl, že zachrání TikTok a „bude jednat s historickou rychlostí a silou a napraví každou jednotlivou krizi, které Spojené státy čelí“.

Podle CNN Trump také přistoupí k označení řady drogových kartelů za zahraniční teroristické organizace.

Mají být také přijata opatření k oficiálnímu nastínění role a pravomocí ministerstva pro vládní efektivitu, vedeného miliardářským technologickým magnátem Elonem Muskem a podnikatelem Vivekem Ramaswamym.

„Dáváme Ameriku na první místo a všechno to začne zítra. Až zvednu ruku, až složím přísahu. Tím my všichni složíme přísahu. Přísahu složíme všichni společně. Přesně to se stane,“ uzavřel Trump své vystoupení ve Washingtonu.

Vedle Trumpa promluvili na akci i lidé, kteří se mají stát součástí administrativy staronového prezidenta.

„Celá federální byrokracie se brzy naučí, že nepracují pro sebe – pracují pro vás, pracují pro prezidenta Trumpa a pracují pro americký lid,“ nechal se slyšet Trumpův poradce Stephen Miller. „Přichází odpovědnost. Přichází spravedlnost,“ zvolal.

Obyvatelka Oregonu Liz Veyseyová, 67letá federální pracovnice v důchodu, řekla, že je dlouholetá registrovaná demokratka, která nikdy nebyla na Trumpově shromáždění. Ale teď dorazila. A prý by si přála, aby se k podobnému kroku rozhodla už dřív.

„Myslím, že má dobrou představu o tom, co chce udělat, a věřím, že tentokrát bude mnohem efektivnější,“ nechal se slyšet Trumpův příznivec Kenny Oakes, který do Washingtonu přicestoval se svou manželkou Andreou. Od Trumpa prý očekává především to, že zatočí s inflací.

