Jen pro silný žaludek. Maso bez zvířat. Dražší a pro přírodu horší

Mezi několik hlavních činností člověka, které mají dlouhodobě negativní vliv na životní prostředí na Zemi je považován chov hospodářských zvířat. Protože sílí tlak na udržitelný potravinářský průmysl a zemědělství, hledají se cesty, jak maso v našem jídelníčku nahradit nebo jej úplně vyřadit. Jednou z nich je náhražka v podobě umělého masa, tedy masa vyrobeného v laboratoři. To vzniká v laboratorních podmínkách z takzvaných kmenových buněk. Ty lze získat odběrem z těla zvířete. Z jednoho odběru by se údajně dalo vypěstovat až deset tun umělého masa. Jeho perspektiva při lidském stravování byla až dosud minimalizována extrémně vysokou cenou. Ale pokud se podaří tuto překážku překonat, umělé maso se může v budoucnu stát společně s hmyzem běžnou součástí jídelníčku, ačkoli je tato představa pro hodně z nás naprosto nevábná.

„Já jsem k masivnímu využití takovýchto produktů velmi skeptický. V současné době je velkým limitem cena takových výrobků, poněvadž takto vyprodukované maso je alespoň nyní velmi drahé. To znamená, že by to značná část spotřebitelů finančně neutáhla. Samozřejmě se děje vždycky, když se něco nového uvádí na trh, že se postupně ekonomika zlepšuje a náklady se snižují. Takže nynější stav z hlediska cenového se asi zlepší, ale pořád si myslím, že tam bude celá řada dalších limitů. A to v první řadě limit psychologický. Spousta spotřebitelů nebude mít k uměle vypěstovanému masu důvěru, což je první limit. Nebude proto po něm dostatečně potřebná spotřebitelská poptávka. A když nebude poptávka, nebude moci příliš klesat cena,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz agrární analytik Petr Havel.

Kvůli uhlíkové stopě nebude konkurenceschopné

Právě proto, že je výroba zatím ještě dost drahá, tak neplní a nejspíš ještě dlouhou dobu nebude plnit účel, který produkce umělého masa měla mít. „Totiž zajistit maso pro teritoria, země či komunity, kde je spotřeba masa malá, protože jsou to komunity chudé. Ale když chudým poskytnu něco, co je ještě dražší než ta přirozenější alternativa, tak to jim opravdu moc nepomůže,“ podotýká Petr Havel. Příznivě to pro výrobu umělého masa nevypadá ani z pohledu stále víc zdůrazňované uhlíkové stopy. „Pro produkci laboratorně vypěstovaného masa je zapotřebí spousta různých komponentů, energií, chemie, pracovních sil, a i když se výroba může časem zautomatizovat, tak v okamžiku, kdy se do potravin začne promítat uhlíková stopa a bude se možná třeba i označovat, tak z hlediska uhlíkové stopy to nebude příliš konkurenceschopné,“ myslí si agrární analytik.

Pro lidi bude psychologickou bariérou způsob výroby

Argumentuje tím, že klasické vědecké výzkumy ukazují, že emise z chovu hospodářských zvířat ve vyspělých zemích, to znamená v Evropě a v Americe, tvoří zhruba čtyři až pět procent celkových skleníkových plynů. „A jestli už je někde problém, tak je to v těch rozvojových zemích – Indie, Čína a tak dále. To znamená, že to nebude mít, jak si možná někdo myslí, environmentální přínos, protože klasický chov hospodářských zvířat produkuje daleko méně emisí, než se všeobecně říká, píše a s jakými čísly se pracuje. Kromě toho ten environmentální dopad může být – a podle mě i bude – spíš negativní, protože z veškerých kroků, které je třeba udělat, aby se laboratorně produkované maso vyrobilo a dostalo na trh, to bude větší zátěž pro životní prostředí než z chovu hospodářských zvířat,“ zdůrazňuje agrární odborník.

Nepochybuje o tom, že spotřebitele bude od nákupu a konzumace umělého masa odrazovat nejen vysoká cena. „Ta určitě bude hrát důležitou roli. Třeba chuť a barva by neměly nikoho odpuzovat, neboť určitě nebude žádný problém to udělat tak, aby to bylo co do těchto ukazatelů identické s pravým masem, takže senzorické vlivy roli hrát asi nebudou. Ale domnívám se, že pro hodně lidí bude nepřijatelný způsob výroby. To, že je nepřirozená, že to je něco, co vznikne někde v nějaké laboratoři, tedy vadit bude cesta, jakou se ten výrobek vyprodukuje. To bude hlavní psychologická bariéra, že to vzniká divným způsobem. A pak samozřejmě cena. Ta sice může jít dolů, ale pořád by měla být vyšší než normální maso,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Havel.

Výroba laboratorního masa je průmysl a platí jiná pravidla

Je také třeba mít na paměti, že pro rychlý růst umělého masa je zapotřebí zejména růstových hormonů a jiných stimulantů. A vzhledem k tomu, že rostoucí hmota není při kultivaci ve zkumavce chráněna přirozenou imunitou těla zvířete, je také potřeba nasadit antibiotika pro ochranu před plísněmi a bakteriemi. „Samozřejmě se vyrojí – a nakonec takové texty už existují – zvěsti, že umělé maso může představovat i nějaká rizika právě proto, že – a teď mi jde o to, protože těch start-upů tohoto typu je celá řada – v některých se skutečně přidávaly růstové hormony. To je první věc, že se všichni děsí růstových hormonů u normálního masa, a tady by se používaly úplně běžně a navíc by to ještě bylo v souladu s legislativou, protože výroba laboratorního masa není zemědělství, ale průmysl a tam platí jiná pravidla,“ upozorňuje agrární analytik.

Před necelým rokem získala česká firma Bene Meat evropskou certifikaci, aby se její laboratorně vypěstované maso mohlo používat jako krmivo pro domácí mazlíčky. Tohle oficiální povolení může být známkou toho, že se začne přibližovat den, kdy bude umělé maso povoleno vyrábět také jako potrava pro lidi. „Samozřejmě že firmy, které ty výzkumy dělají nebo maso už takto produkují, se pro to snaží získat nějaký odbyt a ti domácí mazlíčci jako konzumenti jsou první na řadě. A když se ukáže, a to se nepochybně ukáže, že to těm zvířatům nepřináší žádné nebezpečí, tak to bude nepochybně další z argumentů pro to, aby to bylo povoleno i k lidské výživě. Jistěže to nějaký krok tímto směrem je, ale podle mého je to naprosto zbytečná věc,“ konstatuje Petr Havel.

Je to etičtější, neboť kvůli masu nemusí být zabito žádné zvíře

„Rozjíždíme výrobu na průmyslové škále, trvá to poměrně dlouho, protože průmysl na to není připravený. Ale v zásadě mám pocit, že co vyrobíme, to prodáme. Zájem je určitě vyšší než nabídka, protože aktuálně těch firem, které jsou schopny něco dodat, skutečně není moc, respektive nejsou skoro žádné,“ prozrazuje pro ParlamentníListy.cz Roman Kříž, zakladatel biotechnologického start-upu Bene Meat Technologies. Nad přednostmi takto produkovaného masa nijak přemýšlet nemusí. „Je kontrolovanější, takže by to mělo být bezpečnější. Je to určitě etičtější, protože kvůli tomu nemusí být zabito žádné zvíře. A určitě je to výhodné i pro přírodu, respektive pro životní prostředí,“ podotýká.

Nepřekvapí proto, že počítá ve výhledu s tím, že firma bude vyrábět maso, které bude určeno lidem. „Určitě k tomu směřujeme. A to, co v tuto chvíli máme pro domácí mazlíčky, nebudeme nabízet lidem jenom kvůli tomu, že si myslíme, že zvířatům tolik nesejde na struktuře a textuře toho kultivovaného masa. Zvířata se budou rozhodovat podle čichu a podle toho, jaké nutriční hodnoty mu to přinese, zatímco lidé jsou poměrně vybíravější. Takže počítám s tím, že budeme mít produkt určený pro konzumaci lidem přibližně za půl roku v té fázi, kde jsme teď s masem pro zvířata,“ plánuje Roman Kříž.

Vybitím hospodářských zvířat biodiverzitě nepomůžeme

Petr Havel poukazuje na skutečnost, že na této planetě potřebujeme udělat spoustu věcí, třeba pro zlepšení stavu přírody. „Ale tímto toho pro zlepšení stavu přírody moc neuděláme. Vytváříme skoro až virtuální svět, že všechno bude řídit umělá inteligence a maso se bude vyrábět v laboratořích. Podle mě to nemá ani environmentální, ani ekonomický a ani žádný logický smysl. Ale nepochybně na tom konci, když bude výroba povolena, si to své spotřebitele najde. I když já věřím, že si jich umělé maso moc nenajde. Nepochybně to po schválení nebude nic proti zdraví člověka. Dokonce v okamžiku, když něco produkujete a máte ten proces pod kontrolou, tak můžete dodat víc vitamínů nebo pro člověka pozitivních složek. Takové maso může být nakonec i nutričně hodnotnější, jen nevím, proč to dělat,“ poznamenává agrární expert.

Jednou stranou mince bude zmiňovaná výroba zcela nepřirozeným způsobem, tou druhou pak rapidní úbytek hospodářských zvířat, kterých už bude v takovém případě stačit jen omezené množství. „Ale mimochodem, hospodářská zvířata potřebujeme mimo jiné proto, aby nám produkovala hnojiva, aby v té krajině někdo spásal plevel a tak dále. A také aby se právě i prostřednictvím hospodářských zvířat zvyšovala biodiverzita. Všichni chtějí zvyšovat biodiverzitu, ale když vybijeme hospodářská zvířata, tak té biodiverzitě moc nepomůžeme,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Havel.

Je spousta lidí, kteří nejedí maso z etických důvodů

O smysluplnosti výroby masa laboratorní cestou naopak Roman Kříž ani v nejmenším nepochybuje. „Máte spoustu lidí, kteří nejedí maso z etických důvodů, protože stejně jako nám připadá divné, když někdo zabije a sní psa nebo morče, protože my je máme jako domácí mazlíky, tak jsou lidé, jimž z analogických důvodů vadí to, že někdo zabije prase nebo krávu, respektive jim vadí i to, jak se s nimi zachází, když žijí a když jsou potom poráženy. Takže pro lidi, kteří to mají takto nastaveno z etických nebo environmentálních důvodů, tak výroba umělého masa důvodná určitě je,“ vysvětluje Roman Kříž.

To, že někomu takové zacházení se zvířaty nevadí, není podle něj argument, proč nenabídnout alternativu těm, kterým to vadí. „Já bych byl hrozně nerad, abychom byli vnímaní jako ti, kdo by chtěli někoho nutit nebo mu předepisovat, co má jíst nebo něco takového. Od toho jsme určitě hodně daleko. Koneckonců znáte mé názory, takže tím směrem bychom určitě nechtěli jít a neplánujeme ani podporovat jakékoli zákazy nebo regulace standardního masa,“ zdůrazňuje zakladatel Libertariánského institutu Roman Kříž, že ani v této sféře se libertariánství nezpronevěří.