Ještě horší, než říká Trump. Dušan Neumann odhalil, za co jsou Biden s Kamalou zodpovědní

Neumann informuje, že korespondenčním či absenčním způsobem již odvolila zhruba třetina všech Američanů. Vyskytly se už také první stížnosti na údajnou neregulérnost voleb ve státě Georgie, který má být jedním z klíčových bojišť letošních voleb. Dušan Neumann upozorňuje také na případy žhářství, kdy vandalové ve státech Oregon a Washington úmyslně podpálili několik volebních uren umístěných na ulicích.

The Clark County Elections ballot drop box at the Fisher's Landing Transit Center was lit on fire this morning. Clark Co. Auditor Greg Kimsey says hundreds of ballots were inside at the time, the last pickup being 11AM Saturday. Full story here https://t.co/sYkz8ydEqH @KATUNews pic.twitter.com/a8vw0QXXoY