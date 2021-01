Jel do Maďarska. U hranic ho testovali na covid. Takto dopadl

reklama

Imunolog Jiří Šinkora si před služební cestou do Maďarska zašel na test na covid a dozvěděl se, že se zařadil do klubu pozitivních s koronavirem v těle a zůstává doma v izolaci. Ale je bez příznaků a podle svých vlastních slov má pochybnosti, jak to vlastně je s imunitou proti covidu.

„Jsem rád, že jsem přímým důkazem toho, jak je to tady rozšířené a že to v sobě může mít každý bez toho, aniž by cokoli významného nebo specifického pociťoval. Dokonce, ale to je bez přímého důkazu, jsem přesvědčený, že to mám v relativně krátké době už podruhé a poprvé jsem jakési příznaky slabého nachlazení nebo jakési virózy měl, a proto jsme se v rámci možností izolovali. Takže to vypadá, že imunita proti koronavirům je spíš něco jako tolerance, podobně jako je tomu u všech mikroorganismů, které "žijí" na površích našeho těla. Ale to stejně ukáže čas, pokud budou pravidelně PCR pozitivní ti, kteří projdou očkováním. Opravdu, velmi zajímavý přírodní experiment, který nás hodně naučí do budoucna, kdyby přišel větší zabiják ze země, odkud přichází skoro všechno, včetně děsivých epidemií chřipky,“ napsal Šinkora na sociální síti Facebook.

Ale o pár hodin později se pořádně rozčílil. Tvrdě se obul do státní správy, která podle něj postupuje naprosto tragicky.

Ze židle ho zvedlo už tzv. sebetrasování.

„Přihlásil jsem se a první věta je lež: Your test result was positive, which means you are suffering from COVID. Váš výsledek byl pozitivní, což znamená, že proděláváte onemocnění COVID-19. Nic neprodělávám,“ zdůraznil Šinkora.

Pozitivní test na covid podle něj může znamenat, že možná má covid, ale může to prý také znamenat, že prodělal v nedávné době jiné virové onemocnění.

Způsob, jakým vláda a státní správa u epidemie postupuje, je podle jeho názoru příšerný.

„Způsob, jakým občany o probíhající pandemii a očkování proti ní informuje naše vláda a jí podřízené orgány, je skandální. Vláda a její premiér nesou plnou zodpovědnost, ale s materiálem, který si u nás říká státní správa, je to asi opravdu obtížné. Jo a samozřejmě mě až dodnes nikdo nekontaktoval, takže se spoléhá na to, že si se svou infekcí poradím sám. Ještěže vím, o co jde,“ uzavřel rozzlobený imunolog.

